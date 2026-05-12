Murieron siete gatos en Puerto Berriío, Antioquia, tras jornada de esterilización: hay emergencia ambiental

La muerte de siete gatos durante una jornada de esterilización masiva genera emergencia ambiental en Puerto Berrío - crédito Canva

La muerte de siete gatos y el estado delicado de decenas de animales pusieron en alerta a la comunidad de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño, luego de una jornada de esterilización masiva organizada en la localidad.

El hecho ha generado preocupación ambiental y un debate sobre la responsabilidad en los procedimientos veterinarios practicados.

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De acuerdo con el alcalde Róbinson Baena, la situación es crítica: “Tenemos alerta roja porque se están muriendo los gatos y los perros que fueron sometidos a una práctica de esterilización durante una jornada masiva”.

El incidente ocurrió después de que estudiantes del Politécnico del Nordeste, institución con sede central en Remedios y presencia en Puerto Berrío, Vegachí y San Roque, realizaran esterilizaciones en condiciones que, según relatos de afectados, no habrían cumplido los protocolos básicos de asepsia

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