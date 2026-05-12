Reykon respondió con madurez a su ausencia en el tema ‘+57’: “Todavía hay tiempo para hacer mucha más música”

Reykon, el "líder" del reggaetón paisa, reconoció que no se siente incómodo con la no invitación para participar en +57 - crédito @reykon/Instagram

El lanzamiento de +57 ocurrió el 7 de noviembre de 2024 y reunió por primera vez a Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFZM, bajo la producción de Ovy on the Drums, transformando la escena de la música urbana en Colombia.

El sencillo fue destacado por la cantidad de voces de peso nacional y su publicación simultánea en todas las plataformas de streaming generó un fenómeno inmediato, consolidando lo que se consideró un hito para el género en el país.

PUBLICIDAD

La canción, cuyo título alude al prefijo telefónico colombiano, fue creada por todos los intérpretes junto aKeityn. El videoclip, estrenado al mismo tiempo que el audio, mostró a los músicos juntos en el estudio y buscó reforzar el mensaje de unidad y fraternidad entre referentes urbanos.

Reykon sobre “+57”: “Yo me quiero ganar un puesto, tranquilo, yo vuelvo al trabajo”

El desgaste extremo de su voz obligó a Reykon a someterse a una cirugía de cuerdas vocales y a un largo periodo de reposo fuera de los escenarios - crédito reykon / Instagram

Reykon, uno de los pioneros del género urbano en Colombia, fue consultado por la emisora Mix sobre su ausencia en la convocatoria de +57, teniendo en cuenta que como ocurrió con Balvin y Maluma, sus temas se posicionaron en los primeros lugares de los listados, por lo que el artista dejó claro que su posición actual frente al lanzamiento es de crítica y madurez personal.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, el intérprete de temas como Me matas, Imaginándote y Señorita afirmó que no siente que haya perdido una oportunidad y detalló que la selección privilegió a quienes suman relevancia inmediata:

“Es que yo siento que no era el momento. Si ellos quisieran darle la vuelta por los que iniciamos, pues era por ahí y punto. Pero el punto era como artistas grandes que sumaran en el momento”.

PUBLICIDAD

El regreso de Reykon a la música se dio de manera gradual, manteniendo vigente su popularidad entre nuevas generaciones de oyentes gracias a plataformas digitales - crédito reykon / Instagram

Ante la insistencia sobre su sentir, Reykon añadió: “No, no, o sea, es que yo siento que no era el momento. No era el momento”. La respuesta resonó entre los panelistas, quienes pretendían saber si existía alguna incomodidad al quedar fuera de un proyecto de tal magnitud.

El artista reafirmó su postura con una metáfora futbolística que ilustró su visión: “Es como la selección Colombia, yo me quiero ganar un puesto, tranquilo, yo vuelvo al trabajo. Y que el técnico me vea, yo voy a hacer que el técnico me vea. ¿Quién es el técnico? El técnico para mí es Dios, él sabrá y va a poner el pensamiento, y cuando dirijan nuevamente y llamen a una convocatoria para jugar el mundial, yo voy a ser el goleador, relájese”.

PUBLICIDAD

El paisa expresó que con el tiempo sus emociones sobre quedar fuera de la colaboración cambiaron, pues en algún punto sintió que no estaba preparado del todo para aparecer en la colaboración musical.

“No siento absolutamente nada, pues si acaso, si acaso estoy muerto. No, yo estoy vivo, todavía hay tiempo para hacer mucha más música, ¿me entendés? Entonces, no, no me raya. Se, se los prometo que no me raya, lo siento desde el fondo del corazón. Tal vez, como te digo, dos, tres años atrás te estuviera diciendo una cosa diferente”.

PUBLICIDAD

Reykon dijo no sentirse preparado para formar parte de +57 junto a Karol G y otros colegas del género - crédito reykon / Instagram

Cabe mencionar que el paisa volvió a sonar en 2026 con el lanzamiento de La Culpa, una canción que lo devuelve a sus inicios en la industria y que ha sido aceptado por el público por la nostalgia de su composición. Sumado a esto, Reykon también ha sido tema de conversación entre los internautas debido a su apariencia física, ya que para sus seguidores se ve mucho mejor en la actualidad que en sus inicios en la música.

Comentarios como “está como el buen vino, más conservado que un put*s” o “Parce qué se hizo Reykon que está más rico con el paso de los años”, son solo algunos de los que rondan sus publicaciones.

PUBLICIDAD