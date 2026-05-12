Colombia

Reykon respondió con madurez a su ausencia en el tema ‘+57’: “Todavía hay tiempo para hacer mucha más música”

El cantante respondió sin dramas a quienes preguntaron por su ausencia en la reunión de estrellas, dejando claro que apuesta al trabajo y a las nuevas oportunidades en la música urbana colombiana

Guardar
Google icon
Reykon, el "líder" del reggaetón paisa, ha evolucionado de ser un ícono musical a un referente de personalidad - crédito @reykon/Instagram
Reykon, el "líder" del reggaetón paisa, reconoció que no se siente incómodo con la no invitación para participar en +57 - crédito @reykon/Instagram

El lanzamiento de +57 ocurrió el 7 de noviembre de 2024 y reunió por primera vez a Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFZM, bajo la producción de Ovy on the Drums, transformando la escena de la música urbana en Colombia.

El sencillo fue destacado por la cantidad de voces de peso nacional y su publicación simultánea en todas las plataformas de streaming generó un fenómeno inmediato, consolidando lo que se consideró un hito para el género en el país.

PUBLICIDAD

La canción, cuyo título alude al prefijo telefónico colombiano, fue creada por todos los intérpretes junto aKeityn. El videoclip, estrenado al mismo tiempo que el audio, mostró a los músicos juntos en el estudio y buscó reforzar el mensaje de unidad y fraternidad entre referentes urbanos.

Reykon sobre “+57”: “Yo me quiero ganar un puesto, tranquilo, yo vuelvo al trabajo”

El desgaste extremo de su voz obligó a Reykon a someterse a una cirugía de cuerdas vocales y a un largo periodo de reposo fuera de los escenarios - crédito reykon / Instagram
El desgaste extremo de su voz obligó a Reykon a someterse a una cirugía de cuerdas vocales y a un largo periodo de reposo fuera de los escenarios - crédito reykon / Instagram

Reykon, uno de los pioneros del género urbano en Colombia, fue consultado por la emisora Mix sobre su ausencia en la convocatoria de +57, teniendo en cuenta que como ocurrió con Balvin y Maluma, sus temas se posicionaron en los primeros lugares de los listados, por lo que el artista dejó claro que su posición actual frente al lanzamiento es de crítica y madurez personal.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, el intérprete de temas como Me matas, Imaginándote y Señorita afirmó que no siente que haya perdido una oportunidad y detalló que la selección privilegió a quienes suman relevancia inmediata:

“Es que yo siento que no era el momento. Si ellos quisieran darle la vuelta por los que iniciamos, pues era por ahí y punto. Pero el punto era como artistas grandes que sumaran en el momento”.

El regreso de Reykon a la música se dio de manera gradual, manteniendo vigente su popularidad entre nuevas generaciones de oyentes gracias a plataformas digitales - crédito reykon / Instagram
El regreso de Reykon a la música se dio de manera gradual, manteniendo vigente su popularidad entre nuevas generaciones de oyentes gracias a plataformas digitales - crédito reykon / Instagram

Ante la insistencia sobre su sentir, Reykon añadió: “No, no, o sea, es que yo siento que no era el momento. No era el momento”. La respuesta resonó entre los panelistas, quienes pretendían saber si existía alguna incomodidad al quedar fuera de un proyecto de tal magnitud.

El artista reafirmó su postura con una metáfora futbolística que ilustró su visión: “Es como la selección Colombia, yo me quiero ganar un puesto, tranquilo, yo vuelvo al trabajo. Y que el técnico me vea, yo voy a hacer que el técnico me vea. ¿Quién es el técnico? El técnico para mí es Dios, él sabrá y va a poner el pensamiento, y cuando dirijan nuevamente y llamen a una convocatoria para jugar el mundial, yo voy a ser el goleador, relájese”.

El paisa expresó que con el tiempo sus emociones sobre quedar fuera de la colaboración cambiaron, pues en algún punto sintió que no estaba preparado del todo para aparecer en la colaboración musical.

No siento absolutamente nada, pues si acaso, si acaso estoy muerto. No, yo estoy vivo, todavía hay tiempo para hacer mucha más música, ¿me entendés? Entonces, no, no me raya. Se, se los prometo que no me raya, lo siento desde el fondo del corazón. Tal vez, como te digo, dos, tres años atrás te estuviera diciendo una cosa diferente”.

Reykon prioriza el bienestar personal y familiar sobre el reconocimiento y los lujos materiales tras su proceso de renovación - crédito reykon / Instagram
Reykon dijo no sentirse preparado para formar parte de +57 junto a Karol G y otros colegas del género - crédito reykon / Instagram

Cabe mencionar que el paisa volvió a sonar en 2026 con el lanzamiento de La Culpa, una canción que lo devuelve a sus inicios en la industria y que ha sido aceptado por el público por la nostalgia de su composición. Sumado a esto, Reykon también ha sido tema de conversación entre los internautas debido a su apariencia física, ya que para sus seguidores se ve mucho mejor en la actualidad que en sus inicios en la música.

Comentarios como “está como el buen vino, más conservado que un put*s” o “Parce qué se hizo Reykon que está más rico con el paso de los años”, son solo algunos de los que rondan sus publicaciones.

Temas Relacionados

Reykon+57Artistas urbanosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño se impuso en el partido disputado en el estadio de Techo y buscará asegurar su clasificación a las semifinales en Medellín

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Retirar vehículos de patios en Bogotá será un trámite totalmente virtual para todas las infracciones con inmovilización

El Distrito implementa una transformación digital en el proceso de recuperación de vehículos, que elimina desplazamientos, reduce intermediarios y agiliza los tiempos de atención mediante verificación en línea, identidad biométrica y pagos electrónicos

Retirar vehículos de patios en Bogotá será un trámite totalmente virtual para todas las infracciones con inmovilización

Este es el ‘influencer’ mexicano que armó un club de la pelea en Cartagena: “A los traques”

El hombre visita distintas ciudades retando a locales a un round de boxeo callejero a cambio de dinero

Este es el ‘influencer’ mexicano que armó un club de la pelea en Cartagena: “A los traques”

Delegación de paz del Gobierno convocó reunión urgente con el Clan del Golfo tras decisión de la Fiscalía de no suspender órdenes de captura

La negativa del órgano judicial impide los traslados programados para el proceso de paz y obliga al equipo negociador a buscar mecanismos alternativos que permitan cumplir con lo acordado durante los diálogos del Gobierno con el grupo armado

Delegación de paz del Gobierno convocó reunión urgente con el Clan del Golfo tras decisión de la Fiscalía de no suspender órdenes de captura

Por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas, estos fueron los regaños de la Corte Constitucional al presidente Petro

El jefe de Estado tiene como fecha límite el jueves 14 de mayo de 2026 para realizar la alocución presidencial en la que debe retractarse, luego de la decisión final que tomó el alto tribunal el martes 5 de mayo

Por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas, estos fueron los regaños de la Corte Constitucional al presidente Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Robinson Díaz reconoció su error por infidelidad a su esposa durante la grabación de ‘Vecinos’: “Me equivoqué con ella”

Shaira reveló que su padre le quitó el dinero que ganaba de niña: “De esa plata nunca supe nada”

La modelo jamaiquina Winnie Harlow reveló cómo una confusión la llevó a bailar con Shakira en el videoclip de ‘Soltera’

Yuli Ruiz habló sobre su relación con Alejandro Estrada tras su salida de ‘La casa de los famosos’: sorprendió con su mensaje

Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez recibió fuertes críticas por su desempeño con el Minnesota United: “Este fichaje fue extraño”

Etapa 4 del Giro de Italia 2026: Jonathan Narváez se lleva la fracción, Giulio Ciccone es el nuevo líder de la general y Egan Bernal bajó una casilla

La Copa Imposible, este es el torneo sub-17 que jugará la selección Colombia, clubes de la Liga BetPlay y equipos como Boca Juniors, River Plate y Flamengo