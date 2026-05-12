David Mackalister Silva se refirió a su futuro mientras avanzan negociaciones para renovar su contrato con Millonarios: “Lo que menos quiero es parar”

El volante de Millonarios le respondió a los críticos que lo acusan de armar grupos entre los jugadores para sacar a los técnicos que pasan desde que él juega allí -crédito Cristian Bayona/Colprensa

A la espera de la decisión de Millonarios sobre una posible renovación, David Mackalister Silva despejó cualquier duda sobre su continuidad profesional: el mediocampista aseguró que no se plantea el retiro, incluso si la institución bogotana no le ofrece extender su vínculo, que finaliza en junio.

La definición de su futuro se da cuando el club capitalino analiza profundas reformas tras la eliminación prematura en la Liga, mientras Silva insiste en que su prioridad es competir en Copa Colombia y Sudamericana, aunque no descarte jugar en otro equipo desde el segundo semestre.

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El volante, referente del equipo desde 2015, subrayó que la decisión sobre si continuará en Millonarios no ha sido tomada y que permanece a la espera de lo que resuelva la dirigencia. Silva fue explícito tras el triunfo por la mínima ante Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo: “Vamos a esperar qué pasa, a tratar de sacar adelante la Copa y la Sudamericana”.

David Mackalister Silva es uno de los jugadores veteranos en Millonarios en la temporada 2026 - crédito Colprensa

El volante dejó claro que “lo que menos quiero es parar”, sentimiento que se reforzó tras una inactividad por lesión: “Esos ocho meses los sufrí demasiado y siento que todavía no podía vivir sin el fútbol”, declaró Silva en zona mixta del partido donde Millonarios superó 1-0 a Llaneros en la Copa Colombia.

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La situación contractual del capitán bogotano representa solo una arista de la posible reestructuración del plantel de Millonarios. De acuerdo con la información difundida por el periodista Alexis Rodríguez en Win Sports, la directiva evalúa dar salida a al menos cinco jugadores, ya sea por no renovación, cesión o acuerdos para terminar contratos.

Entre los futbolistas que finalizan su vínculo en junio figuran, además de Silva, nombres como Radamel Falcao García, Alex Castro, Cabezas Hurtado y Diego Novoa. Los cambios apuntan a modificar el rumbo deportivo tras una campaña que no cumplió con las expectativas del club ni de la hinchada.

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Silva, que este semestre fue suplente e ingresó en el minuto 59 ante Llaneros para disputar la Copa BetPlay. El capitán albiazul remarcó que “Ya será cosa de Dios dónde, pero personalmente no voy a parar. Como dijo James Rodríguez, ‘el que decide en este momento soy yo’”.

Al mismo tiempo, expuso que la presión por los recientes resultados mantiene al equipo bajo el escrutinio de aficionados y directivos: “No hemos conseguido lo que merece la gente y lo que merece el club”, sostuvo Mackalister, aceptando que los actuales resultados deben traer consecuencias.

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