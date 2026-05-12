Colombia

Continúan las investigaciones sobre la muerte del soldado Álvaro José Márquez Berrío: el Ejército descartó golpe de calor

La muerte de un joven miembro del Batallón de Alta Montaña n.º 6 durante ejercicios físicos originó análisis sobre las condiciones de trabajo, procedimientos de emergencia y protección para uniformados en la región Caribe de Colombia

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Un pronunciamiento posterior de la institución negó que la fallecimiento estuviera vinculado a condiciones extremas de temperatura o esfuerzos físicos, e indicó que el caso está bajo investigación médica y disciplinaria - crédito Europa Press
Un pronunciamiento posterior de la institución negó que la fallecimiento estuviera vinculado a condiciones extremas de temperatura o esfuerzos físicos, e indicó que el caso está bajo investigación médica y disciplinaria - crédito Europa Press

El fallecimiento del soldado Álvaro José Márquez Berrío tras una descompensación física durante ejercicios en Aracataca, Magdalena, ha reavivado el debate sobre los riesgos laborales de los militares en la región Caribe colombiana.

El Ejército Nacional activó los protocolos de emergencia y trasladó al joven primero a un hospital en Fundación y después a una clínica en Santa Marta, donde murió la noche del viernes, 8 de mayo del 2026.

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La relación entre la muerte del soldado y la ola de calor aún no está claramente establecida.

Si bien en un principio se asoció el caso al golpe de calor tras los ejercicios en condiciones extremas, un comunicado posterior del Ejército Nacional descartó que el deceso estuviera ligado al entrenamiento físico o a efectos climáticos.

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La investigación oficial sigue abierta para determinar las verdaderas causas y eventuales responsabilidades.

El soldado, perteneciente al Batallón de Alta Montaña n.º 6, sufrió la descompensación física durante la etapa inicial de su instrucción y fue rápidamente auxiliado.

Diversos sectores han solicitado actualizar los mecanismos de monitoreo sanitario, la aclimatación y los programas médicos especializados para evitar complicaciones en futuros entrenamientos - crédito Europa Press
Diversos sectores han solicitado actualizar los mecanismos de monitoreo sanitario, la aclimatación y los programas médicos especializados para evitar complicaciones en futuros entrenamientos - crédito Europa Press

Un segundo uniformado, Esnéider Ortega Cervantes, presentó síntomas similares, pero su evolución ha sido favorable, detalló la emisora colombiana Blu Radio.

Ola de calor bajo investigación

El contexto de la tragedia es una ola de calor que afecta al Caribe colombiano, en la que se han registrado temperaturas superiores a los 40 ℃, según reportes del Ideam. De acuerdo con el meteorólogo Daniel Useche de la entidad, “el viento está en niveles medios y está arrastrando la nubosidad más hacia la parte central del territorio colombiano, dejando sin nubosidad la región Caribe por ahora. Al estar los cielos despejados, más rayos de sol van a incidir y aumentar la temperatura”, explicó a la emisora colombiana.

Este fenómeno ha elevado el riesgo de complicaciones de salud, como el llamado “golpe de calor”, sobre todo entre los soldados asignados a labores físicas intensas.

El teniente coronel Diego Sanabria, comandante del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento n.º 2, señaló en el diario colombiano El Tiempo: “Se diagnosticó un cuadro de golpe de calor. En el lugar se inició la monitorización de signos vitales, hidratación intravenosa y la aplicación de medios físicos para controlar la temperatura”.

Un comunicado posterior del Ejército Nacional aclaró que “de acuerdo con los resultados oficiales de los exámenes de laboratorio clínico, se evidencia que la causa del deceso no estuvo relacionada con el esfuerzo físico propio del entrenamiento ni con un cuadro clínico asociado a golpe de calor, como se mostró preliminarmente”.

La investigación debe valorar tanto el entorno ambiental como la atención médica recibida y los registros de salud previos del soldado.

Se adelanta una investigación detallada sobre los protocolos de salud y seguridad, el acceso a hidratación, la frecuencia de pausas activas y la velocidad de la atención médica. El proceso incluye entrevistas a compañeros y una revisión detallada de todos los registros médicos.

Un fenómeno meteorológico ha incrementado el reto de preservar condiciones seguras para quienes desarrollan actividades físicas bajo vigilancia y el seguimiento de autoridades especializadas - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters
Un fenómeno meteorológico ha incrementado el reto de preservar condiciones seguras para quienes desarrollan actividades físicas bajo vigilancia y el seguimiento de autoridades especializadas - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Fuentes militares remarcaron el acompañamiento a los familiares y la necesidad de reforzar los programas de protección del personal.

Un hombre muere en choque con motocicleta del Ejército durante dispositivo de seguridad en Magangué

Un hombre de 65 años falleció tras colisionar con una motocicleta del Ejército Nacional durante el dispositivo de seguridad por la visita en Magangué, Bolívar, del candidato presidencial Iván Cepeda.

El accidente ocurrió el domingo 10 de mayo cerca de las 5:00 p.m., en medio de un entorno político marcado por el refuerzo de operativos para acompañar los recorridos regionales de los aspirantes a la Presidencia en el proceso electoral de 2026. El hecho provocó reacciones en la comunidad local y abrió una investigación judicial sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en operativos de este tipo.

El saldo del incidente incluyó la lesión de un uniformado del Ejército, quien participaba en el operativo de seguridad aunque no formaba parte del esquema de protección personal ni de la avanzada directa del candidato, de acuerdo con el reporte militar.

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Las autoridades judiciales han solicitado la reconstrucción detallada del incidente, en el que un pensionado que presenciaba el recorrido de campañas políticas perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo institucional - crédito Colprensa

La víctima, identificada como Ignacio José Ruíz Sabayé, fue trasladada a un centro asistencial tras el choque, pero falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La colisión ocurrió aproximadamente a 500 metros del batallón de infantería de Magangué, cuando la motocicleta del Ejército impactó contra la moto particular que conducía Ruíz Sabayé.

Tatiana Ruiz Martínez, hija del fallecido, relató: “A mi papá lo arrolló una moto del Ejército. Era uno de los escoltas del señor Iván Cepeda”. La familia detalló que el adulto mayor, pensionado de la Naviera Fluvial Colombiana, asistía como observador a la visita política en el municipio.

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