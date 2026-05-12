Colombia

Daniel Quintero respondió al exministro Alejandro Gaviria por críticas a intervenciones en EPS: “No lo llamaré payaso”

El superintendente de Salud defendió en X la gestión de la entidad ante las afirmaciones de Gaviria sobre el manejo de las EPS intervenidas

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Ilustración estilo dibujo de Daniel Quintero a la izquierda y Alejandro Gaviria a la derecha con un micrófono en la mano, con una imagen difusa de Gaviria detrás.
En una ilustración, Daniel Quintero responde al exministro Alejandro Gaviria por sus cuestionamientos a los resultados de las intervenciones de la Supersalud a las EPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Quintero, superintendente de Salud, respondió a las declaraciones de Alejandro Gaviria, exministro de Salud, quien cuestionó públicamente los resultados de las intervenciones de la Superintendencia de Salud (Supersalud) a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El intercambio se produjo luego de que Gaviria expresara su escepticismo sobre el impacto de estas medidas en el sistema de salud colombiano.

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Alejandro Gaviria manifestó en X: “Cuando las intervinieron dijeron que iban a arreglar todos los problemas”. En el mismo hilo, agregó: “Ahora sabemos que ocurrió lo contrario, empeoraron la situación financiera y de atención de manera exponencial”.

Alejandro Gaviria - crédito @agaviriau/X
Alejandro Gaviria expresó su escepticismo sobre el impacto de estas medidas en el sistema de salud colombiano - crédito @agaviriau/X

El exministro de Educación del Gobierno Petro concluyó su mensaje refiriéndose a las justificaciones oficiales: “Ya al final ponen a un payaso menor a justificar el exabrupto”.

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La reacción de Daniel Quintero no tardó en llegar. A través de la misma red social, el superintendente contestó: “Ex ministro, usted merece respeto, no lo llamaré payaso. Sin embargo, le pido que le diga al país sin reírse de los colombianos: ¿Cuál de estas EPS que usted intervino se salvo y no fue liquidada?”

Quintero acompañó su mensaje con una lista de EPS intervenidas y su número de afiliados: “Saludcoop: 4.600.000 afiliados, Caprecom: 2.400.000 afiliados, Cafesalud: 6.000.000 afiliados, Solsalud: 1.200.000 afiliados, Humana Vivir: 600.000 afiliados, Salud Cóndor: 450.000 afiliados, Golden Group: 180.000 afiliados, Selvasalud: 150.000 afiliados”.

Daniel Quintero - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero acompañó su mensaje con una lista de EPS intervenidas y su número de afiliados - crédito @QuinteroCalle/X

El cruce de declaraciones se originó tras una afirmación previa de Quintero, quien señaló que las intervenciones a las EPS “no han funcionado” en ningún gobierno, planteando la necesidad de una reforma profunda en el sistema de salud.

El superintendente sostuvo que varias de las EPS intervenidas “entraron en cuidados intensivos” por el desvío de recursos, lo que ha impactado la atención y la sostenibilidad del sistema.

Quintero aseguró que fortalecer la Supersalud y combatir la corrupción en el sector son prioridades de su gestión. Según sus palabras, enfrentar estos desafíos es esencial para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

Recientemente, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, informó que ha solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas con el propósito de evaluar sus acciones y tomas decisiones.

“He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones y resultados para evaluar su continuidad o retiro”, señaló Quintero.

Daniel Quintero informó que ha solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas con el propósito de evaluar sus acciones y tomas decisiones - crédito Colprensa
Daniel Quintero informó que ha solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas con el propósito de evaluar sus acciones y tomas decisiones - crédito Colprensa

Detalles de lo sucedido

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, admitió que las intervenciones estatales sobre las EPS no han dado resultados positivos, ni en el actual Gobierno ni en los anteriores. Esta afirmación se produce después de que la Contraloría General alertara sobre el deterioro financiero y operativo de varias EPS bajo intervención.

En un video difundido en redes sociales, Quintero señaló que las acciones tomadas por la Superintendencia de Salud no han sido suficientes para rescatar a las EPS, lo que evidencia un problema estructural que impide su recuperación.

“Coincido con el informe de la Contraloría. Las intervenciones para administrar como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno”, declaró Quintero.

Las palabras del superintendente surgieron tras la advertencia de la Contraloría sobre la situación crítica de entidades como Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, SOS y Capresoca.

Durante su intervención, Quintero cuestionó la eficacia de las acciones históricas de diversos gobiernos frente a la crisis que atraviesa el sistema de salud.

“¿Qué gobierno ha salvado una sola EPS intervenida? Ninguno. En los últimos veinte años, cien EPS han sido liquidadas”, expresó.

El funcionario explicó que uno de los principales obstáculos radica en que los interventores estatales no cuentan con la capacidad para capitalizar las entidades, lo que dificulta su recuperación financiera.

Daniel Quintero analiza el informe de la Contraloría y explica por qué las intervenciones para administrar las EPS no han funcionado en ningún gobierno. Se abordan la corrupción, la falta de capitalización y la ineficacia de la Supersalud. - crédito @QuinteroCalle/X

También mencionó que, en algunos casos, se han mantenido prácticas que generaron el deterioro de las EPS.

“Muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas”, indicó.

Quintero criticó a la Superintendencia Nacional de Salud por su falta de control y deficiencias en el manejo de la información.

“La Superintendencia de Salud es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control”, manifestó.

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