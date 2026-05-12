Petro volvió a cuestionar la transparencia del software electoral y exigió acceso al código fuente del preconteo: “Es de una firma muy oscura”

El presidente Gustavo Petro insiste en sus cuestionamientos sobre la transparencia del sistema electoral en Colombia y solicita mayor claridad sobre el software de preconteo utilizado en las elecciones - crédito Imagen Imagen Ilustrativa Infobae

En la antesala de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, se ha intensificado el debate sobre la transparencia del sistema electoral, particularmente en torno al software utilizado para el preconteo de votos.

Mientras el presidente Gustavo Petro ha insistido en cuestionamientos sobre su funcionamiento y propiedad, las principales autoridades judiciales y de control han salido a respaldar la institucionalidad electoral y la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un contexto de alta tensión política.

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Petro y sus críticas al sistema electoral

El presidente Gustavo Petro reiteró públicamente sus dudas sobre el sistema tecnológico electoral en Colombia, señalando lo que considera falta de transparencia en la administración del software de votación. En su cuenta de X, insistió en que el debate sobre el sistema ha sido objeto de intentos de deslegitimación política.

“El intento de censura contra el presidente proviene de las fuerzas cavernarias del país que quieren recuperar el gobierno para hacer lo mismo que han hecho siempre”, afirmó el mandatario, en referencia a sus críticos políticos.

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Gustavo Petro reitera sus cuestionamientos sobre la transparencia del software electoral en Colombia y advierte sobre la falta de acceso al código fuente del sistema de preconteo utilizado por la Registraduría Nacional - crédito Gustavo Petro/X

Petro aseguró además que ha buscado apoyo internacional para revisar el sistema electoral colombiano, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de auditoría y transparencia.

En ese sentido, señaló: “He pedido ayuda a todos los expertos en software del mundo para que ayuden en la tarea de la transparencia electoral en Colombia”.

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Uno de los puntos centrales de su crítica se relaciona con el acceso al código fuente del sistema de preconteo.

Según el presidente, la Registraduría no habría entregado esta información de manera completa. “El registrador se niega a entregar el código fuente del software con excusas no válidas”, aseguró.

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En su intervención también cuestionó la propiedad del sistema tecnológico, al afirmar que no estaría bajo control estatal.

“La Registraduría no tiene ni ha tenido el software porque no es del Estado sino de una firma privada muy oscura”, dijo el jefe de Estado, insistiendo en la necesidad de mayor claridad sobre su administración.

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Respaldo institucional en el foro “Colombia unida en democracia”

En contraste con estas afirmaciones, durante el foro “Colombia unida en democracia: Elecciones 2026, legitimidad y transparencia”, realizado en la Universidad Externado y reproducido por distintos medios, las principales autoridades judiciales y de control expresaron su respaldo al sistema electoral colombiano.

En el evento participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quienes coincidieron en que el proceso electoral cuenta con garantías suficientes y una estructura institucional sólida.

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Elecciones presidenciales de 2026 en Colombia se acercan en medio del debate político sobre la transparencia, la confianza institucional y las garantías del proceso electoral - crédito @Registraduria / X

Los funcionarios destacaron que la organización electoral en Colombia ha demostrado “seriedad y resultados”, especialmente en la conducción de procesos recientes, y resaltaron la importancia de preservar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el voto.

Este respaldo se dio en un contexto en el que persisten los cuestionamientos del Ejecutivo sobre el sistema de software electoral, lo que ha generado un contraste institucional entre el Gobierno y los órganos de control.

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Declaraciones sobre la Registraduría y el registrador

Durante el foro, la magistrada Natalia Ángel Cabo resaltó el papel del registrador nacional Hernán Penagos, quien fue elegido por las altas cortes. La funcionaria elogió su gestión al frente del organismo electoral y destacó su compromiso con la transparencia.

Ángel Cabo señaló que Penagos ha actuado con “seriedad y transparencia” en la conducción de los procesos electorales, subrayando además su respaldo institucional a la labor de la Registraduría como entidad encargada de organizar los comicios en el país.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil reafirma la solidez y transparencia del sistema electoral, destacando la organización técnica y las garantías para el desarrollo de los comicios - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Estas declaraciones reforzaron la posición de las cortes en defensa de la institucionalidad electoral, en medio de las discusiones sobre la confiabilidad del sistema tecnológico.

Contraloría y defensa del proceso electoral

Por su parte, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, quien culminará su periodo el 7 de agosto, también intervino en el foro para referirse a la solidez del proceso electoral colombiano.

Rodríguez tomó como referencia las elecciones legislativas del 8 de marzo, las cuales calificó como un proceso con “garantías plenas”, y cuestionó la difusión de dudas sobre la organización de los comicios presidenciales.

“Si venimos de un proceso que salió tan bien, mi pregunta es por qué hay que sembrar dudas sobre este”, afirmó el contralor durante su intervención, según registros del evento.

Sus declaraciones apuntaron a defender la continuidad institucional del sistema electoral y a advertir sobre los riesgos de debilitar la confianza en los resultados electorales sin evidencia técnica concluyente.