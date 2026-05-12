Colombia

Estudiantes en Cúcuta tuvieron que ser evacuados por la presencia de abejas dentro de la institución: qué pasó

El colegio San Francisco de Sales activó un protocolo de emergencia tras detectar riesgo por un enjambre, decisión tomada luego de que aves perturbaran el área y se solicitara apoyo de expertos en manejo de polinizadores

Guardar
Google icon
El 80% de los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales fue evacuado de emergencia en Cúcuta ante un enjambre de abejas - crédito Carlos Osorio/The Canadian Press vía AP
El 80% de los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales fue evacuado de emergencia en Cúcuta ante un enjambre de abejas - crédito Carlos Osorio/The Canadian Press vía AP

Una emergencia por un enjambre de abejas motivó la evacuación del 80% de los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales, en Cúcuta (Norte de Santander).

La medida se implementó luego de que las autoridades detectaran la situación en las primeras horas del lunes 11 de mayo y evaluaran los riesgos para la comunidad educativa.

PUBLICIDAD

Desde la Secretaría de Educación de Cúcuta se informó que la gestión del riesgo se activó de inmediato. El rector del colegio detalló que el hallazgo del enjambre ocurrió cerca de las 5:00 a. m. y, tras dar aviso, el Cuerpo de Bomberos acudió al sitio a las 6:00 para inspeccionar el área.

La revisión de los organismos de socorro descartó una amenaza inminente, aunque recomendaron no subestimar el riesgo. La sugerencia fue clara: sólo un apicultor capacitado podría garantizar el retiro seguro de las abejas sin poner en peligro a los presentes.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Emergencia CúcutaEvacuación estudiantesPresencia abejas CúcutaColegio San Francisco de SalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Estos fueron los nombres más registrados durante el 2025 en Colombia: David y Sofía lideran la lista

Un informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil señala que solo seis nombres agruparon cerca de la cuarta parte de los registros civiles infantiles, mientras la natalidad continúa en descenso en el país

Estos fueron los nombres más registrados durante el 2025 en Colombia: David y Sofía lideran la lista

Universidad de Antioquia expidió resolución con sanciones para médicos que usaron hasta micrófonos para hacer fraude: los vetó hasta por 10 semestres

Las autoridades universitarias iniciaron procesos disciplinarios y legales contra 40 profesionales tras descubrir una red que facilitó conductas irregulares en pruebas realizadas en diferentes sedes el pasado mes de abril

Universidad de Antioquia expidió resolución con sanciones para médicos que usaron hasta micrófonos para hacer fraude: los vetó hasta por 10 semestres

Petro volvió a cuestionar la transparencia del software electoral y exigió acceso al código fuente del preconteo: “Es de una firma muy oscura”

El presidente insistió en sus críticas al sistema de votación y reiteró su llamado a expertos internacionales para revisar los mecanismos tecnológicos que soportan el proceso electoral en Colombia

Petro volvió a cuestionar la transparencia del software electoral y exigió acceso al código fuente del preconteo: “Es de una firma muy oscura”

Daniel Quintero respondió al exministro Alejandro Gaviria por críticas a intervenciones en EPS: “No lo llamaré payaso”

El superintendente de Salud defendió en X la gestión de la entidad ante las afirmaciones de Gaviria sobre el manejo de las EPS intervenidas

Daniel Quintero respondió al exministro Alejandro Gaviria por críticas a intervenciones en EPS: “No lo llamaré payaso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez: estos son los grupos armados ilegales que se disputan varias zonas en Briceño, Antioquia

Caso Mateo Pérez: estos son los grupos armados ilegales que se disputan varias zonas en Briceño, Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Reykon respondió con madurez a su ausencia en el tema ‘+57’: “Todavía hay tiempo para hacer mucha más música”

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Robinson Díaz se refirió a la infidelidad a su esposa durante la grabación de ‘Vecinos’: “Me equivoqué con ella”

Shaira reveló que su padre le quitó el dinero que ganaba de niña: “De esa plata nunca supe nada”

Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Así presumió la FIFA la bota de oro que James Rodríguez ganó como goleador en el Mundial de Brasil 2014

David Mackalister Silva se refirió a su futuro mientras avanzan negociaciones para renovar su contrato con Millonarios: “Lo que menos quiero es parar”

Carlos Antonio Vélez explicó la razón del porqué la selección Colombia no publicó la pre-lista para el Mundial 2026: “Es una carnicería”