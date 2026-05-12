Estudiantes en Cúcuta tuvieron que ser evacuados por la presencia de abejas dentro de la institución: qué pasó

El 80% de los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales fue evacuado de emergencia en Cúcuta ante un enjambre de abejas - crédito Carlos Osorio/The Canadian Press vía AP

Una emergencia por un enjambre de abejas motivó la evacuación del 80% de los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales, en Cúcuta (Norte de Santander).

La medida se implementó luego de que las autoridades detectaran la situación en las primeras horas del lunes 11 de mayo y evaluaran los riesgos para la comunidad educativa.

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Desde la Secretaría de Educación de Cúcuta se informó que la gestión del riesgo se activó de inmediato. El rector del colegio detalló que el hallazgo del enjambre ocurrió cerca de las 5:00 a. m. y, tras dar aviso, el Cuerpo de Bomberos acudió al sitio a las 6:00 para inspeccionar el área.

La revisión de los organismos de socorro descartó una amenaza inminente, aunque recomendaron no subestimar el riesgo. La sugerencia fue clara: sólo un apicultor capacitado podría garantizar el retiro seguro de las abejas sin poner en peligro a los presentes.

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