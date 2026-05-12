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Persecución en Transmilenio terminó con la captura de un hombre que portaba marihuana: intentó huir lanzándose a la vía

La rápida reacción de los policías impidió la fuga de un joven, en cuyo bolso se encontraron gramos de la droga durante una revisión rutinaria

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Dramática captura en Transmilenio sorprendió a los pasajeros en la estación Virrey - crédito MEBOG
Dramática captura en Transmilenio sorprendió a los pasajeros en la estación Virrey - crédito MEBOG

Un nuevo caso relacionado con el tráfico de estupefacientes dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá terminó con una captura en plena estación de Transmilenio, luego de que un joven intentara escapar de las autoridades, lanzándose hacia la vía exclusiva de los articulados para evitar un procedimiento policial.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron en la estación Virrey, ubicada sobre la Troncal Norte, donde uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio adelantaban labores de registro, verificación y control dentro de los vagones y plataformas del sistema.

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Según relataron las autoridades, fueron varios ciudadanos los que alertaron a los policías sobre la presencia de un hombre que, presuntamente, estaría comercializando sustancias alucinógenas dentro de uno de los buses.

“La Policía Nacional en Bogotá continúa su ofensiva contra el tráfico de estupefacientes. En esta oportunidad, uniformados del grupo de transporte masivo Transmilenio capturaron a un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes... Cuando los uniformados realizaban labores de registro y control en los vagones de la estación y los ciudadanos alertaron sobre una persona que presuntamente estaría expendiendo sustancias alucinógenas al interior del articulado”, explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

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Así fue el escape frustrado por la Policía en Transmilenio a joven que estaría comercializando marihuana en los articulados - crédito MEBOG

Tras recibir la denuncia, los uniformados reaccionaron de inmediato y ubicaron al señalado sospechoso dentro de la estación. Sin embargo, al notar la presencia de los policías, el joven habría intentado escapar de manera desesperada.

De manera inmediata y gracias a la pericia de los policías, fue interceptado el presunto infractor, quien al notar la presencia de los uniformados intentó huir saltando de la estación. Sin embargo, fue alcanzado antes de saltar al carril exclusivo”, agregó la oficial.

El intento de fuga generó tensión entre los usuarios que se encontraban en la estación, debido al riesgo que implica ingresar a la vía exclusiva de Transmilenio, por donde circulan constantemente los buses articulados a alta velocidad, pero la rápida reacción de los uniformados evitó que la situación terminara en una emergencia mayor.

Durante el procedimiento de captura, los policías realizaron una inspección al bolso que llevaba el joven de 21 años y encontraron varias bolsas plásticas con marihuana en su interior.

Un joven detenido por tráfico de drogas en plena estación - crédito MEBOG

“Durante el procedimiento, los policías hallaron en el interior de la maleta una bolsa plástica que contenía ciento nueve gramos de marihuana. El capturado, de veintiún años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el hecho que se le atribuye”, indicó la teniente coronel Maryam Moreno.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos hacen parte de la estrategia de seguridad que busca combatir el tráfico y comercialización de sustancias ilícitas dentro del sistema de transporte público de la capital, especialmente en estaciones de alta afluencia como las de la Troncal Norte.

En los últimos meses, la Policía Metropolitana de Bogotá ha intensificado los controles en estaciones, portales y buses articulados, debido al aumento de denuncias relacionadas con el microtráfico y otros delitos que afectan a los usuarios del sistema.

El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial contra el joven capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Un joven es capturado por tráfico de drogas en estación de Transmilenio en Bogotá - crédito MEBOG
Un joven es capturado por tráfico de drogas en estación de Transmilenio en Bogotá - crédito MEBOG

El caso volvió a poner sobre la mesa las estrategias que utilizan algunas personas para intentar evadir los controles de las autoridades dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá, así como los riesgos que estas acciones representan para los usuarios y para la seguridad en las estaciones de TransMilenio. Mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial contra el joven capturado, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier situación sospechosa que pueda afectar la convivencia y la tranquilidad en el transporte público de la capital.

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