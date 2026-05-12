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Carlos Antonio Vélez explicó la razón del porqué la selección Colombia no publicó la pre-lista para el Mundial 2026: “Es una carnicería”

La decisión de mantener en estricta confidencialidad los nombres preseleccionados tiene como objetivo reducir la presión mediática y evitar disputas públicas, según declaraciones del analista Carlos Antonio Vélez y fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol

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Vélez se refirió a las declaraciones de Ramón Jesurún sobre ver a Colombia en la final de la copa del mundo - crédito Jesús Aviles / Infobae
La Federación Colombiana de Fútbol optó por no publicar la prelista de convocados para el Mundial 2026 y solo anunciará la lista definitiva, el 30 de mayo- crédito Jesús Aviles/Infobae

A menos de un mes del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el debate público entre los amantes del fútbol y los analistas de fútbol es sobre el listado final que entregará el argentino Néstor Lorenzo para la cita mundialista.

Se conoció el 11 de mayo de 2026 que el argentino pasó la pre-lista de 55 jugadores a la FIFA, pero que no se dio a conocer de forma pública por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, lo que ha generado debate sobre transparencia y presión mediática antes del evento principal.

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El plazo para entregar la prelista a la FIFA venció el 11 de mayo y debía incluir entre 35 y 55 futbolistas como reserva oficial-crédito Mariana Greif/REUTERS-Foto de archivo
El plazo para entregar la prelista a la FIFA venció el 11 de mayo y debía incluir entre 35 y 55 futbolistas como reserva oficial-crédito Mariana Greif/REUTERS-Foto de archivo

Según detalló el analista Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores, de Win + Fútbol, el 12 de mayo de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol optó por no divulgar la prelista de jugadores para el Mundial 2026, eligiendo anunciar únicamente la convocatoria definitiva, una decisión justificada desde el reglamento de la FIFA y por las repercusiones mediáticas que conlleva este proceso en Colombia.

El periodista deportivo habló sobre el comportamiento de Jhon Durán en el partido ante Perú - crédito Mariano Vimos / Colprensa
La lista definitiva para la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 solo podrá conformarse con nombres incluidos previamente en la prelista privada.- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Esta decisión de no exponer la prelista se sustenta, según Vélez, en la dinámica local del entorno futbolístico colombiano. El comentarista afirmó:

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“Estas listas se convierten en una carnicería en países como el nuestro”, aludiendo al impacto negativo de la presión de la opinión pública y las controversias recurrentes en torno a quienes son incluidos o excluidos en la preselección.

De acuerdo con los artículos 23 y 24 del reglamento del torneo, el listado provisional debía presentarse el 11 de mayo, incluyendo entre 35 y 55 futbolistas, y cumple la función de “reserva oficial”, citó Vélez en su espacio de opinión.

Las normas establecen luego que la lista definitiva, limitada a 26 integrantes —con al menos tres arqueros—, tiene un plazo de entrega entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2026, y todos los nombres deben provenir de esa preselección previa. Vélez explicó que la prelista es permitida pero no una obligación pública: la FIFA no exige que ese listado sea comunicado a los medios ni a la afición, lo que otorga margen a las federaciones para elegir su política de comunicación.

Vélez resaltó además que, en Colombia, existe una confusión persistente entre los conceptos de “llamado” y “bloqueado”, lo que restringe la claridad sobre los criterios utilizados por el cuerpo técnico.

Los procedimientos para la convocatoria al Mundial 2026 establecen que la lista definitiva de la selección debe provenir íntegramente de la nómina ampliada presentada en la primera fecha límite, pero dejan a criterio de cada federación la forma y el momento de hacer públicos los nombres seleccionados. Según la información de Deportes RCN, la Federación Colombiana de Fútbol habría resuelto mantener este proceso bajo estricta confidencialidad hasta el anuncio final, previsto entre el 30 de mayo y el 2 de junio.

La consecuencia central de esta estrategia, según el análisis de Vélez, radica en minimizar las disputas internas y evitar alimentar “los intereses de los empresarios, que andan ahí listos para elevar el precio o salario de sus jugadores representados en caso de estar en la prelista”.

El comentarista identificó además el riesgo de presiones contractuales y posibles interpretaciones sesgadas en negociaciones, factores que podrían incidir en la valoración de futbolistas incluso antes del torneo.

En Colombia, la publicación de listas extensas para torneos internacionales ha sido objeto de crítica y especulación mediática. Vélez llegó a advertir sobre la posibilidad de prácticas indebidas, afirmando en su programa que “en estas listas grandes, puede pasar que se cobre peaje (incluir a un jugador a cambio de dinero)”, lo que refuerza la voluntad de las autoridades deportivas de blindar el proceso de selección contra cualquier sospecha de falta de transparencia.

Esta serían los jugadores que estarían en la prelista de la selección Colombia

Néstor Lorenzo
La discreción en la convocatoria apunta a reducir polémicas, especulación mediática y posibles intereses empresariales sobre los seleccionados, según afirmó Vélez-crédito FCF

La selección Colombia comunicará el 31 de mayo la lista definitiva de 26 jugadores convocados para representar al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según adelantó Carlos Antonio Vélez tras consultas a la Federación Colombiana de Fútbol, explicó en Win + Fútbol.

El anuncio se hará dos días después del partido de despedida contra Costa Rica, programado para el 29 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Por decisión de la Federación, la lista provisional de 55 jugadores presentada internamente ante la FIFA no se hará pública en Colombia, a diferencia del procedimiento adoptado por federaciones como la de Brasil, explicó Vélez en su programa. El reglamento de la FIFA exige este paso previo —con entre 35 y 55 futbolistas y un mínimo de cuatro arqueros—, aunque la publicación queda a discreción de cada asociación nacional.

Arqueros

  • Camilo Vargas
  • David Ospina
  • Álvaro Montero
  • Kevin Mier
  • Juan Castillo
  • Devis Vásquez
  • Jordan García

Laterales izquierdos

  • Johan Mojíca
  • Álvaro Angulo
  • Deiver Machado
  • Cristian Borja

Laterales derechos

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Andrés Felipe Román
  • Mateo Castillo

Defensores centrales

  • Yerry Mina
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Willer Ditta
  • Yerson Mosquera
  • Carlos Cuesta
  • Juan Cabal

Volantes de primer línea

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juan Camilo Portilla
  • Nelson Deossa
  • Gustavo Puerta
  • Kevin Castaño
  • Jhon Solís
  • Rafael Carrascal
  • Jorman Campuzano
  • Eduard Atuesta
  • Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

  • James Rodríguez
  • Jhon Arias
  • Juan Fernando Quintero
  • Yaser Asprilla
  • Juan Manuel Rengifo

Extremos atacantes

  • Luis Díaz
  • Carlos Andrés Gómez
  • Johan Carbonero
  • Kevin Serna
  • Jaminton Campaz
  • Mairno Hinestroza

Centrodelanteros

  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Dayro Moreno
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández

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