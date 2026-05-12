Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

La exreina dijo que una masa en su cuello por un bocio posiblemente tratadó erróneamente en el pasado, volvió a aparecer - crédito @letengoelchisme/IG

La aparición de un nódulo en el cuello llevó a Daniela Álvarez a someterse a una biopsia, procedimiento que la exreina de belleza compartió con sus seguidores.

De acuerdo con su versión, este episodio de salud está vinculado con un tratamiento estético anterior a su participación en Miss Universe cuando fue elegida Señorita Colombia y, el certamen tenía algunos requisitos en cuanto a medidas y talla de las beldades, momento en que le aplicaron inyecciones para adelgazar.

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Según contó, esa práctica afectó su tiroides y le causó un bocio -aparición de un nódulo que afecta la glándula tiroides-.

Álvarez explicó en sus redes sociales: “Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar. Era uno de los protocolos que siempre se hacían en ese momento como reina y fue un grave error porque eso me dañó la tiroides”.

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En 2012, Daniela Álvarez deslumbró con el traje “Guacamaya de los Andes”, que no solo evocaba la belleza del ave, sino que hablaba de la biodiversidad - crédito redes sociales

Precisó que, aunque fue tratada con yodo más adelante, “ahora, 15 años después, otra vez me está creciendo esa bolita que alguna vez tuve y ya me la habían quitado con yodo y ahora resulta que otra vez creciendo y me van a hacer una biopsia”.

Precauciones médicas y experiencia personal

Durante la biopsia, Daniela Álvarez compartió imágenes donde se observa la introducción de una aguja fina en la zona del cuello. Ante lo invasivo del procedimiento, la presentadora manifestó tranquilidad y minimizó el dolor físico, comparándolo con experiencias médicas previas.

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“Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizquito”, escribió, refiriéndose a la isquemia que sufrió hace cuatro años, que resultó en la amputación de parte de su pierna izquierda.

La modelo y presentadora Daniela Álvarez, en la competencia de Miss Universo 2011 - crédito EFE/Barry Sweet

La también modelo describió la advertencia recibida del equipo médico: “El doctor diciéndome que estaba a 5 milímetros de mi nervio de la voz, pero quedé perfecta, puedo hablar, puedo cantar”, aseguró tras completar la biopsia.

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El bocio, definido como el crecimiento irregular de la glándula tiroides, requiere vigilancia médica, sobre todo en personas con antecedentes de intervenciones estéticas o tratamientos hormonales. Los especialistas aconsejan, en estos casos, la biopsia por aspiración con aguja fina para descartar patologías de mayor gravedad.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron algunos mensajes de apoyo: “Confía en Dios que nada malo pasará, él te va a sanar”; “Los errores de la juventud en la adultez se reflejan”; “Hermosa, la biopsia saldrá bien”, entre otros.

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La historia de su isquemia

A mediados de 2020 mientras el país intentaba salir a la nueva realidad tras los confinamientos del covid-19, la exreina y presentadora Daniela Álvarez enfrentó una situación médica crítica y fue operada de emergencia por una pequeña masa en su abdomen. Lo que parecía un procedimiento sencillo se complicó al descubrir que la masa estaba adherida a la aorta, lo que provocó una isquemia en su extremidad inferior izquierda.

La propia Álvarez relató: “Tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener yo un pie pero no sería un pie funcional”.

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Daniella Álvarez compartió en sus redes los resultados de la operación tras la isquemia que padeció - crédito @danielaalvareztv/IG

El proceso incluyó varias cirugías, intentos de reconstrucción vascular y múltiples intervenciones para restaurar la circulación sanguínea.

Después de constatar que no llegaba sangre suficiente a su pie izquierdo, Daniela optó por la amputación y la posibilidad de usar una prótesis.

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Explicó su decisión así: “Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”.