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Atlético Nacional habría descartado la negociación para traer de vuelta a Franco Armani

El portero campeón del mundo con Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2022 ha disputado con River Plate 366 partidos desde 2017

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franco armani river vs Unión
Franco Armani con River Plate ganó 8 títulos desde su llegada en 2017 - crédito X/@RiverPlate

Una alta fuente de Atlético Nacional descartó que el arquero argentino Franco Armani esté entre los planes inmediatos del club para el próximo semestre, pese a la serie de rumores surgidos en los últimos días sobre un posible regreso al equipo de Medellín tras su prolongada ausencia en River Plate por molestias físicas.

De acuerdo con El Tiempo, una persona de la dirigencia verdolaga desmintió cualquier negociación en curso y dejó en claro que el plantel se enfoca en concluir la actual campaña.

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El futbolista de 39 años permanece marginado de la actividad en el club argentino desde el 22 de febrero, fecha de su última participación cuando disputó 45 minutos contra Vélez Sarsfield y luego debió abandonar por una lesión en el tendón de Aquiles. La situación, amplificada por la especulación desde medios argentinos, motivó versiones sobre su posible “último baile” con Nacional.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo - Semifinal - Copa Libertadores 2016
Franco Armani jugó entre 2010 y 2017 con Atlético Nacional - crédito Colprensa

Armani dejó huella profunda en Atlético Nacional, donde fue campeón en trece ocasiones y figura clave en la conquista de la Copa Libertadores en 2016. Su vínculo con Colombia se ve reforzado por su matrimonio con una colombiana y su ascenso al reconocimiento internacional gracias al club paisa.

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La versión de un posible regreso al club en el que fue campeón de la Copa Libertadores 2015 surgió desde Argentina, en donde el periodista Hernán Castillo en Love/st dio como iniciadas las negociaciones entre el arquero campeón del mundo con la selección de Argentina en 2022 y el cuadro más veces campeón de Colombia

“Atlético Nacional de Colombia ya se contactó con Franco Armani y lo quieren para junio. Por más que se enoje el señor representante de Franco Armani, es muy probable que los últimos dos partidos, o un partido de Armani en River, sea la semana que viene en Copa Sudamericana”.

Franco Armani - Atlético Nacional
Armani prometió terminar su carrera en Atlético Nacional - crédito Colprensa

No obstante, tanto la dirigencia de Nacional como el entorno del arquero han señalado en los últimos años la escasa probabilidad de un retorno. El propio jugador expresó su intención de retirarse en River Plate, sumando un obstáculo adicional para quienes auguraban su regreso a Medellín.

Consultado sobre la situación, el representante de Armani, Nicolás Petrópulos, evitó confirmar o negar los rumores pero aclaró al periodista Alexis Rodríguez que “si viniera Nacional después de junio, lo escucharíamos y evaluaríamos la posibilidad junto a Franco y su familia”.

Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Atlético Nacional recibe a Internacional de Bogotá este martes 12 de mayo en el estadio Atanasio Girardot, donde se definirá el primer semifinalista de la Liga BetPlay I-2026 tras el triunfo por 2-1 del equipo antioqueño en el partido de ida.

Alfredo Morelos asistió a Juan Manuel Rengifo en el segundo gol de Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Alfredo Morelos asistió a Juan Manuel Rengifo en el segundo gol de Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El encuentro comenzará a las 6:20 p. m. y su resultado consolidará o revertirá la ventaja obtenida por los dirigidos de Medellín, en una serie que ha destacado tanto por la intensidad futbolística como por la trascendencia para el club capitalino en su primera temporada en la máxima categoría.

En el enfrentamiento de ida disputado en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, el Internacional de Bogotá tomó la delantera a los 28 minutos tras una jugada iniciada por el arquero Simón Zapata y finalizada por Ian Poveda, con participación de Kevin Parra. El conjunto dirigido por Ricardo Valiño dominó la primera mitad, con situaciones de gol claras para Fabricio Sanguinetti y Agustín Irazoque, siempre según Infobae. La reacción de los visitantes fue inmediata: cinco minutos después, un error de Zapata en un tiro de esquina supuso el empate con un autogol que modificó por completo el desarrollo del partido.

La igualdad persistió en la segunda parte hasta que Atlético Nacional capitalizó su mejor momento ofensivo pasada la hora de juego. Una jugada de Alfredo Morelos finalizó con la asistencia decisiva para Juan Manuel Rengifo, quien convirtió el gol del triunfo a los 68 minutos tras un remate de media distancia frente a la defensa compuesta por Vivas y Gómez.

Para quienes deseen seguir el partido de vuelta, la transmisión en Colombia será a través de Win + Fútbol y Win Play, con boletería aún disponible en las diferentes localidades del estadio

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