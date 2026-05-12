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Así presumió la FIFA la bota de oro que James Rodríguez ganó como goleador en el Mundial de Brasil 2014

El organismo internacional recordó la inolvidable campaña del jugador colombiano, destacando su título y su impacto duradero en la historia del fútbol sudamericano

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El colombiano se dio a conocer por la gran campaña que hizo en el Mundial de Brasil 2014-crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El colombiano se dio a conocer por la gran campaña que hizo en el Mundial de Brasil 2014-crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

James Rodríguez se consolidó como una de las figuras emblemáticas del fútbol colombiano en los últimos años, tras su destacada participación en el Mundial de Brasil 2014.

En este contexto, y a menos de un mes del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026, la organización reconoció la gran participación que tuvo el volante cucuteño hace casi 12 años.

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Además de sus seis goles, James Rodríguez registró dos asistencias clave durante la fase de grupos del torneo mundialista-crédito @FIFAWorldCup/X
Además de sus seis goles, James Rodríguez registró dos asistencias clave durante la fase de grupos del torneo mundialista-crédito @FIFAWorldCup/X

El 12 de mayo de 2026, la FIFA volvió a situar a James Rodríguez en el centro del escenario internacional al conmemorar, a través de su cuenta oficial del Mundial en X, la Bota de Oro que el mediocampista cucuteño conquistó en Brasil 2014 como máximo goleador del torneo.

Doce años después, el organismo evocó la campaña de un joven de 22 años que anotó seis goles en cinco partidos, en el que fue el mayor logro individual de un futbolista colombiano en una Copa del Mundo, pese a la eliminación de la Selección Colombia en cuartos de final frente al país anfitrión.

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En ese certamen, Rodríguez no solo registró seis goles en la red, sino que superó en la tabla de artilleros a figuras de renombre como Lionel Messi, Neymar y Thomas Müller.

Müller, campeón con Alemania, terminó con cinco goles, mientras Messi y Neymar sumaron cuatro anotaciones cada uno. Además de su efectividad frente al arco, el colombiano brindó dos asistencias, ambas durante el triunfo de Colombia sobre Japón en el último partido del Grupo C, el 24 de junio de 2014.

El impacto de esa actuación resultó determinante en la trayectoria de James Rodríguez. El futbolista ya había demostrado calidad en clubes como Banfield, Porto y Mónaco, pero fue la Copa del Mundo de 2014 la que abrió las puertas de los equipos de elite en Europa. Tras su memorable exhibición en Brasil, fichó por el Real Madrid, un traspaso que consolidó su estatus internacional.

James Rodríguez marcó en cada partido que jugó en Brasil 2014

James Rodríguez celebra el gol que abrió el marcador en el partido de la selección Colombia contra Costa de Marfil - crédito Colprensa
James Rodríguez celebra el gol que abrió el marcador en el partido de la selección Colombia contra Costa de Marfil - crédito Colprensa

James Rodríguez consiguió anotar en todos los encuentros que disputó la Selección Colombia durante Brasil 2014, un registro que solo han alcanzado un reducido número de jugadores en la historia de la Copa del Mundo. En la fase de grupos, marcó ante Grecia, Costa de Marfil y Japón; en octavos de final, firmó un doblete frente a Uruguay; y cerró su cuenta con un penal contra Brasil en los cuartos de final, el 4 de julio de 2014.

La brillantez de su campaña no pasó inadvertida para la prensa global ni para la FIFA, que volvió a proyectar la influencia del colombiano en torneos posteriores. En palabras de la cuenta oficial del Mundial: “Su actuación inspiró a toda una generación en Colombia”. La organización ratificó que la marca de seis goles no se ha superado en una Copa del Mundo desde entonces.

Con la celebración de un nuevo aniversario de esa gesta, la FIFA reafirma la relevancia de James Rodríguez como referente de la historia del fútbol colombiano y sudamericano, al recordarlo como el Bota de Oro de Brasil 2014, una hazaña que continúa generando repercusión más de una década después.

Seis goles y dos asistencias: el torneo perfecto

James Rodríguez fue la máxima figura de la selección Colombia en el mundial de Brasil 2014 - crédito Getty Images
James Rodríguez fue la máxima figura de la selección Colombia en el mundial de Brasil 2014 - crédito Getty Images

La irrupción de Rodríguez en Brasil 2014 no solo le permitió superar a candidatos como Messi y Neymar. Sus seis goles y dos asistencias lo situaron como el jugador más influyente en las cifras del torneo.

El protagonismo que adquirió en la Copa del Mundo le permitió a James Rodríguez alcanzar la elite, trascender fronteras y ser recordado por la FIFA como parte fundamental de la historia reciente del certamen mundialista.

  • 14 de junio de 2014 - Fase de grupos Mundial Brasil: 90 minutos y gol en el Colombia 3-0 Grecia
  • 19 de junio de 2014 - Fase de grupos Mundial Brasil: 90 minutos y gol en el Colombia 2-1 Costa de Marfil
  • 24 de junio de 2014 - Fase de grupos Mundial Brasil: 45 minutos, gol y doblete de asistencias en el Japón 1-4 Colombia
  • 28 de junio de 2014 - Octavos de final Mundial Brasil: 85 minutos y doblete en el Colombia 2-0 Uruguay
  • 4 de julio de 2014 - Cuartos de final Mundial Brasil: 90 minutos y gol en el Brasil 1-1 Coolombia

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