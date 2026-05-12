Colombia

Shaira reveló que su padre le quitó el dinero que ganaba de niña: “De esa plata nunca supe nada”

La artista, reconocida por su triunfo en Factor XS, relató cómo las dificultades económicas y el respaldo de su madre definieron su infancia y le permitieron alcanzar varios logros a una edad temprana

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Shaira
Shaira revela que su padre le quitó el dinero que ganaba de niña - crédito @shaira_oficial/Instagram

Shaira, la cantante que saltó a la fama en Colombia tras ganar Factor XS en 2011, compartió recientemente una parte poco conocida de su historia personal.

En una entrevista en el pódcast Te lo dice Cuervo, la artista abrió un espacio para hablar sobre las dificultades que atravesó durante su infancia, especialmente las relacionadas con la situación económica de su familia y una experiencia dolorosa vinculada a su padre.

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Durante la charla, Shaira describió cómo las carencias materiales marcaron los primeros años de su vida. La artista resaltó el esfuerzo incansable de su madre, quien se encargaba de mantener a sus cinco hijos, ahorrando cada año para poder comprarles ropa y administrando un pequeño negocio de comida. La intérprete recordó que, desde muy pequeña, toda la familia colaboraba para salir adelante. Ella misma ayudó vendiendo dulces y productos sencillos en su barrio, aportando así al sustento familiar.

“Cada año tenía su ahorro para comprarnos ropa a sus cinco hijos y tenía un puesto de comidas y, entre todos ayudamos”, dijo la cantante.

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Sin embargo, uno de los momentos más delicados de la conversación surgió cuando Shaira relató cómo el dinero que lograba reunir gracias a su trabajo infantil desapareció en manos de su propio padre. Según contó, nunca volvió a ver los ahorros que tanto esfuerzo le costaron, un hecho que, según sus palabras, la marcó profundamente. La cantante expresó este recuerdo con honestidad, sin ocultar el dolor que le provocó vivir una situación así durante su niñez.

“Yo también alcancé como a vender Bon ice y esas cositas, hice de todo eso en la cuadra, me ganaba mis pesitos, mi papá se los robó, la verdad si me los quitó y de esa plata nunca supe nada”, reveló la joven cantante.

A pesar de lo vivido, Shaira también destacó que, junto a las dificultades, hubo momentos significativos que guarda con cariño. Compartió la anécdota de cómo, gracias al trabajo compartido con su mamá, pudo comprar sus primeros tenis cuando tenía apenas seis años, un logro que recuerda como una muestra de perseverancia y unión familiar.

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