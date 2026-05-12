Universidad de Antioquia expidió resolución con sanciones para médicos que usaron hasta micrófonos para hacer fraude: los vetó hasta por 10 semestres

Estos fueron algunos de los intercomunicadores hallados en los participantes involucrados - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X

Las sanciones a los aspirantes implicados en fraudes en los exámenes de especializaciones médicas de la Universidad de Antioquia ya comenzaron a aplicarse. La institución decidió inhabilitar a los responsables para presentar nuevos exámenes de admisión durante un periodo que varía entre dos y diez semestres, según la gravedad del caso.

La universidad detectó el uso de dispositivos tecnológicos como auriculares Bluetooth, cámaras y equipos de comunicación externa durante la prueba realizada el 10 de abril en Medellín.

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Tras una revisión exhaustiva en las ocho sedes donde se realizaba el examen, los docentes identificaron el método de fraude cuando sorprendieron a una aspirante en pleno acto, lo que llevó a descubrir la red utilizada para hacer trampa.

“La Universidad de Antioquia, en concordancia con su compromiso inquebrantable con la transparencia, la ética y el mérito académico, y tras culminar las etapas de averiguaciones preliminares y análisis jurídico, ha dado inicio formal a los procedimientos administrativos sancionatorios contra el grupo de aspirantes identificados en conductas irregulares durante la jornada evaluativa del pasado 10 de abril”, señaló la institución en su comunicado.

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Un total de 40 médicos fueron sorprendidos en la maniobra, en una convocatoria donde se ofrecían 45 cupos para especialidades médico-quirúrgicas y en la que participaron 3.700 profesionales.

La respuesta institucional fue inmediata: los implicados fueron eliminados automáticamente del proceso y la universidad inició procedimientos administrativos sancionatorios.

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Estas medidas se suman a las acciones del Tribunal de Ética Médica, que analizará si corresponde retirar la tarjeta profesional a los involucrados. Las pruebas también fueron remitidas a la justicia ordinaria, que podría establecer sanciones legales o incluso penas de prisión para los responsables y posibles articuladores externos.

De acuerdo con la Universidad, el Departamento de Admisiones y Registro está notificando personalmente a cada implicado la resolución correspondiente, detallando los hechos y las normativas vulneradas.

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“Estas resoluciones detallan los hechos individuales y las disposiciones normativas presuntamente vulneradas, garantizando siempre el debido proceso. Este acto administrativo será notificado personalmente a las y los investigados”, señaló la universidad.

La institución señaló que los hechos se rigen bajo el Acuerdo Superior 472 de 2021 y la Resolución 00006 de 2026, normativas que prohíben expresamente el ingreso de dispositivos electrónicos a las aulas y establecen sanciones claras. Además, se reforzarán las medidas de seguridad en futuras pruebas para evitar nuevos intentos de fraude.

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“Las sanciones contemplan, además de la anulación definitiva de la prueba, un impedimento para presentarse a futuros exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia por un periodo de entre dos (2) y diez (10) semestres, según la gravedad de la falta”, se lee en el comunicado.