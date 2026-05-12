Colombia

Universidad de Antioquia expidió resolución con sanciones para médicos que usaron hasta micrófonos para hacer fraude: los vetó hasta por 10 semestres

Las autoridades universitarias iniciaron procesos disciplinarios y legales contra 40 profesionales tras descubrir una red que facilitó conductas irregulares en pruebas realizadas en diferentes sedes el pasado mes de abril

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Estos fueron algunos de los intercomunicadores hallados en los participantes involucrados - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X
Estos fueron algunos de los intercomunicadores hallados en los participantes involucrados - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X

Las sanciones a los aspirantes implicados en fraudes en los exámenes de especializaciones médicas de la Universidad de Antioquia ya comenzaron a aplicarse. La institución decidió inhabilitar a los responsables para presentar nuevos exámenes de admisión durante un periodo que varía entre dos y diez semestres, según la gravedad del caso.

La universidad detectó el uso de dispositivos tecnológicos como auriculares Bluetooth, cámaras y equipos de comunicación externa durante la prueba realizada el 10 de abril en Medellín.

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Tras una revisión exhaustiva en las ocho sedes donde se realizaba el examen, los docentes identificaron el método de fraude cuando sorprendieron a una aspirante en pleno acto, lo que llevó a descubrir la red utilizada para hacer trampa.

“La Universidad de Antioquia, en concordancia con su compromiso inquebrantable con la transparencia, la ética y el mérito académico, y tras culminar las etapas de averiguaciones preliminares y análisis jurídico, ha dado inicio formal a los procedimientos administrativos sancionatorios contra el grupo de aspirantes identificados en conductas irregulares durante la jornada evaluativa del pasado 10 de abril”, señaló la institución en su comunicado.

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Un total de 40 médicos fueron sorprendidos en la maniobra, en una convocatoria donde se ofrecían 45 cupos para especialidades médico-quirúrgicas y en la que participaron 3.700 profesionales.

La respuesta institucional fue inmediata: los implicados fueron eliminados automáticamente del proceso y la universidad inició procedimientos administrativos sancionatorios.

Estas medidas se suman a las acciones del Tribunal de Ética Médica, que analizará si corresponde retirar la tarjeta profesional a los involucrados. Las pruebas también fueron remitidas a la justicia ordinaria, que podría establecer sanciones legales o incluso penas de prisión para los responsables y posibles articuladores externos.

De acuerdo con la Universidad, el Departamento de Admisiones y Registro está notificando personalmente a cada implicado la resolución correspondiente, detallando los hechos y las normativas vulneradas.

“Estas resoluciones detallan los hechos individuales y las disposiciones normativas presuntamente vulneradas, garantizando siempre el debido proceso. Este acto administrativo será notificado personalmente a las y los investigados”, señaló la universidad.

La institución señaló que los hechos se rigen bajo el Acuerdo Superior 472 de 2021 y la Resolución 00006 de 2026, normativas que prohíben expresamente el ingreso de dispositivos electrónicos a las aulas y establecen sanciones claras. Además, se reforzarán las medidas de seguridad en futuras pruebas para evitar nuevos intentos de fraude.

“Las sanciones contemplan, además de la anulación definitiva de la prueba, un impedimento para presentarse a futuros exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia por un periodo de entre dos (2) y diez (10) semestres, según la gravedad de la falta”, se lee en el comunicado.

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Universidad de AntioquiaExamen de admisión médicosAntioquiaFraude admisión especialidades médicasColombia-noticias

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