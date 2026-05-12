Colombia

Estos fueron los nombres más registrados durante el 2025 en Colombia: David y Sofía lideran la lista

Un informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil señala que solo seis nombres agruparon cerca de la cuarta parte de los registros civiles infantiles, mientras la natalidad continúa en descenso en el país

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Manos de adulto sostienen los pies de un bebé sobre un tintero para huellas en una notaría con una pluma de ave, documentos y un libro.
En 2025, solo el 25,3% de los 433.678 bebés nacidos en Colombia recibió uno de los seis nombres más comunes, según la Registraduría Nacional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El 2025 marcó un punto de inflexión demográfico en Colombia: de 433.678 bebés nacidos, apenas 109.829 recibieron uno de los seis nombres más comunes, lo que equivale a cerca del 25,3% del total de inscripciones civiles, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta cifra, la más baja de la última década junto a 2024, revela tanto el predominio de ciertos nombres como la rápida disminución de la natalidad.

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La noticia cobra mayor relevancia al observar la advertencia de Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que destacó que Colombia experimenta “una transformación profunda al bajar la natalidad a una velocidad que el sistema educativo aún no termina de incorporar en su planeación”.

Urdinola explicó que en los últimos 17 años el país ha sufrido una reducción del 39,4% en el número anual de nacimientos, junto con una caída de la tasa global de fecundidad de 2,0 a 1,0 hijos por mujer. Esta transición demográfica ya incide en el aumento de la edad promedio de la población y en los cambios estructurales de los hogares.

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Registraduría Nacional del Estado Civil reveló que a través de IA encontraron más de 300 irregularidades en registros civiles de nacimiento - crédito Colprensa
David y Sofía encabezaron la lista de nombres más registrados en Colombia durante 2025, seguidos por María, José, Andrés y Liam, según la Registraduría - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló que David fue el nombre más asignado a recién nacidos, con 26.486 inscripciones, seguido por Sofía con 23.077, María con 18.858, José con 16.522, Andrés con 13.758 y Liam con 11.128. La suma de estos seis nombres representa más de una cuarta parte de todos los bebés nacidos durante el año, según el conteo validado por la entidad.

La selección de nombres en Colombia reveló una combinación de influencias. Predominan opciones clásicas como José y María, mientras aparecen nombres recientes como Liam, cuya popularidad se ha visto impulsada por fenómenos mediáticos, figuras públicas y tendencias en redes sociales. Estas preferencias evidencian el peso de la cultura global y las modas sobre las decisiones familiares.

La siguiente sección responde de forma precisa a la pregunta central del fenómeno: en 2025, David y Sofía encabezaron los registros de nombres para bebés en Colombia, con un total conjunto que, junto a otros cuatro nombres líderes, agrupa aproximadamente al 25,3% de los 433.678 nacimientos reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Recién nacidos en Perú recibirán protección inmediata contra el VSR. (Foto: Agencia Andina)
La tasa de natalidad en Colombia cayó un 39,4% en 17 años, pasando de dos a un hijo por mujer, alerta el Dane - crédito Agencia Andina)

Esta concentración expresa tanto la persistencia de ciertas tradiciones como el impacto de nuevas tendencias en la sociedad colombiana.

La influencia de modas internacionales también se refleja en la presencia de Liam en el top colombiano, coincidiendo con su primer lugar en Estados Unidos. Según la Social Security Administration, Liam fue el nombre masculino más frecuente en ese país, con 20.818 inscripciones, seguido por Noah (20.358), Oliver (14.939), Theodore (13.355) y Henry (12.020).

Entre las niñas estadounidenses, Olivia lideró con 13.544 registros, seguida de Charlotte (13.400), Emma (12.754), Amelia (12.699) y Sophia (12.561). La convergencia de nombres bilingües o neutros como Liam revela una tendencia compartida a escala continental, reportada por El Tiempo.

El patrón se reproduce en países de la región. En México, Sofía encabezó la lista de nombres femeninos en 2025 con 5.862 inscripciones, superando a Regina, Valentina, Camila y María José. Entre los hombres mexicanos, Santiago lideró con 8.406 registros, seguido de nombres como Mateo, Sebastián, Leonardo y Matías.

En Argentina, los datos del registro civil muestran que Isabella fue el nombre de mujer más registrado (6.848), seguida de Valentina, Olivia, Sofía y Jazmín. Para los varones figuran entre los preferidos Thiago, Mateo, Santiago, Liam, Gael, Sebastián, Lucas, Adrián, Joaquín y Leonardo, aunque en este caso no existen cifras consolidadas para cada uno, según la información revelada por Asuntos Legales.

El valor agregado del comercio y servicios asociados contribuye con 1,0 puntos porcentuales al crecimiento semestral del PIB de Colombia, indicó la directora del Dane, Piedad Urdinola - crédito Dane
La acelerada transición demográfica en Colombia exige al sistema educativo y las políticas públicas adaptarse al envejecimiento poblacional y descenso de nacimientos, según informó la directora del Dane, Piedad Urdinola - crédito Dane

En Chile, los registros oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación destacan a Emma como nombre femenino más frecuente en 2025, con 1.999 inscripciones, seguida de Emilia, Sofía, Isabella y Julieta. En la categoría masculina, el nombre más registrado fue Mateo con 2.323, junto a Lucas (2.491), Liam (2.059), Santiago, Facundo y Thiago.

Las cifras reveladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil evidencian que la cuarta parte de los recién nacidos en Colombia recibe alguno de sólo seis nombres. Esta elevada recurrencia se da en un contexto de descenso marcado de los nacimientos: solo en 2025 y 2024 la cifra anual ha quedado por debajo de los 500.000, situación inédita en los últimos diez años.

Este fenómeno, planteado por Piedad Urdinola del Dane, se explica por “una transición demográfica acelerada”, derivada tanto de transformaciones culturales en la elección de nombres como de una fuerte disminución en las tasas de natalidad y fecundidad. El resultado es un envejecimiento poblacional y una obligada adaptación de la planificación de políticas públicas.

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