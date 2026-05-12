Robinson Díaz reconoció su error por infidelidad a su esposa durante la grabación de ‘Vecinos’: “Me equivoqué con ella”

Robinson Díaz revive el escándalo de infidelidad que casi destruye su matrimoni - crédito Instagram @robinsondiazu

Robinson Díaz, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, se sinceró sobre los momentos más complejos de su vida personal y profesional en una entrevista concedida a la Revista Vea, en el marco de su cumpleaños número 60.

El intérprete de personajes emblemáticos en producciones como Vecinos y El cartel de los sapos hizo un balance de las lecciones que le dejaron la fama, los excesos y una crisis matrimonial que puso en riesgo la estabilidad de su hogar.

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En la conversación con la publicación, Díaz reflexionó sobre cómo el ritmo vertiginoso de la industria del entretenimiento, sumado a la presión por mantenerse vigente, lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Admitió que la sobrecarga laboral y el reconocimiento constante alimentaron un ego que terminó por afectar su juicio, generando un desequilibrio entre su vida personal y su carrera. Reconoció que, en ese contexto, recurrió al alcohol y a la fiesta como una forma de sobrellevar las exigencias de su entorno profesional, lo que solo profundizó la distancia en su matrimonio.

Uno de los temas más delicados abordados durante la entrevista fue la infidelidad con la actriz Sara Corrales, ocurrida durante las grabaciones de Vecinos. Díaz no evitó el asunto y asumió la responsabilidad, señalando que ese episodio representó una ruptura de un compromiso fundamental. Admitió que traicionó tanto a su esposa, Adriana Arango, como a sí mismo, y que la crisis que vivieron se convirtió en un punto de inflexión en su vida y en su relación de pareja.

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“Tuve momentos muy duros de rumba y de fiesta, eso siempre me ha gustado, pero yo no lo hacía de maldad... Me equivoqué, sobre todo con mi esposa me equivoqué, porque cuando uno está casado tiene un compromiso, y cuando uno rompe eso, pues viene el pecado,la falta y eso fue lo que me pasó”, reflexionó el actor para la Revista Vea.

A pesar de la amplia exposición mediática que tuvo la separación y el escándalo, el actor considera hoy ese capítulo como una postal del pasado. Con el paso del tiempo, logró reconciliarse con Arango y juntos han construido una relación basada en la aceptación de las imperfecciones y en la comprensión de que la convivencia implica afrontar tanto momentos agradables como situaciones menos estimulantes. Díaz descartó las idealizaciones románticas del matrimonio y subrayó que el aburrimiento y los desacuerdos forman parte natural de cualquier relación duradera.

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Actualmente, Robinson Díaz y Adriana Arango han alcanzado un nuevo equilibrio familiar, fortalecido por la colaboración profesional y el crecimiento de su hijo Juan José, quien se ha sumado al proyecto teatral de la familia.