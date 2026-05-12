Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Blessd y su reacción al nacimiento del hijo de Luis Díaz desatan bromas en redes - crédito @blessd @luisdiaz19_/ Instagram

El nacimiento del tercer hijo de Luis Díaz, futbolista colombiano que actualmente brilla en el fútbol europeo, generó múltiples reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento celebraron la llegada del pequeño Fernando.

Díaz compartió imágenes desde el hospital junto a su esposa, Geraldine Ponce, y sus hijas Roma y Charlotte, presentando públicamente a su nuevo hijo y recibiendo mensajes de felicitación de parte de amigos y celebridades.

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Entre los comentarios, el que más destacó fue el del cantante Blessd, quien, con un tono humorístico, dejó un mensaje que rápidamente captó la atención: “Felicidades manito, cualquier camisetica que se le vaya quedando me la pasa pal mío”, acompañado de emoticones de risa. La reacción del artista paisa se viralizó, generando una ola de respuestas tanto de seguidores como de otros famosos, quienes se sumaron a las bromas y recordaron que Blessd también está a la espera de la llegada de su primer hijo junto a la influencer Manuela QM.

El comentario humorístico de Blessd en la publicación de Luis Díaz se volvió viral y sumó respuestas ingeniosas de seguidores y celebridades - crédito @blessd / Instagram

La publicación de Díaz, en la que optó por mostrar el rostro de su hijo, contrastó con la tendencia de varias celebridades de mantener en privado la identidad de sus hijos recién nacidos. Las imágenes del futbolista con su familia sumaron miles de interacciones y dieron pie a comentarios ingeniosos por parte de los usuarios, muchos de los cuales aprovecharon para bromear sobre la inminente paternidad de Blessd.

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Algunos seguidores escribieron: “te pasas, blessd siendo blessd”, “sisas la humildad q tienen ustedes dos es de la mejores 🔥“, ”ajajajaja la rompió“, ”ese el comentario más colombiano".

Fernando se convierte en el tercer hijo del delantero después del nacimiento de Charlotte en 2024 y Roma en 2021.

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Fernando es el tercer hijo del delantero colombiano, después del nacimiento de Charlotte en 2024 y Roma en 2021 - crédito captura de pantalla Youtube

La interacción entre figuras del deporte y la música es cada vez más frecuente en redes sociales, donde los anuncios familiares se convierten en tendencia y reflejan la cercanía entre distintos ámbitos del espectáculo.

Blessd se prepara para ser padre por primera vez

Tras la reciente ola de reacciones por su comentario humorístico al futbolista Luis Díaz, Blessd ha estado en el centro de la conversación pública, no solo por su cercanía con figuras del deporte, sino también por el momento personal que atraviesa junto a la influencer Manuela QM. La pareja ha sido protagonista de múltiples titulares en los últimos meses por el embarazo de Manuela, que ha despertado el interés y la expectativa de miles de seguidores.

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Recientemente, Manuela QM compartió con sus seguidores el nombre elegido para su primer hijo: Caleb. La noticia fue acompañada por un mensaje emotivo en redes sociales, donde la creadora de contenido expresó la felicidad y los aprendizajes que le ha traído esta etapa, así como su deseo de ser una mejor persona para su hijo. La revelación generó una oleada de comentarios y felicitaciones, consolidando a la pareja como una de las más seguidas en el ámbito digital y musical.

“En unos meses no estaré en embarazo y ya no seremos solamente tú y yo Caleb, nunca me imaginé que sería una etapa tan linda y tan llena de aprendizajes, eres mi felicidad y alegriaaaa mi bebé lindo, quiero ser mejor para ti TE AMO”, escribió Manuela.

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Blessd reveló que está a un par de días de convertirse en padre, mientras que Manuela Qm reveló que el menor llevará por nombre Caleb - crédito Instagram

El anuncio del nombre alimentó la expectativa sobre el nacimiento, que según Blessd, ocurrirá muy pronto. El cantante confesó en una conversación con Jay Wheeler que “el parto está muy cerca” y que, si es necesario, ajustará los compromisos de su gira para poder estar presente. “A lo que termine la gira”, respondió entre risas, dejando claro su deseo de compartir ese momento.

Blessd también reconoció que la paternidad le produce nervios y una emoción difícil de describir. “Lo que más me marcó fue escuchar los latidos de Caleb y ver las ecografías, eso me enfrentó a la realidad de lo que viene”, compartió el artista, quien ha estado al tanto de cada etapa del embarazo junto a Manuela.

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