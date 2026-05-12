Camilo Romero se refirió a declaraciones de Miguel Uribe Londoño sobre ‘hostigamiento’ de Paloma Valencia a Miguel Uribe Turbay: “Ambición de poder”

Camilo Romero habló sobre las acusaciones que hizo Miguel Uribe Londoño en contra de Paloma Valencia - crédito Colprensa - Miguel Uribe/Facebook

La controversia política en Colombia sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial y padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, quien acusó a Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez de atentar contra la memoria de su hijo.

La disputa se intensificó luego de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, anunciara su respaldo público a la candidatura presidencial de Valencia. El conflicto, que involucra a figuras centrales del uribismo, se trasladó rápidamente a la agenda nacional y a las redes sociales.

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Tras lo anterior, Uribe Londoño afirmó que Paloma Valencia “insultó a Miguel diciéndole que tenía un comportamiento mafioso”, acción que, según él, tuvo consecuencias irreparables en la vida de su hijo.

“Mi hijo murió atormentado por todo lo que Paloma hizo en su contra”, expresó el candidato, quien además denunció que Álvaro Uribe también intentó afectar su reputación. Uribe Londoño sostuvo que tanto Valencia como el expresidente “pisotean a la familia para aprovecharse del legado de Miguel”, calificando estas conductas como inaceptables en el marco del actual proceso electoral.

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Miguel Uribe Londoño se fue contra Paloma Valencia en reciente pronunciamiento - crédito Visuales IA

El impacto de estas acusaciones no solo afectó la esfera familiar, sino que también generó repercusiones en la estructura política del uribismo.

“Hoy más que nunca, reafirmo mi compromiso con la candidatura que eleva las banderas de Miguel y que inspiraron este proyecto político”, manifestó Uribe Londoño. “Sus banderas, naturalmente, las llevo yo. Yo soy su padre. El legado de Miguel lo defenderemos con Delia hasta el último día de nuestras vidas. Nada puede detener mi compromiso con mi hijo”, añadió el dirigente.

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El respaldo de María Claudia Tarazona a la aspiración presidencial de Paloma Valencia marca un giro en la dinámica interna del movimiento, ya que la decisión de la viuda de Turbay de sumarse a la campaña de la senadora se produjo en medio de las críticas públicas de la familia Uribe Londoño.

La disputa por el sentido y la continuidad del legado de Miguel Uribe Turbay se ha convertido en un eje de tensión dentro de este sector político.

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Camilo Romero advirtió sobre el uribismo: “Pisotean derechos por ambición de poder” - crédito @CamiloRomero/X

La polémica escaló a las plataformas digitales, donde dirigentes de otras vertientes también opinaron sobre el conflicto. El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, publicó en X que lo sucedido representa “una alerta para el país”.

Romero aseguró que “estamos ante una clase política capaz de todo en su ambición de poder: pisotear derechos y hacer política con la violencia y el dolor”. En su mensaje, el dirigente fue enfático: “No merecen gobernar nunca más. Vergonzoso todo”.

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Camilo Romero rechazó declaraciones de Álvaro Uribe sobre los falsos positivos

La polémica por los falsos positivos en Colombia volvió al centro del debate público tras recientes declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y figura central del uribismo en una entrevista con Westcol.

El líder político minimizó el impacto de estos crímenes cometidos durante su gobierno, refiriéndose a ellos como un “rumor”, lo que ha generado rechazo entre sectores políticos y sociales.

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Camilo Romero, exgobernador y actual aspirante presidencial, criticó las palabras de Uribe calificándolas como “el mayor insulto a las madres de Colombia”.

Según Romero, los hechos ocurridos bajo la denominada política de seguridad democrática no pueden ser ignorados ni relativizados. “Balas de sus gobiernos asesinando jóvenes inocentes”, afirmó Romero, quien además consideró que el uribismo muestra una nueva cara del negacionismo.

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Camilo Romero rechazó declaraciones de Álvaro Uribe Vélez sobre los falsos positivos y denunció negacionismo - crédito @CamiloRomero/X

Durante años, la versión oficial negó la existencia de los falsos positivos, atribuyéndolos inicialmente a casos aislados dentro de las fuerzas militares. Posteriormente, con la comparecencia de decenas de uniformados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el país ha conocido testimonios directos sobre la ejecución de estos crímenes y la violación de derechos humanos. Romero sostuvo que “los falsos positivos han sido una realidad que le duele mucho a este país”.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el número de víctimas de falsos positivos aumentó de 6.402 a 7.837, cifra que representa una de las mayores heridas en la historia reciente de la democracia colombiana. Para Romero, “ese es el pasado al que no debemos volver”.

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En redes sociales, Romero señaló: “Álvaro Uribe y su última canallada: esta vez hablando de los falsos positivos como un ‘rumor’. Faltaba más”. También destacó que “su insulto a las madres en la entrevista con Westcol es inadmisible”.

El exgobernador insistió en la necesidad de evitar cualquier retorno a esquemas de gobierno que, según él, vulneraron la vida y la dignidad de ciudadanos inocentes. “Este país no caerá de nuevo en esa gobernanza criminal, va es por la defensa de la vida”, concluyó Romero, quien llamó a respaldar su candidatura presidencial en la primera vuelta.