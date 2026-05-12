La Copa Imposible, el torneo sub-17 que jugará la selección Colombia, clubes de la Liga BetPlay y equipos como Boca Juniors, River Plate y Flamengo

La selección Colombia Sub-17 participará entre el 24 y el 30 de mayo de 2026 en la primera edición de la Copa Imposible, un torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a dieciséis equipos de seis países en Medellín.
El certamen, avalado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol y respaldado por la Alcaldía de Medellín, el Inder y la Secretaría de Turismo, servirá como uno de los escenarios de preparación para el equipo nacional en el camino hacia la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar, de acuerdo con lo informado por la Federación en su portal oficial.
PUBLICIDAD
La competencia contará con la participación de representativos de Argentina, Brasil, México, Chile y Bolivia, además de Colombia, y será transmitida a nivel internacional por ESPN y la plataforma Plan Premium de Disney+.
El evento se desarrollará en tres recintos de referencia de la capital antioqueña: el Estadio Atanasio Girardot, el Estadio Cincuentenario y La Marte 1, con ingreso gratuito para el público.
PUBLICIDAD
El formato del torneo distribuye a los dieciséis equipos en cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase final denominada Copa de Oro, mientras que los otros competirán por las Copas de Plata y Bronce. Entre los conjuntos extranjeros sobresalen Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors de Argentina; Flamengo y Fluminense de Brasil; las Chivas de Guadalajara de México; Universidad de Chile y el boliviano Bolívar.
En el caso colombiano, acompañan a la Selección nacional formaciones como Independiente Medellín, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Fortaleza, la Selección de la Liga de Antioquia e Internacional de Palmira. Para equipos de regiones como el Valle del Cauca, la Copa Imposible se presenta como una vitrina para contrastar la evolución de sus divisiones formativas ante rivales continentales de alto nivel.
PUBLICIDAD
Cuándo será el sorteo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
La FIFA ha confirmado que el sorteo oficial de la Copa Mundial Sub-17 se realizará el 21 de mayo de 2026 en su sede de Zúrich; el evento determinará la composición de los grupos para las 48 selecciones clasificadas, entre ellas Colombia, que buscarán el título en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año.
En esta edición, siete selecciones sudamericanas —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela— tendrán representación, según datos oficiales de la FIFA. Además, la asignación de plazas queda así: 11 cupos para la UEFA, 8 para la CONCACAF, 10 para la CAF, 9 para la AFC y 3 para la OFC. De acuerdo con los registros más recientes, 35 equipos ya aseguraron su participación.
PUBLICIDAD
Dentro de los clasificados figuran, por la AFC: Australia, Japón, Arabia Saudí, Tayikistán y Uzbekistán; por la CONCACAF: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos; por la OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda; y por la UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia y España. Las confederaciones AFC y CAF aún deben definir a sus representantes finales.
La FIFA transmitirá la ceremonia en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, y en ese momento, el equipo dirigido por Fredy Hurtado, campeón continental vigente, conocerá a sus adversarios y el grupo de inicio.
PUBLICIDAD
Jugadores campeones con la selección Colombia en el Sudamericano Sub17
- Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
- Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
- Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
- Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
- Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza
- Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
- John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira
- Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
- Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
- Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
- Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
- Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
- Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
- Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
- Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
- Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp
- Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
- Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
- Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C
- Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
- Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif
- Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD