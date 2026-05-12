La Copa Imposible, el torneo sub-17 que jugará la selección Colombia, clubes de la Liga BetPlay y equipos como Boca Juniors, River Plate y Flamengo

La selección Colombia ganó cuatro partidos y solo perdió un partido en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

La selección Colombia Sub-17 participará entre el 24 y el 30 de mayo de 2026 en la primera edición de la Copa Imposible, un torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a dieciséis equipos de seis países en Medellín.

El certamen, avalado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol y respaldado por la Alcaldía de Medellín, el Inder y la Secretaría de Turismo, servirá como uno de los escenarios de preparación para el equipo nacional en el camino hacia la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar, de acuerdo con lo informado por la Federación en su portal oficial.

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Afiche oficial de la Copa Imposible, torneo sub-17 entre las mejores canteras del país y algunos clubes internacionales - crédito Copa Imposible

La competencia contará con la participación de representativos de Argentina, Brasil, México, Chile y Bolivia, además de Colombia, y será transmitida a nivel internacional por ESPN y la plataforma Plan Premium de Disney+.

El evento se desarrollará en tres recintos de referencia de la capital antioqueña: el Estadio Atanasio Girardot, el Estadio Cincuentenario y La Marte 1, con ingreso gratuito para el público.

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Formato y equipos participantes de la Copa Imposible - crédito FCF

El formato del torneo distribuye a los dieciséis equipos en cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase final denominada Copa de Oro, mientras que los otros competirán por las Copas de Plata y Bronce. Entre los conjuntos extranjeros sobresalen Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors de Argentina; Flamengo y Fluminense de Brasil; las Chivas de Guadalajara de México; Universidad de Chile y el boliviano Bolívar.

En el caso colombiano, acompañan a la Selección nacional formaciones como Independiente Medellín, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Fortaleza, la Selección de la Liga de Antioquia e Internacional de Palmira. Para equipos de regiones como el Valle del Cauca, la Copa Imposible se presenta como una vitrina para contrastar la evolución de sus divisiones formativas ante rivales continentales de alto nivel.

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Cuándo será el sorteo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Este es el trofeo que se le entrega a la selección campeona de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito FIFA

La FIFA ha confirmado que el sorteo oficial de la Copa Mundial Sub-17 se realizará el 21 de mayo de 2026 en su sede de Zúrich; el evento determinará la composición de los grupos para las 48 selecciones clasificadas, entre ellas Colombia, que buscarán el título en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año.

En esta edición, siete selecciones sudamericanas —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela— tendrán representación, según datos oficiales de la FIFA. Además, la asignación de plazas queda así: 11 cupos para la UEFA, 8 para la CONCACAF, 10 para la CAF, 9 para la AFC y 3 para la OFC. De acuerdo con los registros más recientes, 35 equipos ya aseguraron su participación.

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Dentro de los clasificados figuran, por la AFC: Australia, Japón, Arabia Saudí, Tayikistán y Uzbekistán; por la CONCACAF: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos; por la OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda; y por la UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia y España. Las confederaciones AFC y CAF aún deben definir a sus representantes finales.

La FIFA transmitirá la ceremonia en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, y en ese momento, el equipo dirigido por Fredy Hurtado, campeón continental vigente, conocerá a sus adversarios y el grupo de inicio.

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Jugadores campeones con la selección Colombia en el Sudamericano Sub17

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C