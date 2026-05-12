Winnie Harlow revela cómo una confusión la llevó a bailar con Shakira en el videoclip de ‘Soltera’

La jamaicana compartió con sus seguidores la anécdota de su encuentro con Shakira - crédito @jenniferhudsonshow/IG

La modelo jamaicana Winnie Harlow, reconocida mundialmente como la primera figura con vitiligo en triunfar en las grandes pasarelas, compartió detalles sobre su inesperada participación en el videoclip de Soltera junto a Shakira.

Harlow rememoró la situación que la llevó a colaborar con la cantante colombiana, durante su paso por el programa The Jennifer Hudson Show, destacando: “Tienen que contactar a Winnie. Ella es una reina del dancehall. Es jamaicana, sabe bailar. Estará en el videoclip”, recomendación que Lele Pons le hizo a Shakira.

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Según Harlow, el proceso inicial estuvo marcado por un malentendido: “Shakira pensó que Lele iba a contactarme, y Lele pensó que Shakira… así que nadie me contactó”, reveló, mencionando la confusión que casi la deja fuera del proyecto.

El video de ‘Soltera’ muestra a Shakira bailando junto a personalidades como Lele Pons, Danna Paola y Winnie Harlow - crédito @winnieharlow/Instagram

La casualidad fue determinante, ya que Harlow se encontraba en Miami el mismo día que grababan el video, por lo que decidió salir de fiesta sin pensar que la discoteca en la que estaban grabando era la misma donde planeó distraerse.

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“Estaban grabando en este club, que está en Miami, y terminé yendo esa misma noche. Se llama LIV. Y nos encontramos de casualidad, y dijeron: ‘Oh, Dios mío, así que sí te llamaron’”, relató la modelo. La reacción de los presentes fue de asombro, ante lo cual respondió: “No sé de qué me hablas”.

Horas después, se aclaró la confusión con la pregunta que le formuló la influenciadora venezolana al verla en el set: “¿Tú no la llamaste? ¿Tú no la llamaste? ¿Estarás en el videoclip? ‘Por supuesto’”, recordó Harlow.

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La colombiana compartió algunas fotografías que formarían parte del videoclip de "Soltera" - crédito @shakira/Instagram

Desde aquel encuentro en el club LIV, confirmó que mantiene una amistad con la artista barranquillera: “Desde entonces, sí [somos amigas]”.

Las reacciones a las declaraciones de la modelo no tardaron en aparecer y algunos internautas respondieron: “Hermosa, lo que es para uno ni aunque te lo quiten”; “Lele Pons siendo el canal para que todos se junten con Shakira”, entre otros.

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Así fue el anuncio de su canción para el mundial 2026

El anuncio de Shakira sobre el estreno de la canción oficial del Mundial 2026 ha generado gran expectativa. La artista colombiana confirmó a través de sus redes sociales que el sencillo, titulado Dai Dai, estará disponible el 14 de mayo de 2026.

La producción cuenta con la colaboración del músico nigeriano Burna Boy y fue grabada con apoyo de inteligencia artificial en el estadio Maracaná de Brasil.

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En un video compartido en Instagram, donde la cantante reúne más de 95 millones de seguidores, Shakira aparece vestida de porrista, presentando el balón oficial del torneo y realizando una coreografía junto a varios bailarines. El fragmento del video sugiere que la canción busca convertirse en tendencia en plataformas como TikTok, especialmente por la energía de su estribillo y la coreografía grupal.

'Dai Dai' es la canción oficial del Mundial 2026 y así es el cierre del video - crédito @shakira/IG

La letra mezcla frases en inglés, francés, protugués y español, con un mensaje de pertenencia, valentía y superación. En el cierre del video promocional, la cámara se eleva para mostrar fuegos artificiales sobre el estadio y aparece la frase “We are ready - Estamos listos”, acompañada por los cánticos de los aficionados.

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Con este lanzamiento, la colombiana suma una nueva canción oficial de la Copa Mundial, consolidando su vínculo con el evento tras éxitos anteriores como Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014. La artista también participó en la clausura del Mundial de Alemania 2006 con Hips Don’t Lie, lo que la posiciona como la voz latina más recurrente y reconocida en las ceremonias mundialistas.

Dai Dai no solo refuerza la relación de Shakira con la FIFA, sino que también celebra la diversidad, resaltando la unión de 48 selecciones, entre ellas Colombia, en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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