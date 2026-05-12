Colombia

Consejo de Estado respondió a Gustavo Petro por sus críticas a la suspensión del traslado de pensiones: “No amerita una respuesta similar”

El alto tribunal contestó a las críticas del presidente tras la suspensión del decreto sobre los fondos pensionales, destacando la importancia de la independencia judicial y la separación de poderes

Guardar
Google icon
Ilustración de la fachada del Consejo de Estado, con puertas de madera y un letrero que reza 'CONSEJO DE ESTADO' sobre la entrada.
Las declaraciones del tribunal ante los señalamientos del presidente pusieron en primer plano el debate sobre la autonomía judicial y la legitimidad del control institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Consejo de Estado emitió una respuesta institucional a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión de suspender el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones.

El alto tribunal consideró que los señalamientos del jefe de Estado y sus llamados a denunciar penalmente a un magistrado afectan la división de poderes establecida en la Constitución.

PUBLICIDAD

En su comunicado, el Consejo de Estado advirtió sobre el impacto de los mensajes presidenciales en la estabilidad institucional y la independencia judicial.

“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, señaló el tribunal.

PUBLICIDAD

Consejo de Estado - crédito Consejo de Estado
El Consejo de Estado advirtió sobre el impacto de los mensajes presidenciales en la estabilidad institucional y la independencia judicial- crédito Consejo de Estado

La corporación resaltó que la libertad de expresión, aunque protegida por el ordenamiento jurídico, no debe transformarse en mensajes que prioricen el impacto sobre la institucionalidad ni poner en riesgo la integridad física de quienes cumplen funciones judiciales.

Se afirmó que la desinformación y la descontextualización de las decisiones deterioran la confianza en las instituciones y generan hostigamiento contra los jueces.

El Consejo de Estado puntualizó: “Inquietan las manifestaciones del presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.

Uno de los puntos destacados en la respuesta fue la defensa de los controles judiciales sobre el Ejecutivo. El tribunal expresó: “Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”.

El comunicado indicó que el control judicial sobre los actos del Ejecutivo constituye una garantía democrática, no un obstáculo para el funcionamiento del Estado.

“La existencia, competencia y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”, afirmaron.

La controversia surgió tras la decisión del tribunal de suspender de manera provisional el decreto que ordenaba el traslado de recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.

El presidente Petro rechazó la medida y calificó la decisión como un golpe a los derechos de los trabajadores y un beneficio para el sector financiero. En sus declaraciones públicas, señaló directamente a los principales grupos económicos y bancarios del país.

Gustavo Petro rechazó la medida y calificó la decisión como un golpe a los derechos de los trabajadores y un beneficio para el sector financiero - crédito Presidencia de Colombia
Gustavo Petro rechazó la medida y calificó la decisión como un golpe a los derechos de los trabajadores y un beneficio para el sector financiero - crédito Presidencia de Colombia

En su mensaje, el mandatario expresó: “La constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano. El pueblo trabajador debe decidir sobre el poder, no solo sobre el gobierno. La corte constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga. El pueblo es el soberano y fuente de todo poder”.

Además, Petro afirmó: “El consejo de estado no puede pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador, dejando los ahorros de la gente que trabajó toda su vida y decidió libremente pasarse al sistema público de pensiones, expósita ante el robo de sus ahorros vitales producto de su trabajo, volver los ahorros de la vida de los trabajadores para que se vuelvan utilidades de unos señores ancianos pero riquísimos que siempre han vivido del ahorro del público y del estado”.

Gustavo Petro reaccionó al fallo con fuertes críticas contra el magistrado ponente del caso - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro reaccionó al fallo con fuertes críticas contra el magistrado ponente del caso - crédito @petrogustavo/X

El Consejo de Estado sostuvo que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, no puede ser utilizada para legitimar ataques que comprometan la seguridad o la reputación de los jueces. La corporación enfatizó que la legitimidad de sus decisiones y la protección de la independencia judicial son pilares de la democracia colombiana.

La reacción del tribunal se conoció luego de que otras instancias de la Rama Judicial y la Procuraduría respaldaran la importancia de respetar la separación de poderes y garantizar la autonomía de los jueces frente a presiones políticas.

El pronunciamiento concluyó recordando que los poderes deben someterse a controles efectivos y que la vigilancia sobre las acciones del Ejecutivo es una condición indispensable para el funcionamiento del sistema democrático en Colombia.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoGustavo PetroPensiones en ColombiaRama JudicialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño se impuso en el partido disputado en el estadio de Techo y buscará asegurar su clasificación a las semifinales en Medellín

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Retirar vehículos de patios en Bogotá será un trámite totalmente virtual para todas las infracciones con inmovilización

El Distrito implementa una transformación digital en el proceso de recuperación de vehículos, que elimina desplazamientos, reduce intermediarios y agiliza los tiempos de atención mediante verificación en línea, identidad biométrica y pagos electrónicos

Retirar vehículos de patios en Bogotá será un trámite totalmente virtual para todas las infracciones con inmovilización

Este es el ‘influencer’ mexicano que armó un club de la pelea en Cartagena: “A los traques”

El hombre visita distintas ciudades retando a locales a un round de boxeo callejero a cambio de dinero

Este es el ‘influencer’ mexicano que armó un club de la pelea en Cartagena: “A los traques”

Delegación de paz del Gobierno convocó reunión urgente con el Clan del Golfo tras decisión de la Fiscalía de no suspender órdenes de captura

La negativa del órgano judicial impide los traslados programados para el proceso de paz y obliga al equipo negociador a buscar mecanismos alternativos que permitan cumplir con lo acordado durante los diálogos del Gobierno con el grupo armado

Delegación de paz del Gobierno convocó reunión urgente con el Clan del Golfo tras decisión de la Fiscalía de no suspender órdenes de captura

Por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas, estos fueron los regaños de la Corte Constitucional al presidente Petro

El jefe de Estado tiene como fecha límite el jueves 14 de mayo de 2026 para realizar la alocución presidencial en la que debe retractarse, luego de la decisión final que tomó el alto tribunal el martes 5 de mayo

Por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas, estos fueron los regaños de la Corte Constitucional al presidente Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Robinson Díaz reconoció su error por infidelidad a su esposa durante la grabación de ‘Vecinos’: “Me equivoqué con ella”

Shaira reveló que su padre le quitó el dinero que ganaba de niña: “De esa plata nunca supe nada”

La modelo jamaiquina Winnie Harlow reveló cómo una confusión la llevó a bailar con Shakira en el videoclip de ‘Soltera’

Yuli Ruiz habló sobre su relación con Alejandro Estrada tras su salida de ‘La casa de los famosos’: sorprendió con su mensaje

Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez recibió fuertes críticas por su desempeño con el Minnesota United: “Este fichaje fue extraño”

Etapa 4 del Giro de Italia 2026: Jonathan Narváez se lleva la fracción, Giulio Ciccone es el nuevo líder de la general y Egan Bernal bajó una casilla

La Copa Imposible, este es el torneo sub-17 que jugará la selección Colombia, clubes de la Liga BetPlay y equipos como Boca Juniors, River Plate y Flamengo