Yuli Ruiz habló sobre su relación con Alejandro Estrada tras semanas de su salida de ‘La casa de los famosos’ y sorprendió con su mensaje

Yuli compartió en redes sociales su perspectiva sobre el final de la breve relación que mantuvo con Alejandro Estrada, varias semanas después de su salida del programa - crédito cortesía Canal RCN

La más reciente temporada de La casa de los famosos Colombia ha estado marcada por romances, rupturas y polémicas protagonizadas por sus participantes. Uno de los vínculos que más atención generó fue el de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, quienes vivieron una breve relación sentimental dentro del reality.

La historia entre ambos no pasó desapercibida para los seguidores del programa, quienes han seguido de cerca cada movimiento y decisión de los concursantes.

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La cercanía entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada surgió poco después de que el actor pusiera fin a su relación con Dominica Duque. La conexión entre la modelo y el actor se volvió rápidamente tema de conversación entre la audiencia, que observó cómo la relación evolucionaba en los primeros días para luego llegar a su fin en poco tiempo. Según expresó Ruiz, su decisión de terminar el vínculo estuvo motivada por el temor a que la relación pudiera afectar su desempeño dentro de la competencia.

La relación entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada se convirtió en uno de los ejes centrales del reality, generando reacciones tanto dentro como fuera de la casa - crédito cortesía RCN

La ruptura no disminuyó el interés de los fanáticos, quienes recurrieron a las redes sociales para buscar respuestas directas de ambos protagonistas. En una reciente dinámica de preguntas en Instagram, un seguidor consultó a Yuli Ruiz si se arrepentía de haber terminado con Alejandro Estrada, señalando las cualidades del actor. La respuesta de Ruiz fue clara: “No me arrepiento de nada, mis nenes, así tenía que pasar”. Este comentario generó diversas reacciones entre quienes siguen la historia de ambos.

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La modelo añadió un mensaje que no pasó inadvertido y que avivó la polémica: “Pdt: Siempre habrá dos versiones”. Esta afirmación alimentó el debate sobre las verdaderas razones detrás de la separación, sobre todo entre quienes apoyan a Estrada, quien continúa participando en el reality y aspira a llegar a la final.

Yuli Ruiz manifestó que no siente arrepentimiento por haber puesto fin a su relación con Alejandro Estrada - crédito @rastreandofamosos @yuliruiz017/ Instagram

La relación entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada se mantuvo en el centro de las miradas por diversos episodios ocurridos durante el programa, entre ellos el beso entre la modelo y Altafulla, que fue registrado por las cámaras y provocó una reacción evidente en Estrada. Si bien estos momentos mantuvieron la atención del público sobre la pareja, con el paso de las semanas el impacto resultó favorable únicamente para el actor, ya que Ruiz, quien comenzó la temporada como la más votada, terminó siendo eliminada con el puntaje más bajo.

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El interés por conocer más detalles sobre la corta relación y los motivos de la ruptura sigue vigente entre los seguidores de ambos participantes, mientras la competencia avanza y el desenlace de sus historias personales continúa en el centro de la conversación digital.

Tras la reciente eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz decidió aclarar públicamente su postura sobre la salida de su excompañera.

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Ambas forjaron una relación cercana dentro del reality, aunque la dinámica del juego terminó por distanciarlas y provocar discusiones, al punto de que Alexa abandonó el grupo conocido como Mini Tormenta. Esta situación debilitó el vínculo entre ambas y, según se percibió en redes sociales y entre los seguidores, no concluyeron en buenos términos.

Aunque Yuli Ruiz y Alexa Torrex compartieron una relación cercana en el reality, la competencia y las discusiones terminaron por distanciarlas y debilitar el vínculo - crédito cortesía Canal RCN

La polémica se intensificó cuando, al salir Alexa del programa, algunos interpretaron la reacción de Yuli Ruiz como una celebración de la eliminación, lo que generó comentarios divididos. Días después, Yuli abordó el tema en sus historias de Instagram, explicando que su actitud no debía entenderse como algo personal, ya que en el contexto del reality todo forma parte de la competencia y de las estrategias propias del formato.

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“Si hay una exparticipante de La casa de los famosos que no se tomó nada personal, fui yo , no tengo nada personal contra ninguno, lo que pasó, pasó, no hago parte de la competencia. Y con el tema de Alexa, quiero aclarar que sí hemos hablado, la saludé apenas salió”, reveló Yuli.

La interacción entre ambas ha sido seguida de cerca por los fanáticos, quienes especulan sobre la posibilidad de que retomen el contacto y superen las diferencias surgidas dentro del reality.

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