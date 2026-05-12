Fiscalía reprogramó audiencia de imputación de cargos contra alias Calarcá: el líder criminal no se presentó

La decisión de reprogramar la diligencia para el próximo 28 de mayo de 2026 a las 9:00 a.m. - crédito Captura de Video Policía Nacional

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, principal negociador de paz de las disidencias de las Farc y el gobierno de Gustavo Petro, no compareció el martes 12 de mayo de 2026 ante el juzgado de Villavicencio para responder por cargos graves que incluyen homicidio de persona protegida, homicidio agravado y uso ilícito de medios de guerra, situación que suscitó un requerimiento expreso de la Fiscalía General de la Nación para reactivar las órdenes de captura actualmente suspendidas.

La decisión de reprogramar la diligencia para el próximo 28 de mayo de 2026 a las 9:00 a. m. responde a la ausencia tanto de “Calarcá” como de su defensa, pese a que el ente acusador sostiene acusaciones documentadas de delitos cometidos desde el 16 de febrero de 2024, revelaron fuentes de la Fiscalía a Infobae Colombia.

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Alexander Díaz Mendoza es acusado de homicidio de persona protegida, homicidio agravado y uso ilícito de medios de guerra - suministrado a Infobae Colombia

El caso adquirió mayor complejidad por la posición de Díaz Mendoza como líder y referente principal de una de las facciones más activas entre las disidencias armadas, a quien se le atribuye el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, además de otros crímenes recientes.

Conforme a documentación del órgano de investigación, entre los eventos más recientes figuran el asesinato de la mayora indígena Carmelina Yule en 2024 y la muerte de más de 20 disidentes en el departamento de Guaviare durante un enfrentamiento entre las facciones lideradas por alias Calarcá y alias Iván Mordisco, episodio registrado en enero del mismo año.

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En términos precisos, lo ocurrido es que la diligencia judicial prevista para presentar cargos contra Alexander Díaz Mendoza por homicidio, concierto para delinquir agravado y utilización de métodos ilícitos de guerra fue aplazada, debido a su inasistencia y la de su abogado en la audiencia de Villavicencio.

Ante esta situación, la jueza responsable fijó una nueva fecha para continuar con el proceso legal, mientras que la Fiscalía, mediante una carta formal dirigida al presidente Gustavo Petro, insistió en la reactivación de las órdenes de detención previamente suspendidas por el Ejecutivo en razón de su papel en las negociaciones de paz.

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El líder criminal ha ordenado delitos contra la población civil en varios territorios del país - crédito Europa Press

La trayectoria de alias Calarcá, documentada por informes de inteligencia citados por El Tiempo, relata una historia de involucramiento temprano en estructuras armadas, pues, con tan solo 16 años, en 1998, ingresó al frente 40 de las Farc en los Llanos Orientales tras participar en las juventudes comunistas a finales de la década de los noventa. Luego de alcanzar un nivel de mando en el bloque Oriental y tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, optó por retornar a la lucha armada bajo el liderazgo de Gentil Duarte e “Iván Mordisco”, de quien se separó en agosto de 2024 en una violenta traición.

Esa ruptura marcó el inicio de una guerra interna entre facciones disidentes que se disputan sangrientamente el control territorial frente a otros actores armados como el ELN y el clan del Golfo. El objetivo principal de estos enfrentamientos ya no responde a motivaciones políticas, sino a la apropiación de las rentas derivadas de la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.

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Ministro de Defensa afirmó que no hay cese al fuego

Ministro de Defensa afirmó que no hay cese al fuego con alias Calarca - crédito Luisa González/Reuters

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, explicó ante los medios de comunicación que el Gobierno nacional no mantiene vigente el cese de hostilidades con ningún grupo armado que opere en el país. La administración del presidente Gustavo Petro, que ha intentado adelantar procesos de paz con varias organizaciones criminales, dio la instrucción a la fuerza pública de combatir a todas las estructuras armadas que están generando terror entre la población.

“De momento no hay ningún cese al fuego contra ningún grupo criminal. Solamente hay la orden, la instrucción de cumplir la Constitución y la ley, tal como también lo indicaba el señor presidente de la República, de afectar aquellas estructuras criminales que viven de la economía ilegal y que están causando tanto daño”, precisó el jefe de la cartera en rueda de prensa.

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