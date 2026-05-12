Estas son las marcas de carros que más se han robado en Bogotá en lo que va de 2026

El robo de vehículos en Bogotá en 2026 mantiene en alerta a las autoridades por el avance de bandas criminales especializadas - crédito Mebog

El robo de vehículos en Bogotá continúa representando una amenaza seria en 2026, impulsado por la sofisticación de bandas criminales que operan en varias localidades y fortalecen el mercado ilegal de autopartes.

Pese a que las autoridades reportaron una disminución en los casos respecto a años anteriores, el impacto económico y la sensación de inseguridad persisten, en parte porque el fenómeno ya no se limita a autos de alta gama, sino que abarca vehículos de uso masivo.

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Con corte a abril de este año, la capital colombiana acumuló 693 casos de hurto de vehículos, de acuerdo con cifras reveladas por la Policía Metropolitana y entidades distritales.

Las localidades de Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda concentran la mayor parte de las denuncias, evidenciando que el fenómeno está distribuido en diferentes zonas de alta circulación y actividad comercial.

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Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda lideran las localidades con mayor número de denuncias por robo de autos en 2026 - crédito Colprensa

El informe revela que la tendencia criminal se inclina hacia marcas y modelos muy presentes en el mercado nacional. Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y Ford sobresalen como los principales objetivos de los ladrones.

Modelos específicos como el Toyota Fortuner, Toyota TXL, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Ford Explorer, Kia Sportage LX, Chevrolet Spark y Kia Picanto encabezan la lista de vehículos más hurtados, según detallaron las autoridades.

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Esta selección obedece tanto al valor de los automóviles como a la facilidad con que sus autopartes se comercializan en el mercado ilegal.

Las investigaciones, según el informe, documentaron la aparición de nuevas tácticas de robo. Algunas bandas utilizan mecanismos tecnológicos como inhibidores de señal, modifican llaves electrónicas y no dudan en emplear armas largas para someter a sus víctimas. Estas acciones permiten que muchos robos se realicen en cuestión de minutos, sin que los afectados tengan posibilidad de respuesta.

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La tendencia horaria también es clara: la mayor cantidad de robos ocurre entre las 6:00 p. m. y la medianoche, principalmente entre miércoles y sábado. En estas franjas, los delincuentes aprovechan la congestión vehicular y el descuido común al finalizar la jornada, factores que juegan en contra de la prevención y el rastreo inmediato.

El fenómeno criminal dejó de concentrarse en sectores específicos o vehículos de lujo. Como advirtió el Concejo de Bogotá, el enfoque de las bandas se ha ampliado a automóviles populares, motivados por el alto flujo de piezas en el circuito negro de autopartes y por la facilidad de reducir el automóvil en partes para su venta.

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El saldo de este mercado ilícito representa “millonarias sumas de dinero” que continúan alimentando la economía subterránea de la capital.

El balance parcial de 2026 evidencia que, a pesar de las capturas y los operativos desplegados por la Policía de Bogotá, el robo de vehículos se mantiene como uno de los delitos prioritarios en la agenda de seguridad urbana.

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Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y Ford figuran entre las marcas de vehículos más robadas en la capital colombiana durante el presente año - crédito Alcaldía de Bogotá

El aumento en la sofisticación de las bandas y las dificultades para controlar la comercialización de autopartes ilegales refuerzan la percepción de riesgo entre la ciudadanía. El impacto económico para los propietarios, tanto por la pérdida del vehículo como por la imposibilidad de recuperarlo o asegurarlo a precios accesibles, subraya la urgencia de intervenciones focalizadas en los puntos más críticos.

El informe deja en evidencia que la problemática excede los controles policiales y exige una respuesta integral que incluya el control de mercados ilegales, la regulación tecnológica y campañas efectivas de prevención para los propietarios de vehículos en Bogotá.

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Nuevo caso de robo de camioneta en el norte de Bogotá

Las autoridades analizan las grabaciones de seguridad captadas la noche del 6 de mayo en un sector al norte de Bogotá, con el objetivo de identificar a quienes sustrajeron un vehículo de alta gama a un particular - crédito @JeissonfVera/X

Uno de los hechos más recientes de robo de vehículos se presentó en el barrio Colina Campestre ubicado al norte de Bogotá, el hecho quedó registrado en una cámara de vigilancia del sector. En las imágenes se observa como un grupo de presuntos delincuentes abordan al conductor de una camioneta Toyota y lo despojan del vehículo intimidando con armas de fuego.

El suceso se registró el miércoles 6 de mayo en horas de la noche como quedó documentado en el material audiovisual que está siendo verificado por las autoridades para dar con el paradero de los responsables de este robo.

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