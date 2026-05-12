James Rodríguez recibió fuertes críticas por su desempeño con el Minnesota United: “Este fichaje fue extraño”

El contrato de James Rodríguez con Minnesota United finaliza en junio, cerrando un ciclo breve en la MLS estadounidense-crédito Matt Krohn/Imagn Images

El paso del colombiano James Rodríguez en el Minnesota United tendrá su fin: todo indica, según las versiones de la prensa norteamericana, que el 13 de mayo de 2026 será el último partido del exjugador del Club León cuando reciban a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) al Colorado Rapids.

Pese a ello, en el más reciente juego del cuadro de “The Loons” en el empate a dos goles ante Austin FC, el 10 de mayo de 2026, James se reportó con dos asistencias.

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El paso del volante cucuteño dejó sensaciones de dudas más que certezas en la MLS de Estados Unidos-crédito @CBSSportsGolazo/X

De esta forma, tras confirmarse en la previa del partido que el capitán de la selección Colombia no continuará en la MLS de Estados Unidos, el análisis sobre el paso de Rodríguez por la MLS ha generado debate.

Tony Meola, reconocido exarquero que disputó más de 100 partidos con la Selección de Estados Unidos y conquistó dos Copas de Oro de la Concacaf, criticó la rentabilidad de la llegada del colombiano a la liga y al club. En el programa Morning Footy de CBS Sports, Meola aseguró el 11 de mayo de 2026:

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Las dos asistencias de James Rodríguez en su último partido fueron clave para que Minnesota empatara frente a Austin FC en la MLS-crédito Matt Krohn/Imagn Images

La gestión deportiva fue un aspecto analizado por el exarquero, ya que consideró que el Minnesota United optó por utilizar a Rodríguez como suplente, más que como figura central. Para Meola, esta decisión respondió tanto a la condición de estrella del colombiano como a sus molestias físicas y al conocimiento previo de que su permanencia sería limitada.

“Creo que lo gestionaron bien en cuanto a utilizarlo más como suplente que como pieza clave. Por supuesto, se vieron obligados a hacerlo porque tuvo algunas lesiones por el camino, pero este fichaje, para mí, siempre fue extraño. Se trataba más de que James Rodríguez consiguiera lo que necesitaba en lugar de que el Minnesota United consiguiera lo que necesitaba al final”, concluyó Meola en CBS Sports.

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“Dijimos desde el primer día que si James era brillante, usaría la MLS como trampolín, y si no podía con el ritmo o el clima, simplemente se iría. Al final, James obtuvo lo que quería: minutos controlados para llegar sano al Mundial, pero Minnesota se queda con un sabor agridulce”, dijo de entrada.

Para Meola, el desempeño de Rodríguez no puede catalogarse como un fracaso absoluto por sus aportes puntuales, entre los que destacó las dos asistencias recientes ante el Austin FC. Sin embargo, matizó su postura al afirmar que “tampoco fue el fichaje soñado. Fue un contrato corto, de seis meses, que termina abruptamente porque James ya tiene la cabeza en otra parte”.

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James Rodríguez desmintió su retiro del fútbol profesional y confirmó el día en el que se unirá a la selección Colombia

James Rodríguez responde a las especulaciones sobre su carrera. En esta conversación, el jugador del Minnesota United habla sobre su estado físico, su impacto inmediato en el partido y pone fin a los rumores sobre su retiro después del Mundial. - crédito @MLSes/X en entrevista con @soyantosports/X

Tras el empate, el 10 de mayo de 2026, James Rodríguez descartó públicamente los rumores sobre su supuesto retiro después del Mundial de 2026, reafirmando que aún planea permanecer activo en el fútbol profesional varios años más y que su decisión sobre el final de su carrera será comunicada de forma anticipada.

El mediocampista de Minnesota United, quien aportó dos asistencias en el empate 2-2 ante Austin FC, confirmó que el próximo miércoles jugará su último partido con el club estadounidense antes de sumarse a la Selección Colombia para iniciar la preparación hacia la cita mundialista.

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En una entrevista concedida a Apple TV, James Rodríguez negó cualquier definición sobre su retiro, en respuesta a versiones difundidas desde Colombia. El futbolista, de 34 años, subrayó:

“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas y likes. Se deben informar un poco más de esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar seré yo”, explicó.

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Rodríguez también aclaró que si bien está próximo a cerrar su ciclo en Minnesota United, este no guarda relación con el retiro deportivo. Según precisó:

El 17 de mayo (se marcha) para estar la próxima semana con la Selección Colombia. Sigo entrenando bien, cuido el cuerpo bien y así me den 30 minutos tengo que estar listo”, completó.

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