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El CTI de la Fiscalía allanó la sede nacional del Inpec en Bogotá: esto se sabe

La intervención permitió recopilar elementos probatorios en distintas dependencias del instituto, en el marco de una pesquisa por posibles irregularidades administrativas

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Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron este martes 12 de mayo de 2026 un allanamiento en las oficinas principales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bogotá.

Según información revelada por Caracol Radio, al sitio llegaron 10 investigadores, cuatro fotógrafos y seis agentes tácticos, para recopilar pruebas en las áreas de Asuntos Penitenciarios, Sistema de Recursos y la Oficina Jurídica de la entidad carcelaria.

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La intervención, de acuerdo con información obtenida por el medio Semana, responde a una investigación de carácter reservado y tuvo un impacto inmediato en la rutina administrativa del organismo penitenciario.

La diligencia fue ordenada por la Fiscalía 35 Especializada Anticorrupción, una dependencia dedicada a casos de corrupción administrativa, según reveló Caracol Radio. Durante el procedimiento, personal del Inpec colaboró con los investigadores en la recolección de elementos requeridos por el ente acusador.

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Por el momento, ni la Fiscalía ni el Inpec han expresado más información sobre el operativo.

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