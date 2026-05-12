Cayó extranjero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá que era buscado con circular roja de Interpol por homicidio agravado

Agentes de la Policía Interpol Colombia y Policía Nacional Colombia escoltan a un individuo esposado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El hombre, prófugo de Kosovo, fue detenido por una notificación roja de Interpol mientras intentaba salir del país usando una identidad serbia falsa. Las imágenes muestran al detenido siendo trasladado por las instalaciones aeroportuarias y en una fotografía oficial con los agentes. El video documenta la operación policial - crédito Policía Nacional/Interpol

La detención de Arian Lluka, prófugo de Kosovo, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, ha encendido las alarmas en los organismos internacionales de seguridad. El individuo fue interceptado cuando intentaba salir de Colombia rumbo a París, con escala final en Serbia, utilizando una identidad serbia falsa.

El caso tomó relevancia tras conocerse que Lluka era buscado por homicidio agravado y causar peligro general, delitos por los que había sido condenado a ocho años de prisión en Kosovo. Según las autoridades colombianas, el hombre se había fugado del Centro de Detención de Mitrovica en octubre de 2019 y desde entonces había permanecido en fuga.

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La aprehensión se produjo gracias a un operativo de control migratorio. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia logró confirmar su identidad al detectar que la documentación serbia que portaba había sido incluida en la notificación roja apenas el 6 de mayo de 2026. Este mecanismo permitió a los agentes identificarlo plenamente al intentar abandonar el país.

Retenido por notificación roja en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, peligroso prófugo de Kosovo requerido por Interpol por homicidio agravado - crédito Policía Nacional/Interpol

El seguimiento realizado por las fuerzas de seguridad reveló que, entre 2023 y 2026, Lluka se desplazó por múltiples países, incluyendo Filipinas, China, Turquía, Suiza, Chile y varias naciones de los Balcanes. Antes de llegar a Colombia el 30 de abril de 2026, las autoridades rastrearon su paso por Estambul y Chile, lo que demuestra la amplitud de su movimiento internacional para evadir la justicia.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, detalló que, para evitar la captura, el detenido “utilizaba documentación serbia legítima suplantando a otra persona”. La inclusión de esa identidad en la circular roja permitió su localización y posterior retención.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia logró confirmar su identidad al detectar que la documentación serbia que portaba había sido incluida en la notificación roja apenas el 6 de mayo de 2026 - crédito Policía Nacional/Interpol

Cayó en Bogotá ciudadano europeo con circular roja por tráfico de personas

La detención de un joven neerlandés buscado por tráfico de personas ha puesto en primer plano la capacidad de los sistemas migratorios de Colombia para identificar a individuos requeridos por la justicia internacional. El arresto ocurrió cuando el ciudadano, de 24 años, acudió a una oficina de Migración Colombia en Bogotá para solicitar la extensión de su permiso turístico.

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Durante la revisión de documentos, los agentes migratorios detectaron una circular roja de Interpol emitida en noviembre de 2025 a petición de las autoridades de Países Bajos. En ese momento, el hombre fue entregado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), siguiendo los procedimientos establecidos para estos casos.

El hombre, de 24 años y nacido en Países Bajos, había ingresado a Colombia como turista tres meses antes, utilizando un pasaporte válido - crédito Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó ante los medios que el resultado “demuestra el rigor en los controles, el uso de herramientas tecnológicas y el compromiso de nuestros funcionarios con la seguridad nacional y la cooperación internacional”. Según la funcionaria, la Regional Andina ha mostrado avances sostenidos en la detección de personas buscadas gracias a la colaboración entre agencias nacionales e internacionales.

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El ciudadano europeo, nacido en Países Bajos, había ingresado a Colombia tres meses antes del arresto, portando un pasaporte válido y con el estatus de turista. La captura se realizó en la sede de la Regional Andina de Migración Colombia, cuando intentaba regularizar su situación migratoria ante las autoridades.

En Bogotá cayó neerlandés por tráfico de personas: era requerido por la Interpol - crédito Migración Colombia

El hecho pone de relieve que los procedimientos migratorios de rutina pueden derivar en la identificación y captura de personas implicadas en delitos de alcance global. La alerta internacional permitió la detención inmediata y la puesta a disposición de los organismos judiciales competentes.

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La circular roja de Interpol es una notificación utilizada para localizar y detener provisionalmente, con miras a extradición, a personas buscadas por cometer delitos graves en otros países. En este caso, la solicitud provenía de los Países Bajos y estaba relacionada con acusaciones de tráfico de personas.