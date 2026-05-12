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Resultado Dorado Mañana hoy 12 de mayo

Este martes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

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La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, gracias a su atractivo sistema de premios y sus sorteos diarios. Cada mañana, de lunes a sábado, se celebra el sorteo matutino a las 11:00 a.m., un evento lleno de expectativa para los participantes.

Los resultados son transmitidos en vivo por las plataformas oficiales de la lotería y por Canal 1, garantizando transparencia y emoción en cada jugada. Esta lotería se destaca por la flexibilidad en sus premios, que varían según los números acertados y el tipo de apuesta realizada.

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Recuerda siempre conservar tu boleto, ya que sin él no podrás reclamar el premio en caso de ganar. ¡Aquí tienes los números ganadores de hoy!

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 12 Mayo 2026.

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Resultados: 0505 - 4.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

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