Colombia

Delegación de paz del Gobierno convocó reunión urgente con el Clan del Golfo tras decisión de la Fiscalía de no suspender órdenes de captura

La negativa del órgano judicial impide los traslados programados para el proceso de paz y obliga al equipo negociador a buscar mecanismos alternativos que permitan cumplir con lo acordado durante los diálogos del Gobierno con el grupo armado

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La negativa de la Fiscalía impide el traslado de los miembros del Clan del Golfo hacia las Zonas de Ubicación Temporal y frena su proceso de desmovilización - crédito Presidencia de la República
La negativa de la Fiscalía impide el traslado de los miembros del Clan del Golfo hacia las Zonas de Ubicación Temporal y frena su proceso de desmovilización - crédito Presidencia de la República

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo ha generado un freno inmediato en la logística vinculada al proceso de paz.

Los miembros de este grupo armado no podrán trasladarse hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), ya que enfrentan el riesgo de ser arrestados durante cualquier movimiento.

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Ante la negativa del ente acusador, pese a las peticiones del presidente Gustavo Petro, la delegación del Gobierno encargada de los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia activó una reunión de emergencia durante la mañana del martes 12 de mayo, según información revelada por Caracol Radio.

El propósito del encuentro se centraría en buscar alternativas que permitan destrabar la situación creada por la decisión judicial y garantizar que los compromisos acordados en la mesa de negociación puedan cumplirse.

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El proceso de paz se apoya en las ZUT, espacios delimitados donde los excombatientes inician su tránsito hacia la vida civil con acompañamiento estatal. Estas zonas, definidas en la Ley de Paz Total, buscan reducir la violencia armada y consolidar la presencia institucional. A diferencia de las antiguas zonas de despeje, en las ZUT el Estado mantiene su presencia y control.

La Fiscalía consideró que no existe un avance suficiente en los diálogos que justifique la suspensión de las capturas. La solicitud había sido elevada por la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, en un intento por facilitar el traslado seguro de los integrantes del Clan del Golfo hacia los puntos de concentración establecidos.

En este contexto, la imposibilidad de suspender las capturas no solo retrasa los desplazamientos planeados hacia Tierraalta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, sino que también introduce incertidumbre en el proceso de paz.

El Gobierno evalúa salidas jurídicas y operativas para evitar una ruptura en las negociaciones y sostiene reuniones con carácter urgente para preservar la continuidad del diálogo.

Las Zonas de Ubicación Temporal fueron diseñadas para que los miembros de grupos armados puedan concentrarse bajo vigilancia estatal, avanzar en su desmovilización y, finalmente, reincorporarse a la vida civil. Para el caso del Clan del Golfo, la expectativa era que 400 integrantes comenzaran a llegar a estos espacios a partir del 25 de junio.

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