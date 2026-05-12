Colombia

Gustavo Petro reaccionó al anuncio de la nueva ruta aérea de Qatar Airways entre Bogotá y Medio Oriente: “Levantamos la bandera de la vida”

El presidente colombiano expresó en X su visión sobre el significado de la nueva conexión internacional, tras conocerse los detalles del itinerario y su relevancia para el país

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Gustavo Petro - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS/Colprensa
El jefe de Estado compartió en redes sociales un mensaje que remarcó la importancia de la nueva conexión directa, luego de que Qatar Airways confirmara la frecuencia entre Colombia y Oriente Medio - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS/Colprensa

La confirmación de la nueva ruta aérea de Qatar Airways entre Bogotá y Medio Oriente generó una reacción inmediata del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó: “Levantamos la bandera de la vida y la mostramos a la humanidad”.

El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, destacó el papel de Colombia como “corazón del mundo” y vinculó el anuncio con el futuro de la nación.

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“Colombia, corazón del mundo, los flujos de la historia hacen que las elecciones en Colombia decidan cosas en el mundo. Regresamos a la muerte de los cien años de soledad o levantamos la bandera de la vida y la mostramos a la humanidad (sic)“, señaló Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, destacó el papel de Colombia como “corazón del mundo” y vinculó el anuncio con el futuro de la nación - crédito @petrogustavo/X

La conexión directa de la aerolínea fue presentada oficialmente para iniciar el 22 de julio de 2026, con dos frecuencias semanales en un itinerario que unirá Doha, Bogotá y Caracas.

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El Gobierno nacional difundió el comunicado donde se detalla el alcance de este acuerdo, que según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representa “un hito histórico para la conectividad aérea del país”.

De acuerdo con la información oficial, la gestión para lograr este resultado incluyó la participación de ProColombia y autoridades aeronáuticas de Venezuela en una agenda binacional. Se acordó impulsar nuevas conexiones aéreas y fortalecer el turismo regional, así como facilitar el intercambio comercial y empresarial con Oriente Medio.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, explicó que la decisión de Qatar Airways representa “la confianza internacional en Colombia y en nuestra política de apertura, conectividad y fortalecimiento del turismo”.

También indicó que esta ruta fortalece la estrategia gubernamental para atraer viajeros de Asia, Medio Oriente y Oceanía, facilitando el acceso a la oferta turística, cultural, gastronómica y natural del país.

El itinerario anunciado especifica que los vuelos saldrán todos los miércoles y domingos. El vuelo QR783 despegará de Doha a las 07:30, llegará a Bogotá a las 16:05, continuará hacia Caracas a las 17:35 y llegará a su destino a las 20:40. El regreso desde Caracas hacia Doha está programado para las 22:40, con arribo a las 19:55 del día siguiente.

La empresa aérea señaló que el diseño del itinerario permite conexiones fluidas a través del Aeropuerto Internacional Hamad, facilitando enlaces hacia destinos como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. Esto incrementa la flexibilidad y las opciones de conexión para los pasajeros en la red global de la compañía.

Qatar Airways - crédito Presidencia
El Gobierno nacional difundió el comunicado donde se detalla el alcance de este acuerdo, que según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representa “un hito histórico para la conectividad aérea del país” - crédito Presidencia

Según el comunicado de la Presidencia de Colombia, la nueva operación encaja con la política de apertura internacional y el impulso de mercados estratégicos. El Gobierno reiteró su objetivo de convertir al país en centro de referencia para la inversión y los negocios en la región.

La frase de Gustavo Petro acerca de “la bandera de la vida” se sumó a sus reflexiones sobre el papel de Colombia en el mundo y el impacto global de las decisiones nacionales, resaltando la relevancia de la conectividad y la apertura internacional para el desarrollo.

La distancia entre Bogotá y Doha exige un viaje de larga duración que, en promedio, toma alrededor de 17 horas de vuelo con al menos una escala. No existen vuelos directos entre ambas ciudades, lo que obliga a los pasajeros a realizar conexiones, generalmente en aeropuertos de Europa o Medio Oriente. Las rutas más frecuentes suelen incluir escalas en ciudades como Madrid, París o Estambul.

El tiempo total de viaje puede variar según la aerolínea y el tiempo de espera en las escalas, y puede extenderse hasta 22 horas en algunos casos. Elegir la mejor opción de itinerario requiere revisar cuidadosamente las alternativas disponibles, ya que los horarios y la duración de las conexiones pueden influir considerablemente en el trayecto final.

Imagen de referencia. - Colprensa.
El tiempo total de viaje puede variar según la aerolínea y el tiempo de espera en las escalas, y puede extenderse hasta 22 horas en algunos casos crédito - Colprensa

Existe una diferencia horaria de 8 horas entre Bogotá y Doha, lo que supone un ajuste significativo para quienes llegan a Catar desde Colombia. Este desfase horario puede afectar el ritmo biológico y la adaptación al nuevo destino, por lo que se recomienda considerar este factor al planificar el viaje.

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