Miguel Uribe Londoño señaló a Álvaro Uribe por su salida del Centro Democrático: “Lo que hizo conmigo no se hace a un amigo”

Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe Vélez: Un retrato de líderes políticos - VisualesIA ScribNews - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ruptura entre Miguel Uribe Londoño y el Centro Democrático quedó marcada por acusaciones directas hacia el expresidente Álvaro Uribe.

El candidato presidencial, en diálogo con Antioquia Amanece, expuso las razones por las que su salida se produjo de forma intempestiva y convulsionada.

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“Me expulsó del proceso de la candidatura el primero de diciembre porque yo iba a ganar, yo iba a ganar. Él quería a Paloma y ahí está el resultado hoy”, afirmó, señalando la decisión de Álvaro Uribe como factor determinante tanto para su salida como para la situación actual en la interna partidaria.⬤

Miguel Uribe Londoño asumió las banderas políticas de su hijo Miguel Uribe Turbay, tras confirmarse su salida del Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe - crédito Fernando Vergara/AP y Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Durante el relato de su experiencia, Miguel Uribe Londoño enfatizó el bajo respaldo electoral de Paloma Valencia, señalando: “Paloma llevaba doce años en el Senado y apenas tenía el uno por ciento de intención de voto”. Este dato, recalcado por Uribe Londoño, sirvió para criticar la estrategia del Centro Democrático al priorizar una candidatura que, en sus palabras, no tenía posibilidades de llegada.

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Al referirse al comportamiento de la senadora, el candidato presidencial arremetió: “Paloma, una señora que se levanta todos los días por la mañana a gritar y a decir: ‘Uribe es mi papá y yo lo voy a llamar todos los días para que me diga qué tengo que hacer’”. La réplica alimentó el retrato que trazó Miguel Uribe sobre la relación de dependencia entre Valencia y el expresidente.

En un apartado distinto de la conversación, la aspiración de Valencia a cargos en el gabinete fue ironizada por Uribe Londoño: “Ahora se le ocurre que es que va a ser el ministro de, de, de Defensa”.

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Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Londoño discuten enérgicamente frente al distintivo del partido Centro Democrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consultado sobre los motivos expuestos por Álvaro Uribe para su decisión, Miguel Uribe insistió en la falta de explicaciones personales: “No quiso ponerme la cara. No quiso ponerme la cara”. Amplió su percepción del líder del Centro Democrático, describiendo: “Es mentiroso, es tramposo y es manipulador, porque lo que hizo conmigo no se hace a un amigo”.

El candidato aseguró que fue utilizado: “Utilizó para ponerme de muro de contención en el Centro Democrático, porque todo el Centro Democrático estaba con Miguel”.

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Sobre el desenlace, Miguel Uribe Londoño cerró su relato agregando: “No me quiso poner la cara ninguna. No me dijo qué pasó. Y dije: ‘Bueno, eso es, eso fue una humillación, eso fue muy mal hecho’”.

Uribe Londoño rechazó la no invitación a los debates presidenciales

La reciente exclusión de Miguel Uribe Londoño de varios debates presidenciales ha encendido el tono de la campaña y desatado cuestionamientos sobre la transparencia de estos espacios. El propio candidato denunció la situación y advirtió sobre el impacto que tiene en igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.

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Miguel Uribe Londoño manifiesta su postura sobre su no invitación a los debates presidenciales, explicando que dificulta que los votantes lo conozcan. Añade que, a pesar de esto, continúa apoyando la campaña de "Miguel hijo" - crédito @migueluribel/X

En un video difundido en su cuenta oficial de X, Uribe Londoño planteó sus dudas frente al proceso: “¿Dónde está la igualdad de condiciones? Difícil que los colombianos me conozcan y conozcan mis propuestas si en los principales debates estoy bloqueado”, expresó. El reclamo, directo y sin rodeos, puso sobre la mesa la preocupación por una posible discriminación en el acceso a escenarios claves para la contienda electoral.

El aspirante insistió en lo que considera una exclusión injustificada, agregando: “Inexplicable que hagan debates y no me inviten. ¿Acaso hay alguien detrás de esto?”. Su interrogante apunta a la posibilidad de maniobras políticas que limitarían el alcance de su mensaje a la ciudadanía.

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En términos prácticos, la ausencia de Uribe Londoño en los debates limita la exposición de su propuesta y restringe el derecho de los votantes a conocer la variedad de opciones políticas. El candidato ha manifestado públicamente su inconformidad y ha pedido explicaciones a los organizadores, dejando en evidencia una tensión creciente en el proceso electoral.