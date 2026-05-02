Colombia

María Corina Machado convocó manifestaciones a nivel mundial en apoyo de los presos políticos en Venezuela: estos son los puntos de encuentro en Colombia

La premio Nobel de Paz 2025 afirmó que el número de personas privadas de la libertad en el vecino país asciende a más de 400

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María Corina Machado convocó a una concentraciones por los presos políticos - crédito @mariacorinamachado/Instagram

La premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, convocó a los venezolanos en el extranjero a manifestarse el 3 de mayo de 2026 a las 12:00 p. m. (hora Caracas) en más de 120 ciudades para exigir la liberación de los 454 presos políticos bajo custodia del régimen dirigido por Delcy Rodríguez. Esta cifra fue confirmada por Foro Penal, que monitorea la situación de derechos humanos en Venezuela.

“Quiero invitarlos a todos, a todos los venezolanos que estamos alrededor del mundo para encontrarnos este domingo 3 de mayo a las doce del mediodía, hora Caracas, en más de ciento veinte ciudades en distintas partes del mundo para levantar nuestra voz por todos los presos y perseguidos que existen en Venezuela. Todavía son más de quinientos presos políticos, civiles y militares que están tras las rejas en esta hora”, expresó.

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Entre los objetivos de esta movilización, la dirigente opositora destacó la demanda de justicia y democracia para quienes permanecen encarcelados por motivos políticos. Según el mensaje divulgado desde las plataformas digitales de Machado, los participantes podrán escuchar testimonios directos de ex prisioneros políticos y familiares de detenidos.

La premio Nobel de Paz 2025 afirmó que hay más de 400 personas privadas de la libertad en el vecino país gracias al regimen - crédito Europa Press
La premio Nobel de Paz 2025 afirmó que hay más de 400 personas privadas de la libertad en el vecino país gracias al regimen - crédito Europa Press

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz este domingo 3 de mayo para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia y por la democracia que hoy elevamos desde Venezuela”, expuso la líder venezolana.

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Y agregó: “Les pido a todos que acudamos a estas movilizaciones donde van a encontrar a muchos de los expresos políticos que han sido encarcelados, a sus familiares compartiendo sus historias, sus testimonios, sus sentimientos, esta fuerza que crece de un pueblo que está decidido a ser libre”.

La exdiputada a la Asamblea Nacional de Venezuela afirmó que la información precisa sobre los puntos de reunión internacionales se encuentra disponible en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Puntos de encuentro en Colombia de la marcha contra los presos políticos de Venezuela

Puntos de encuentro en Colombia de la marcha contra los presos políticos de Venezuela - crédito @MundoVzela/X
Puntos de encuentro en Colombia de la marcha contra los presos políticos de Venezuela - crédito @MundoVzela/X

Bogotá

  • Plaza Bolívar Cra. 7 #11-10, La Candelaria
  • Hora: 11:30 a. m.

Santa Marta

  • Parque Simón Bolívar 1C entre 14 y 15
  • Hora: 11:30 a. m.

Cúcuta

  • Parque Santander frente a la catedral
  • Hora: 11:00 a. m.

Medellín

  • Parque del Artista, carrera 52 con calle 60
  • Hora: 11:30 a. m.

Bucaramanga

  • Calle 17 con carrera 21
  • San Francisco, redoma o rotonda
  • Hora: 11:00 a. m.

Barranquilla

  • Plaza San Nicolás, carrera 42 #33-55. Paseo Bolívar. Frente a la Parroquia San Nicolás
  • Hora: 9:30 a. m.

Cali

  • Calle 5, entre carreras 34 y 36. Frente a Estación del Mio
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Av. 1era, calle 36, Plaza María Varilla
  • Hora 11:30 a. m.

La situación de los presos políticos en Venezuela

Infografía de Foro Penal: 454 presos políticos en Venezuela. Desglosa 410 hombres, 44 mujeres; 268 civiles, 186 militares; 453 adultos y 1 adolescente
Infografía del Foro Penal detalla que 454 personas son presos políticos en Venezuela hasta el 27 de abril de 2026, desglosando cifras por género, ocupación y edad - crédito Foro Penal

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

El régimen de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay “políticos presos”, mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

En este panorama, el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, dijo que trabajar en Venezuela no garantiza vivir y exigió un salario mínimo digno, en un mensaje publicado en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

“Trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo mereces mucho más, mereces un salario digno para tener una vida digna, mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda”, manifestó González Urrutia.

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