El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así quedó la iglesia de Bojayá tras la explosión - crédito Hacemos Memoria

Como parte de los procesos de reconocimiento que ha realizado el Estado en los años recientes, se confirmó que el Ministerio de Defensa pedirá perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá, registrada el 2 de mayo de 2002.

El ministro Pedro Sánchez será el encargado de liderar el acto de reconocimiento en el que se asumirá la responsabilidad del Estado y se pedirán excusas públicas por lo registrado en Bojayá y Vigía del Fuerte.

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Este evento se realizará en conmemoración del vigésimo cuarto aniversario de la Masacre de Bojayá, en la que fueron asesinadas más de 100 personas que buscaron refugio en la iglesia del pueblo durante los enfrentamientos armados que sostenía la guerrilla de las Farc y paramilitares de las AUC en los municipios de Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá (Chocó).

Esta es considerada una de las peores masacres que dejó el conflicto con las extintas Farc-EP - crédito AFP

El evento se realizará en las ruinas del casco urbano del municipio de Bellavista, en un acto ordenado en una sentencia el 28 de mayo de 2012, en el que se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado en la masacre.

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Como representante del Ejército, la Policía y la Armada Nacional, el Ministerio de Defensa ratificará lo decidido por el Tribunal Administrativo de Chocó durante el homenaje.

El ministro Sánchez estará acompañado del comandante de la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón y del comandante del Ejército Nacional, el mayor general Royer Gómez Herrera. También se ha confirmado la presencia del director de la Policía Nacional, el brigadier William Oswaldo Rincón Zambrano.

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No fue sino hasta 2019 que las víctimas pudieron ser enterradas de manera digna - crédito EFE

En la ceremonia participarán otros representantes del Estado colombiano, autoridades regionales y por la veeduría internacional asistirá la embajadora de Suecia en Colombia, María Cramer.

Se tiene previsto que el evento comience sobre las 9:00 a. m. del 2 de mayo, y que en la tarde se registren otros homenajes en los que participarán familiares de las víctimas de la masacre.

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“El acto de conmemoración de los hechos estará enmarcado por diferentes actividades como la peregrinación de las familias de las víctimas desde Bellavista nuevo, actos de purificación y sanación ancestral por parte de las comunidades indígenas”, informó el Ministerio de Defensa.

¿Qué pasó en la masacre de Bojayá?

Aproximadamente 80 personas murieron tras la explosión, los restantes fueron en el fuego cruzado - crédito AFP

El 2 de mayo de 2002, durante un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los habitantes de Bojayá, en el Chocó, quedaron en medio del fuego cruzado.

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La masacre se registró cuando cientos de habitantes de Bojayá buscaron refugio en la iglesia del pueblo ante el avance de los combates. Durante la confrontación, miembros de las Farc lanzaron un cilindro bomba que impactó directamente el templo, donde se encontraban principalmente mujeres, niños y adultos mayores.

La comunidad de Bojayá se encontraba en medio del fuego cruzado desde días antes, ya que los paramilitares se habían instalado en el pueblo y los guerrilleros intentaban expulsarlos. La iglesia de San Pablo Apóstol, construida en madera, no resistió la explosión. El ataque provocó la muerte inmediata de decenas de personas y dejó a la población desprotegida durante varios días ante el abandono estatal.

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Las consecuencias de la masacre aún marcan a Bojayá. El hecho fue condenado por organizaciones nacionales e internacionales, mientras la comunidad exige justicia y reparación para las víctimas.

La responsabilidad del Estado colombiano se basa en que los ataques se prolongaron durante varios días y no se enviaron tropas del Ejército a defender a la población civil de la zona.

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