La extradición del alemán Patrick Schmitz desde Colombia a Estados Unidos se concretó por delitos vinculados a un mercado digital ilegal: así operaba

El detenido, vinculado a actividades digitales ilícitas, fue entregado a las autoridades estadounidenses después de una intensa investigación internacional que evidenció la magnitud y sofisticación de la red que administraba en línea - crédito @DirectorPolicia 7 X

La extradición de Patrick Schmitz desde Colombia a Estados Unidos ha puesto el foco en uno de los mayores mercados digitales clandestinos de la web oscura, según consta en un expediente judicial.

El ciudadano alemán de 37 años, arrestado en Taganga, Santa Marta, enfrenta acusaciones por encabezar la plataforma ilegal conocida como The Versus Project, considerada un nodo central de actividades criminales en línea.

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Según el expediente judicial obtenido por el periódico colombiano El Tiempo, Patrick Schmitz fue extraditado por ser identificado como responsable de operar uno de los mercados digitales ilegales más activos de la web oscura.

El detenido, capturado en Colombia en junio de 2024 tras una orden emitida por Estados Unidos, pasó a disposición de las autoridades estadounidenses el 29 de abril, donde un juez federal ordenó su detención mientras avanza el proceso judicial.

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Una colaboración entre agencias estadounidenses y colombianas permitió ubicar y arrestar al responsable del sitio The Versus Project, que facilitó la venta de bienes ilícitos y servicios ilegales en la internet profunda - crédito @DirectorPolicia / X

La extradición fue solicitada por Estados Unidos luego de que Schmitz, ciudadano alemán residente en Taganga, fuera señalado por gestionar The Versus Project. La plataforma fue utilizada para la venta de drogas, documentos falsos, monedas falsificadas y herramientas informáticas ilícitas, según el expediente.

La estructura y alcance del mercado digital ilegal The Versus Project

Según la documentación obtenida por el medio mencionado, The Versus Project funcionó entre noviembre de 2019 y mayo de 2022 como un mercado digital ilegal.

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La plataforma facilitó la comercialización de drogas ilícitas, documentos falsificados, monedas y dispositivos electrónicos de origen ilícito, así como malware y herramientas de intrusión.

Durante esa etapa, Versus registró más de 380.000 usuarios y superó los 32.000 anuncios activos. Se completaron más de 300.000 operaciones, con pagos realizados únicamente en criptomonedas como Bitcoin y Monero, mecanismo que dificultaba el rastreo de las transacciones, según el expediente judicial.

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Estatuilla demoniaca que 'Patrick' resguardaba en su mansión. (X/@DirectorPolicia)

La página empleaba la lógica de una tienda digital. Los usuarios, bajo seudónimos, navegaban por categorías como “drogas”, “fraude” o “software y malware” y podían adquirir productos de forma anónima. Además, la plataforma imponía sanciones económicas internas a los vendedores que no cumplían sus normas, lo que evidenciaba un modelo de operación estructurado.

Acusaciones y evidencias clave en el expediente judicial

La investigación sostiene que Schmitz no solo creó The Versus Project, sino que también gestionó y controló diariamente la plataforma. Respondía a reclamos de usuarios, evaluaba solicitudes de vendedores y mediaba en disputas entre compradores y proveedores.

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Documentos del caso indican que el acusado amplió su red al reclutar personal y coordinar equipos bajo su supervisión. Se le atribuye la promoción activa de la plataforma en foros clandestinos y la administración directa de utilidades generadas en criptomonedas, con movimientos considerados millonarios.

La estructura de Versus fue diseñada para maximizar el anonimato y evitar la identificación tanto de usuarios como de operadores. Estas características, sumadas a la gestión electrónica y sanciones internas, refuerzan la gravedad de los delitos imputados, de acuerdo con los registros judiciales.

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La cooperación internacional contra el crimen en la web oscura

La operación que permitió la captura y extradición de Schmitz involucró a varias agencias de Estados Unidos y Colombia,

Una plataforma, activa entre 2019 y 2022, organizó su modelo de funcionamiento como si fuera una tienda virtual, permitiendo la comercialización discreta de software, drogas y recursos electrónicos no autorizados - crédito Visuales IA

La investigación fue liderada por la agencia Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI Newark), con cooperación del FBI en Kansas City y la división de investigaciones criminales del IRS.

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Por parte colombiana, la Policía Nacional y la oficina del agregado judicial del Departamento de Justicia participaron activamente en la detención y el proceso de entrega. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos coordinaron la extradición.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva valoró el caso resaltando: “demuestra la solidez de las alianzas internacionales y la capacidad para identificar a delincuentes de la web oscura”.

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El fiscal federal Robert Frazer apuntó: “Deja claro que las fuerzas del orden pondrán el foco en la conducta delictiva en la web oscura”.

Michael S. McCarthy, agente de HSI Newark, expresó que los esfuerzos conjuntos posibilitaron la “identificación, el arresto y la extradición de un importante ciberdelincuente internacional”, desarticulando parte de un mercado ilícito en línea.