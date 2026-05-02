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Figura de RD Congo advirtió a la selección Colombia y rivales del Mundial 2026: “No hemos venido solo para completar la lista”

Aaron Wan-Bissaka subrayó que el plantel congoleño busca aprovechar cada oportunidad en el Mundial 2026

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El defensor del West Ham United sueña con hacer historia con su país en Estados Unidos, México, Canadá 2026-crédito Henry Romero/REUTERS
El defensor del West Ham United sueña con hacer historia con su país en Estados Unidos, México, Canadá 2026-crédito Henry Romero/REUTERS

A 39 días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026, la selección Colombia tendrá una prueba exigente ante República Democrática del Congo en Guadalajara.

Tras la clasificación del cuadro dirigido por el francés Sebastien Desabre, el defensor del West Ham Aaron Wan-Bissaka habló el 1 de mayo de 2026 en el documental Talento de África sobre las metas que quieren cumplir con su combinado nacional a nivel deportivo.

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Aaron Wan-Bissaka habló sobre el papel y los objetivos que busca tener RD Congo para el Mundial de 2026-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Aaron Wan-Bissaka habló sobre el papel y los objetivos que busca tener RD Congo para el Mundial de 2026-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El defensor del West Ham habló sobre las sensaciones previas que tiene sobre disputar por primera vez un Mundial con República Democrática del Congo, y allí explicó que en medio de la presión, el equipo trabaja bien a nivel colectivo, explicando la responsabilidad que tienen de hacer un buen papel en el Mundial de 2026 con el seleccionado de África Central.

“Creo que, sabes, la preparación para esto, para ambos equipos, obviamente implica presión. Solo uno va a avanzar, ¿sabes? Y creo que así empezó el partido. Cuando nos sentimos un poco más cómodos y ganamos confianza en el juego, ahí fue cuando empezaron a llegar las oportunidades. Y, obviamente, aprovechamos una en el tiro de esquina. No hemos llegado hasta aquí solo para participar, ¿sabes? Realmente queremos intentarlo. No solo por nosotros, sino por el país", dijo.

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El defensor del West Ham de Inglaterra afirmó sentir un compromiso con los habitantes de República Democrática del Congo para el Mundial de 2026-crédito @CANALPLUS_SPORT/X

Además, recordó el momento en 2025 en que conversó con su compañero Axel Tuanzebe sobre la decisión de nacionalizarse como congoleño. Detalló que el defensor nació el 26 de noviembre de 1997 en Croydon, Inglaterra, y que, pese a haber jugado en las categorías juveniles de la selección de Inglaterra, debutó el 5 de septiembre de 2025 frente a Sudán del Sur en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026 en las Eliminatorias Africanas.

“Axel incluso me llamó antes de que me uniera, para contarme cómo era allí, me preguntó si tenía alguna pregunta, y todo estaba bien. Desde que estoy ahí, él ha estado bastante cerca de mí. A veces incluso me ayuda a traducir. Cuando íbamos al estadio, las calles estaban llenas. La energía, los aficionados", dijo.

Y añadió: “Incluso una vez que entré al estadio, estaba lleno, estaba a reventar, y es algo a lo que podría acostumbrarme. El ambiente, los aficionados, el amor, la pasión. Momentos de orgullo. Incluso en la AFCON, la experiencia de participar en ese torneo me dejó contento. Así que solo espero con ilusión el futuro”.

Estadísticas de Aaron Wan-Bissaka con la selección de República Democrática del Congo

Mahamadou Nagida de Camerún y Aaron Wan-Bissaka en un partido de repechaje continental entre Camerún y República Democrática del Congo-crédito Stringer/REUTERS
Mahamadou Nagida de Camerún y Aaron Wan-Bissaka en un partido de repechaje continental entre Camerún y República Democrática del Congo-crédito Stringer/REUTERS

Wan-Bissaka ha disputado 10 partidos en 971 minutos con los congoleños, y dónde por el momento no ha anotado goles, pero se ha consolidado como una ficha clave para el equipo dirigido por Sebastien Desabré.

  • 5 de septiembre de 2025 – Clasificación Mundial África: Sudán del Sur 1-4 RD Congo
  • 9 de septiembre de 2025 – Clasificación Mundial África: RD Congo 2-3 Senegal
  • 10 de octubre de 2025 – Clasificación Mundial África: Togo 0-1 RD Congo
  • 14 de octubre de 2025 – Clasificación Mundial África: Sudán 1-0 RD Congo
  • 13 de noviembre de 2025 – Clasificación Mundial África (Semifinales): Camerún 0-1 RD Congo
  • 16 de noviembre de 2025 – Clasificación Mundial África (Final): Nigeria 3-4 RD Congo
  • 16 de diciembre de 2025 – Amistoso: Zambia 0-2 RD Congo
  • 23 de diciembre de 2025 – Copa de África (Grupo D): Benín 0-1 RD Congo
  • 27 de diciembre de 2025 – Copa de África (Grupo D): Senegal 1-1 RD Congo
  • 30 de diciembre de 2025 – Copa de África (Grupo D): Botsuana 0-3 RD Congo
  • 6 de enero de 2026 – Copa de África (Octavos de final): Argelia 1-0 RD Congo
  • 25 de marzo de 2026 – Amistoso: Bermudas 0-2 RD Congo
  • 31 de marzo de 2026 – Play-off Mundial: Jamaica 0-1 RD Congo en tiempos extras

Calendario de Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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