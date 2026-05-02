Creador de contenido reveló, tras cinco años en París, por qué los colombianos carecen de dinero: “Me costó aceptarlo”

El colombiano explicó que se puede disfrutar siendo organizado con el manejo del dinero - créditos archivo Colprensa / Juan Páez | @sualexdeconfianza/IG

Durante cinco años, el colombiano y creador de contenido Alejandro Torres residió en París, Francia, experiencia que lo llevó a replantear por completo su relación con el dinero.

Bajo el usuario de Instagram @sualexdeconfianza, compartió en un video las diferencias que percibe entre la gestión financiera europea y la latina, y cómo esa brecha le resultó incómoda al inicio.

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“Cinco años viviendo en París me enseñaron algo que me incomodó mucho al principio”, escribió al presentar el video. En su mensaje señaló: “Los europeos no gastan para parecer. Gastan para ser. Y esa diferencia lo cambia todo”.

Su reflexión abrió debate entre sus seguidores y se centra en los cuatro patrones que, según su experiencia, condicionan el vínculo de los latinos con el dinero. Propone alternativas para superarlos sin renunciar al disfrute de la vida.

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El creador de contenido compartió sus reflexiones el 30 de abril de 2026 - crédito @sualexdeconfianza/IG

El choque cultural: gastar para ser vs. gastar para parecer

Al llegar a París, Torres notó que la ostentación no era una prioridad para quienes tenían mayor poder adquisitivo. “Lo primero que me chocó fue esto, y es que la gente con más plata allá se viste más sencillo. No están en el restaurante más caro”, relató el creador de contenido.

En cambio, él comparó: “Cada fin de semana nosotros aquí en Colombia gastamos para parecer, y allá digamos que se gasta para ser”.

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Para el colombiano, la diferencia no es solo estética, sino estructural: el gasto europeo apunta a satisfacer necesidades internas, mientras que en América Latina predomina la búsqueda de validación social. “Esa diferencia yo creo que es bien importante”, puntualizó Torres.

Alejandro Torres señaló que en muchos casos aplica la presión social - crédito @sualexdeconfianza/IG

El patrón del gasto para validación: el peso del “me lo merezco”

El primer patrón que identifica Torres es el del gasto justificado únicamente por el esfuerzo.

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“En nuestra cultura existe una frase que yo creo que es peligrosísima y es: ‘Me lo gané, trabajé duro, me lo merezco, me voy de viaje, me compro X, me compro Y’”, explicó Torres.

De igual forma, él aceptó que el reconocimiento al esfuerzo es legítimo, pero advirtió: “Merecerse algo no tiene que ser la única razón para gastar, porque al final eso es lo que nos mantiene a nosotros empezando de cero cada vez”.

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Según su visión, este ciclo perpetúa la inestabilidad financiera y dificulta la construcción de un patrimonio sólido.

La trampa de las experiencias antes del patrimonio

Un segundo patrón que observa Torres es la tendencia a priorizar el disfrute inmediato sobre la seguridad financiera.

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“Yo soy el primero que vive experiencias y ustedes lo saben: músicas, viajes, conciertos, buena comida. Pero aprendí que hay un orden”, señaló Torres.

Muchas veces los colombianos gastan de más solo por aparentar, señaló Torres - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa

En su testimonio, el creador de contenido dijo cómo en Europa es común que las personas primero construyan un piso financiero.

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“Los europeos primero construyen un piso, que son ahorros, inversión básica, fondo de emergencia, y después viven. Nosotros vivimos primero y después vemos”, reseñó Torres, y adicionó que el problema no es disfrutar, sino hacerlo sin una red de contención.

“No es malo disfrutar, es malo disfrutar sin una red de seguridad y sobre todo hacerlo para pretender”, afirmó el influencer.

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El temor al qué dirán y la presión social

El tercer patrón, aunque menos explícito, atraviesa su relato: el miedo al juicio social. Según Torres, en América Latina persiste una presión por mostrar éxito a través de consumos visibles, como ropa de marca, autos o restaurantes caros.

Si bien no lo enuncia como un “mandato”, su crítica al gasto “para parecer” apunta de lleno a este fenómeno: la necesidad de demostrar ante los demás que se ha alcanzado cierto estatus.

El cuarto aprendizaje, y quizá el más difícil de asimilar para Torres, fue la importancia de planificar los gastos.

Torres señaló que al comienzo de su estancia en Francia le dio duro asimilar las reflexiones que años después compartió con sus seguidores y usuarios en redes sociales - crédito @sualexdeconfianza/IG

“A nosotros nadie nos enseñó que la plata también se planea, que tener un presupuesto no es ser tacaño, sino que es ser libre”, destacó el creador de contenido.

Al final, el influencer desmontó la imagen aspiracional de la riqueza en redes sociales: “La libertad financiera no se parece a los videos de yates en Instagram, se parece a poder decir no a ese trabajo que uno odia porque tiene tres meses de gastos guardados”.

Para él, la verdadera autonomía económica se logra con previsión, no con ostentación.

Torres asegura que cambiar el enfoque sobre el dinero no significa perder calidad de vida. “Es lo que más a mí me costó aceptar”, confesó el creador de contenido, que al final él detalló: “Lo mejor es que no tuve que dejar de disfrutar mi vida para lograrlo”.