Las autoridades sanitarias de Colombia detectan el sexto caso de sarampión importado en lo que va de 2026

La notificación de un contagio reciente ha puesto en alerta a las entidades sanitarias, que intensifican los procesos de contención y monitoreo en las zonas afectadas tras el hallazgo de otro episodio importado en el país - crédito Visuales IA

La confirmación de un nuevo caso de sarampión en Colombia en 2026 ha reavivado la preocupación de las autoridades sanitarias.

El paciente es un hombre de 25 años en Cartagena de Indias, aunque el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que el caso fue detectado en Bogotá en un hombre con antecedente de viaje a España. La fuente del contagio permanece en estudio y continúan activas las medidas de cerco epidemiológico.

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En lo que va de 2026, Colombia ha registrado seis casos confirmados de sarampión, todos catalogados como importados. Las autoridades sanitarias, según el INS y el Ministerio de Salud, recalcan que hasta la fecha no existe evidencia de transmisión comunitaria del virus en el país. La vigilancia epidemiológica se ha intensificado para evitar brotes y proteger a la población.

El paciente involucrado permanece en buen estado general de salud bajo aislamiento, según información del INS .

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El patrón de contagio asociado a desplazamientos internacionales lleva a reforzar los controles y apela a la importancia de inmunizar a los sectores vulnerables de la población - crédito Secretaría de Salud

Los equipos locales, en colaboración con el INS, vigilan de cerca a los contactos del paciente para cortar posibles cadenas de transmisión. Este seguimiento abarca la identificación activa de personas expuestas y la realización de pruebas diagnósticas ante eventuales sospechas.

Medidas de control y vigilancia epidemiológica

Tras la detección del caso, las autoridades pusieron en marcha un esquema de vigilancia estricta. La Secretaría de Salud activó el cerco epidemiológico para monitorear a quienes tuvieron contacto directo con el paciente y rastrear nuevos posibles contagios.

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Entidades regionales como las nacionales aplican estas estrategias ante la posibilidad de que surjan más casos.

La directora del Instituto Nacional de Salud Ana Marcela Pava afirmó a Semana que “Colombia no registra transmisión comunitaria del virus hasta el momento”. Este pronunciamiento resalta que, aunque los recientes contagios generan inquietud, el país aún mantiene el control sobre la circulación del sarampión. Las pruebas diagnósticas y la vigilancia epidemiológica permanecen activas para asegurar la detección temprana.

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Casos importados de sarampión y antecedentes recientes

Todos los casos reportados durante 2026 han estado relacionados con viajes internacionales.

Los casos reportados hasta el momento tienen vínculo con viajes y las estrategias de vigilancia buscan detectar oportunamente cualquier señal de propagación dentro del territorio nacional - crédito AP

De los seis casos de este año, cuatro provinieron de México, uno de Estados Unidos y el más reciente aún está bajo análisis para determinar el origen exacto del contagio.

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Este patrón refuerza el llamado de las autoridades a la población acerca de la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos a regiones donde el sarampión sigue circulando, en particular Europa, Canadá, Estados Unidos y México.

El flujo continuo de viajeros y la presencia de brotes internacionales incrementan el riesgo de introducción del virus en Colombia, a pesar de las estrategias de eliminación mantenidas. Sin embargo, tanto el INS como el Ministerio de Salud insisten en que por ahora no hay señales de transmisión local.

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Vacunación como estrategia clave de prevención

La defensa más eficaz contra el sarampión sigue siendo la vacunación, según las autoridades de salud. El esquema preventivo, integrado en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, es gratuito, pero hay brechas en la cobertura, sobre todo en niños, adultos que no han recibido las dos dosis y población migrante.

Las autoridades sanitarias subrayan la urgencia de reforzar la inmunización para reducir la vulnerabilidad ante casos importados.

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La importancia de completar el esquema de inmunización cobra relevancia en un contexto de detección de varios episodios importados en ciudades principales del país - crédito Visuales IA

La directora del INS reiteró que la vacunación es la herramienta más efectiva para proteger a la población y mantener la eliminación del virus en el país.

El Instituto Nacional de Salud informó que continuará actualizando a la ciudadanía sobre la evolución de estos casos y reitera la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma compatible con el sarampión.

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