Sorteo de la Liga BetPlay 2026-I: hora y dónde ver en vivo los cruces de los cuartos de final

La Liga BetPlay definirá a sus últimos clasificados a playoffs con cinco partidos simultáneos fijados para el domingo 3 de mayo de 2026- crédito Catalina Olaya/Colprensa

El sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 se celebrará el domingo 3 de mayo de 2026 a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), según confirmó la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), el 2 de mayo de 2026. La transmisión estará disponible en directo por Win Sports, Win+ Fútbol y en el canal oficial de YouTube de la Dimayor.

Este evento determinará las llaves en las que competirán los ocho equipos clasificados que buscarán avanzar mediante partidos de ida y vuelta, en un formato de playoffs aprobado de manera excepcional para 2026 por tratarse de un año de Mundial.

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Ocho equipos clasificados competirán en duelos de ida y vuelta para definir los semifinalistas de la Liga BetPlay I-2026-crédito @Dimayor/X

De acuerdo con la Dimayor, la modificación del calendario elimina los cuadrangulares habituales para adecuar el campeonato local a la solicitud de la FIFA, que requiere la finalización de los torneos nacionales antes de que los jugadores se sumen a sus selecciones.

El Mundial 2026, programado entre el 11 de junio y el 19 de julio y organizado por Estados Unidos, México y Canadá, motivó que la finalización de la Liga BetPlay I-2026 quede establecida para la última semana de mayo, como parte de los ajustes en el fútbol colombiano demandados en la última asamblea de clubes.

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La Dimayor reiteró que los fanáticos podrán seguir la definición de los cruces tanto por televisión como a través del canal YouTube de la entidad.

Así quedó distribuida la programación de TV de la última fecha de la Liga BetPlay

Estos serán los canales de televisión que transmitirán los partidos que definirán los últimos clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Win Sports

La definición de los últimos clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay se vivirá con una programación simultánea de cinco partidos, todos fijados para el domingo 3 de mayo de 2026 a las 3:30 p. m. (hora de Colombia), una medida diseñada para impedir cualquier ventaja deportiva y asegurar un cierre justo en la fase de Todos contra Todos.

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El desenlace de esta jornada —que permitirá conocer los dos equipos restantes para la fase final— anticipa una intensa disputa por los boletos a los cuartos de final, cuya programación oficializada por la Dimayor busca garantizar transparencia y equidad competitiva.

El acceso a las transmisiones será amplio: Win Sports, que ostenta los derechos exclusivos del fútbol colombiano, habilitará para esta ocasión varias señales provisionales, complementando su canal principal con el fin de ofrecer cobertura completa de los cinco encuentros. Esta expansión temporal de la oferta televisiva se reflejará también en el apoyo de cableoperadores como Claro, Directv y Tigo, que abrirán cuatro canales adicionales, poco habituales en la emisión de deportes, pero destinados en esta fecha especial a los duelos simultáneos.

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Así se podrán ver los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay

3 de mayo de 2026

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Metropolitano de Techo

Árbitro:

Hora: 3:30 p. m.

Transmisión de TV: Directv- DGO, Claro Sin Límites Canal 153, Tigo Canal 199

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro:

Hora: 3:30 p. m.

Transmisión de TV: Directv HD 1152, Claro Radiola Canal SD 152 y HD 1152 , Tigo Canal 2

Alianza FC de Valledupar vs. Millonarios

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Árbitro: Ferney Trujillo

Hora: 3:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol SD 634 y HD 1634, Claro SD 522 y HD 1522, Movistar HD 210, Tigo 240, EM Cali SD 210 HD 205

Independiente Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Árbitro: Jhon Ospina

Hora: 3:30 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports Canal Ocasional SD 632 y HD 1632, Red + Noticias 1001, Tigo Canal 449

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Árbitro: Carlos Ortega

Hora: 3:30 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports Canal Ocasional SD 635 y HD 1635, Red + Noticias 1007, Tigo Canal 236 y EM Cami 249