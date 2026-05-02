Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”

La hija del artista lamentó que algunos visitantes hayan causado daños y resaltó la importancia de cuidar el espacio para mantenerlo en buenas condiciones - crédito @lilydiazg/ Instagram

La tumba de Diomedes Díaz, uno de los íconos más grandes del vallenato, volvió a ser tema de conversación durante el Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

En medio de la multitud de visitantes que llegan a Valledupar para rendir homenaje al legado musical del ‘cacique de La Junta’, la familia del artista se ha visto obligada a alzar la voz ante el deterioro y las afectaciones que ha sufrido su sepultura en el cementerio Jardines de Ecce Homo.

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Lily Díaz, hija del reconocido cantante, utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su preocupación por el estado del lugar. “Quiero que tengamos sentido de pertenencia con nuestro padre; así como amamos su música, lo recordamos con tanto amor. Hoy quiero pasar por aquí a pedir que, por favor, cuidemos la tumba”, manifestó en un video.

La creadora de contenido relató cómo cada visita familiar a Valledupar incluye el paso por la tumba y cómo, en ocasiones recientes, han encontrado la estructura dañada a causa del comportamiento de algunos seguidores.

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Lily Díaz: “Cuidemos la tumba de mi papá”, el llamado durante el Festival de la Leyenda Vallenata - crédito @lilydiazg/ Instagram

Según Lily Díaz, el sitio ha sido escenario de actos que evidencian falta de respeto y de cuidado, especialmente en épocas de alta afluencia como el festival.

“Muchas personas se sientan, se suben, dañan la tumba y nosotros, los hermanos Díaz, tratamos de mantenerla lo más hermosa posible para que cuando ustedes lleguen la encuentren en excelente estado”, señaló. Además, hizo hincapié en que ciertas conductas, como dejar residuos o ingresar al cementerio en condiciones inapropiadas, afectan no solo la tumba de su padre, sino también la de otras familias, comprometiendo el ambiente de respeto que debería prevalecer en ese espacio.

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“Es muy triste cuando vemos personas que llegan en estado de embriaguez, que están montándose en la tumba, tirando licor y haciendo un montón de cosas”, dijo Lily. La hija del cantante confesó que decidió hacer el llamado de atención porque en su reciente visita encontró la tumba diferente, con “la estructura un poco dañada”.

“Hicimos una inversión muy linda para que ustedes puedan tener un recuerdo de mi padre y también todo con respeto, porque hay personas que tienen familiares al lado de la tumba de mi papá y a veces les pisan las cosas y eso es feo”, añadió.

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Lily Díaz explicó que el espacio fue acondicionado para que los seguidores puedan recordarlo, pero insistió en que debe prevalecer el respeto por todos los difuntos - crédito vallenatizate/Instagram

El llamado de Lily Díaz es directo: pide que quienes visiten la tumba de Diomedes lo hagan con responsabilidad y sentido de pertenencia. Para la familia, el cuidado del lugar es una muestra de cariño y consideración hacia la memoria del artista, y un compromiso que comparten con los miles de seguidores que cada año llegan a Valledupar para rendirle tributo. “Es importante que el comportamiento de los visitantes esté a la altura del legado de Diomedes Díaz”, insistió.

La sepultura del cantante, desde su sepelio en diciembre de 2013, se ha convertido en un punto de encuentro para los diomedistas, lo que la mantiene expuesta a la constante visita del público y, por tanto, a eventuales daños. Por eso, en pleno festival, la familia Díaz reitera la importancia de conservar el espacio como símbolo de respeto y admiración hacia quien sigue siendo uno de los máximos referentes del vallenato.

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La tumba de Diomedes Díaz, figura emblemática del vallenato, se encuentra en el cementerio Jardines del Ecce Homo, al norte de Valledupar. Desde su fallecimiento el 22 de diciembre de 2013, este sitio se ha convertido en un destino obligado para fanáticos y turistas que llegan a la ciudad, especialmente durante el Festival de la Leyenda Vallenata.

Las visitas a la tumba suelen estar acompañadas de cantos y homenajes espontáneos que mantienen vivo el legado del artista en la cultura vallenata.- crédito Captura de pantalla @VICSARI/YouTube

El cementerio está ubicado en la vía que conduce a La Paz, a pocos minutos del centro de Valledupar, y es reconocido por ser el lugar de descanso de personalidades de la música y la cultura regional. Durante todo el año, pero especialmente en los días del festival, la tumba recibe una gran afluencia de visitantes que buscan rendir tributo al “Cacique de La Junta”. Las jornadas suelen estar acompañadas de cantos, serenatas improvisadas y expresiones de cariño hacia el artista, cuyo legado sigue vivo en la cultura de la región.

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