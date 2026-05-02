Shakira ensayó hasta la madrugada para su concierto en Copacabana: se conocieron las canciones e invitados que tendrá en su histórico show en Brasil

Shakira ultima los detalles de un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en el marco del ciclo “Todo Mundo no Rio” - crédito VisualesIA Infobae

Shakira se encuentra a pocas horas de ofrecer un espectáculo gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. El concierto forma parte del ciclo Todo Mundo no Rio, una serie de eventos organizados por la ciudad para acercar artistas internacionales al público brasileño, sin requerir entradas ni restricciones, en uno de los escenarios más reconocidos del mundo.

La expectativa es máxima: se prevé que cerca de dos millones de personas se congreguen en la playa para presenciar el show, una cifra que remite a los históricos conciertos de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

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La cita está fijada para las 9:45 p. m. y contará con una amplia cobertura mediática, ya que será transmitida en vivo por TV Globo, Multishow y Globoplay, lo que garantiza que millones de personas puedan seguir el evento desde cualquier punto de Brasil.

El escenario se ubica en las inmediaciones del hotel Copacabana Palace, sobre la avenida Atlántica, en el Posto 2, un punto tradicional para este tipo de presentaciones multitudinarias. La ciudad ha desplegado un operativo especial de seguridad y logística, incluyendo la extensión del horario del metro y la apertura de estaciones cercanas, con el objetivo de asegurar el acceso y la salida fluida del público, así como la protección de residentes y turistas.

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La emoción entre los fans creció a altas horas de la noche del 1 de mayo, cuando los seguidores que se encontraban en el lugar del escenario notaron que Shakira estaba ensayando. En las imágenes compartidas en redes sociales y agencias de prensa se ve a la barranquillera cantando sus canciones más emblemáticas y practicando algunas coreografías.

La presencia de Shakira en los ensayos nocturnos aumenta la expectativa entre los fans que ya se encuentran en la playa - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

Los seguidores de la cantante pudieron acceder a algunos adelantos de lo que se presentará en el show oficial, ya que durante los ensayos notaron el regreso de canciones como Loca y I Can’t Remember to Forget You al repertorio, temas que Shakira suele dejar fuera de sus presentaciones recientes.

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En los ensayos, también apareció junto a una de las invitadas especiales de la noche, la cantante y poeta brasileña Maria Bethânia, con quien compartió escenario durante algunos minutos, generando entusiasmo entre los fans presentes. Además, se anticipa la participación de más artistas invitados en el espectáculo.

Maria Bethânia acompaña a Shakira en el escenario durante los preparativos, mientras se confirman más invitados especiales para la noche - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

Según relataron asistentes y seguidores de la artista en redes sociales, el ensayo se prolongó hasta la 1:20 a. m., tiempo durante el cual la colombiana afinó detalles de su histórica presentación.

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