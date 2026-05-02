Miguel “el Happy” Lora, histórico boxeador colombiano, compartió foto junto a Mike Tyson: “¿En su mejor momento quién podía ganarle?”

El histórico boxeador monteriano tuvo momentos con Mike Tyson, y compartió una foto memorable-crédito @happy_lora87/Instagram

El 1 de mayo de 2026, Miguel “El Happy” Lora, excampeón mundial de boxeo colombiano, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a Mike Tyson, uno de los íconos más reconocidos en la historia de los pesos pesados.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales, reuniendo miles de reacciones y comentarios de fanáticos y figuras del boxeo internacional.

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La publicación del Happy Lora recordando el momento-crédito @happy_lora87/Instagram

En su cuenta de Instagram, el “Happy” Lora recordó la última fotografía que se tomó junto al boxeador nacido el 30 de junio de 1966 en Brooklyn, y considerado como uno de los pesos pesados más importantes y polémicos de la historia debido a estilo agresivo y su contundente pegada.

“Archivo histórico del boxeo 🥊 Parte finalÚltimo recuerdo junto a Mike Tyson. En su mejor momento ¿quién podía ganarle?👇“, recordó Lora.

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Así describió el ‘Happy’ Lora a Mike Tyson

El histórico boxeador recordó los momentos sobre como compartió con Mike Tyson y lo aconsejaba antes de pelear en el ring-crédito @boxeodecolombia/Instagram

El exboxeador colombiano "Happy" Lora es reconocido internacionalmente como referente del boxeo, recibiendo elogios de personalidades como Don King y Mike Tyson.

El 8 de agosto de 2025, Lora compartió anécdotas sobre su relación con Tyson, los consejos técnicos que le brindó y defendió a Pambelé como símbolo del deporte nacional.

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Miguel “Happy” Lora, entrevistado por Boxeo de Colombia, explicó que Don King lo nombró entre los grandes boxeadores y personas del deporte mundial, lo que representa motivo de orgullo para él. El excampeón también relató que Mike Tyson le demostró un gran aprecio durante un encuentro en Las Vegas, donde dialogaron sobre boxeo y compartieron experiencias de trayectoria.

Lora afirmó que, para él, es un honor ser recordado por leyendas como Don King, quien lo considera “uno de los mejores boxeadores y mejores personas y amigos”. Subrayó el valor especial de este reconocimiento al provenir de un hombre con más de cincuenta años de historia en el boxeo profesional y que ha gestionado la carrera de figuras como Muhammad Ali y Larry Holmes.

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Consejos de “Happy” Lora a Mike Tyson

Happy Lora habló sobre los consejos que le daba Mike Tyson-crédito Frank Franklin II/Pool via REUTERS

En el encuentro con Tyson, Lora relató que pudo darle sugerencias sobre su estilo. “Apenas me conoció comenzamos a hablar y hablar de boxeo”, remarcó Lora.

Según el excampeón, gracias a un traductor, le indicó a Tyson:

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“Tenía que moverse más, que para pelear tenía que abrir más las piernas”. Lora notó que el estadounidense boxeaba “con las piernas muy pegaditas” y le recomendó abrirlas para mejorar su movilidad y ejecutar combinaciones.

Lora también compartió con Tyson la importancia de la disciplina. “Le di consejos de que en la vida hay que ser disciplinado, hay que llevar una vida correcta, una vida de nada, metido en el deporte solamente”, sostuvo Lora en la entrevista.

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Tyson, según el colombiano, le agradeció este aliento y surgió entre ambos una relación de respeto.

El legado de Pambelé y el llamado al boxeo colombiano

Pambelé, de pie, tras tumbar por primerea vez al panameño Alfonso 'Peppermint' Frazer en la disputa del título mundial de los welter junior en 1972-crédito Comité Olímpico Colombiano

Durante la entrevista, Miguel “Happy” Lora reivindicó al excampeón Antonio Cervantes “Pambelé”, destacándolo como emblema del boxeo colombiano. Defendió que el boxeo es “el deporte que más gloria le ha dado a este país, a Colombia”.

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“Bueno, para mí es un orgullo. Yo soy una persona sencilla, humilde, pero la palabra orgullo no significa vanidad. Me da felicidad, me da alegría. Es una gran satisfacción y me siento muy complacido de que Don Kid diga esas palabras, porque Don King ha manejado durante cincuenta o sesenta años a los mejores boxeadores del mundo: Muhammad Ali, Ken Norton, Larry Holmes, entre otros. Y que Don King diga: ‘Uno de los mejores boxeadores y de las mejores personas, y un amigo a quien quiero mucho, es Happy Lora. Happy Lora de Colombia, un muchacho completamente calmado, correcto en todos los aspectos y un tremendo boxeador.’ Que Don King diga esas palabras me llena de alegría”, dijo.