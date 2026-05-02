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James Rodríguez recibió una fuerte crítica de Macnelly Torres sobre su presente como capitán de la selección Colombia: “No está”

El exfutbolista de la Tricolor habló sobre el presente del volante en el Minnesota United de la MLS a menos de 40 días para el comienzo del Mundial

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James Rodríguez
Macnelly Torres propone redefinir la estrategia de la Selección Colombia para aprovechar el talento de James Rodríguez y Luis Díaz.- crédito FCF

A 40 días del comienzo del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el presente de James Rodríguez preocupa a algunas personas.

La figura y capitán de la Tricolor no vive un buen presente con el Minnesota United, situación que lo lleva a ser cuestionado por su presente deportivo, y dejar en dudas su presencia con la selección Colombia en su séptima participación en la cita orbital del año.

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El exvolante de Atlético Nacional y la Selección Colombia habló sobre el presente del volante del Minnesota United y capitán de la Tricolor-crédito @ESPNColombia/X

El 1 de mayo de 2026, Macnelly Torres explicó que los “Cafeteros” deben redefinir su estrategia en torno al rendimiento de James Rodríguez y Luis Díaz de cara al próximo Mundial, en un contexto de bajo nivel colectivo y preocupaciones con el estado físico de su capitán.

En diálogo con ESPN F90 Colombia, el exfutbolista consideró que es decisivo diseñar “escenarios” que permitan que ambas figuras desplieguen su potencial ofensivo, advirtiendo que sin estos ajustes el equipo podría comprometer sus aspiraciones para la cita mundialista.

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El bajo rendimiento colectivo de la Selección Colombia en amistosos recientes preocupa a Macnelly Torres y la afición nacional-crédito Tommy Gilligan/Imagn Images
El bajo rendimiento colectivo de la Selección Colombia en amistosos recientes preocupa a Macnelly Torres y la afición nacional-crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

Pero afirmó que el estado físico del exvolante del Club León no es el mejor para disputar un Mundial.

“Yo creo que James físicamente hoy no está, después nunca se le va a olvidar jugar. Y siento que la selección la estamos llevando a que hay que crear escenarios con base a James, a Lucho, al otro. No, no y no. La selección para triunfar tiene que ser de todos porque todos son importantes, es algo que me parece que es muy equivocado y que hemos transmitido todos los que hablamos de fútbol. Te puedo decir, James pueda que físicamente no esté, pero lo encuentra un escenario donde él quede con espacio y te mete un pase gol en 10 segundos. En los amistosos de marzo no estaba bien ni él ni estaba nadie”, explicó.

También analizó el papel de James Rodríguez en la selección Colombia y planteó que su rendimiento depende en gran medida de la función táctica que le asignen en el equipo. Según Torres, James rinde más cuando recibe el balón en zonas avanzadas y con espacio, cerca de los delanteros, y no cuando retrocede demasiado o asume tareas que no potencian sus cualidades.

El análisis de Macnelly Torres sobre el papel de Luis Díaz con la Tricolor

Para el exjugador, la Selección Colombia requiere maniobras y distracciones tácticas que dejen a Luis Díaz enfrentando a defensores en ventaja, al igual que en su club, para explotar al máximo su explosividad y desequilibrio por la banda-crédito Travis Register/Imagn Images
Para el exjugador, la Selección Colombia requiere maniobras y distracciones tácticas que dejen a Luis Díaz enfrentando a defensores en ventaja, al igual que en su club, para explotar al máximo su explosividad y desequilibrio por la banda-crédito Travis Register/Imagn Images

Respecto a Luis Díaz, Torres analizó las diferencias entre su desempeño en la selección nacional y en el club europeo, donde ha mostrado un nivel destacado. Sobre su funcionamiento en el equipo alemán dijo que existe un rol definido para “El Guajiro”:

“Todo el mundo hablamos de que Lucho Díaz en Bayern Múnich hace de todo. Sí hace de todo, pero es que ellos distraen, la llevan a la derecha, a la mitad y cuando encuentran a Lucho, lo encuentran uno versus uno y ahí Lucho te mata, te va a matar toda la vida”.

Asimismo habló sobre lo que necesita Luis Díaz a nivel futbolístico para brillar con la selección Colombia:

“Necesita quedar uno contra uno para brillar, como pasa en su club. Si el equipo logra crearle ese escenario, él nos da regate, habilitación, gol, diagonales y remate. En la selección no le estamos dando esas condiciones; hay que distraer y mover el balón para que reciba en ese mano a mano, porque ahí es determinante.”

Para Torres, el origen del bajón en la selección radica en la incapacidad de “darle las condiciones para que él brille, como si lo vemos en el equipo”.

“Lucho es de recorrido largo naturalmente. Uno lo ve en el Bayern y él va, viene, va, viene. Pero dígame, en el Bayern Múnich, ¿quién pierde la pelota fácil? Muy pocos jugadores. Entonces, eso es para mí lo que hay que darle. Hay que darle estos momentos donde él se recupere y después encuentre, para mí, la pelota siempre uno versus uno con el lateral, ahí va a ser determinante”. Señaló que la clave para potenciar a Díaz es propiciar situaciones de uno contra uno: “cuando Lucho Díaz coge la pelota de la banda, todo el mundo decimos, va a pasar algo, porque ese es el momento más importante de él”, analizó.

Torres concluyó que Colombia debe generar distracciones y maniobras que dejen a Díaz en su posición más favorable:

“Tenemos que distraer, hacer cualquier cosa que se le imagine, pero después terminar donde él termine en esa situación donde está uno versus uno y ahí vamos a ser importante”.

Calendario de partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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