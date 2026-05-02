Colombia

Festival de la Leyenda Vallenata: Diego Daza conmovió al pedir ayuda para encontrar al repartidor de Rappi que se detuvo a disfrutar de la música

El cantante vallenato solicitó a sus seguidores ayuda para localizar al hombre que se volvió viral por un singular video, gesto que fue ampliamente celebrado por los internautas

Guardar

Conmovido por la escena, Daza compartió el video y pidió ayuda a sus seguidores para invitar al repartidor a su concierto en Valledupar - crédito @diegodazam/ Instagram

El cantante colombiano Diego Daza recurrió a sus redes sociales para lanzar una búsqueda poco común: encontrar a un repartidor de Rappi que fue captado en video observando desde su motocicleta un concierto del Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

El clip, que rápidamente se viralizó, muestra al trabajador, aún con el uniforme de la plataforma, de pie junto a su moto y disfrutando a la distancia de la presentación musical.

PUBLICIDAD

Daza, conmovido por la imagen, compartió el video en su cuenta de Instagram y pidió la colaboración de sus seguidores para identificar y contactar al repartidor. “Encuéntrenme al Rappi. Ayúdenme a ubicar al señor de Rappi y avísenle que quiero invitarlo a un concierto hoy con nosotros aquí en Valledupar”, expresó el artista, quien tenía programada una actuación este viernes 1 de mayo en la capital del Cesar.

En el video se ve al hombre subido en la parte trasera de su moto, aún llevando en la espalda la tradicional maleta de los domicilios, mientras intentaba ver un poco del show.

PUBLICIDAD

Diego Daza utilizó sus redes sociales para localizar a un repartidor de Rappi que fue grabado mirando un concierto del Festival de la Leyenda Vallenata desde su motocicleta - crédito @diegodazam/ Instagram
Diego Daza utilizó sus redes sociales para localizar a un repartidor de Rappi que fue grabado mirando un concierto del Festival de la Leyenda Vallenata desde su motocicleta - crédito @diegodazam/ Instagram

La respuesta del público no tardó: usuarios de diferentes redes sociales celebraron el gesto del cantante y se sumaron a la búsqueda con mensajes y publicaciones llenas de humor y apoyo. El video generó empatía, no solo por la actitud del repartidor, sino por la iniciativa de Daza, quien manifestó su deseo de reconocer el esfuerzo de quienes, aun en medio de sus jornadas laborales, encuentran instantes para disfrutar de la música.

“Qué triste mientras unos disfrutan otros trabajan, da risa de verlo encarapitado buscando la forma de no perderse eso”, “Que grandeeee nene!!! BUSQUEN AL RAPPI”, “ese pedido no va llegar , el que llegó a su destino fue el 😂“, ”se merece una entrada a palco quien lo patrocina👏“, dicen algunas de las reacciones.

El Festival de la Leyenda Vallenata, escenario donde se captó la escena, es uno de los eventos más importantes de la música colombiana. Desde su nacimiento en 1968, el festival ha buscado preservar y exaltar el legado cultural del vallenato, reuniendo cada año a artistas, agrupaciones, periodistas y representantes de la industria musical nacional e internacional. La historia de este certamen ha estado ligada al crecimiento social y cultural de Valledupar, así como a la difusión del género vallenato dentro y fuera de Colombia.

Actualmente, el festival es una plataforma fundamental para la proyección de nuevos talentos y la celebración de las raíces del folclore colombiano.

El Festival de la Leyenda Vallenata 2026 culmina con conciertos y coronación del Rey Vallenato

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se ha desarrollado en Valledupar entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026, consolidándose nuevamente como la mayor celebración de la música vallenata en Colombia. Este año, el festival rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y al Binomio de Oro de América, agrupación icónica del género. Durante cuatro días, la ciudad ha recibido a miles de visitantes nacionales e internacionales, que han disfrutado de concursos de acordeoneros, desfiles, parrandas y conciertos con artistas de talla internacional.

El Parque de la Leyenda Vallenata ha sido el centro de los principales espectáculos, mientras otros escenarios como la Plaza Alfonso López, el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo y el Centro Recreacional La Pedregosa han albergado competencias tradicionales y actividades culturales. La programación ha incluido semifinales y finales de acordeón en todas sus categorías, piquería y canción vallenata inédita, así como el tradicional desfile de piloneras y exposiciones de arte.

La fecha fue escogida en honor al natalicio del legendario personaje "Francisco el Hombre" - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata
El Parque de la Leyenda Vallenata fue el epicentro de los conciertos y competencias, acompañado de otros escenarios culturales y artísticos en la ciudad. - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Este sábado 2 de mayo, la agenda del festival culmina con las semifinales de acordeón profesional y de canción vallenata inédita en la mañana, y la gran final de ambas categorías por la noche en el Parque de la Leyenda Vallenata. El evento culmina con la coronación del Rey Vallenato 2026, seguida de presentaciones de J Balvin, Binomio de Oro, Churo Díaz y Elder Dayán Díaz, que cierran la edición con un espectáculo multitudinario.

A la par de la programación musical, Valledupar ofrece a sus visitantes recorridos históricos por el centro de la ciudad, el Museo del Acordeón, la Plaza Alfonso López y el Callejón de la Purrututú, así como experiencias naturales en el río Guatapurí y excursiones a Nabusimake en la Sierra Nevada.

Temas Relacionados

Diego Dazarepartidor de RappiFestival de la Leyenda VallenataColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ungrd entregó obras por más de $62.000 millones para reducir el riesgo de derrumbes e inundaciones en cinco municipios de Antioquia

Las intervenciones buscan estabilizar zonas críticas, proteger a miles de habitantes y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos en el departamento

Ungrd entregó obras por más de $62.000 millones para reducir el riesgo de derrumbes e inundaciones en cinco municipios de Antioquia

El Ejército Nacional abrió segunda convocatoria de 2026 para el servicio militar: estos son los requisitos

La iniciativa contempla plazas para ambos sexos y brinda beneficios como atención integral, formación técnica, bonos económicos y facilidades en programas de empleo, sumando derechos adicionales para quienes cumplan con la prestación

El Ejército Nacional abrió segunda convocatoria de 2026 para el servicio militar: estos son los requisitos

Ejército Nacional rescató a un tigrillo en zona rural de Guainía: la especie está en peligro de extinción

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico intervino para brindar protección y atención veterinaria al animal

Ejército Nacional rescató a un tigrillo en zona rural de Guainía: la especie está en peligro de extinción

Miguel Uribe Londoño señaló a Álvaro Uribe por su salida del Centro Democrático: “Lo que hizo conmigo no se hace a un amigo”

Consultado sobre los motivos expuestos por el expresidente para su decisión, el candidato presidencial reiteró la ausencia de explicaciones personales

Miguel Uribe Londoño señaló a Álvaro Uribe por su salida del Centro Democrático: “Lo que hizo conmigo no se hace a un amigo”

Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”

La hija del recordado cantante vallenato hizo un llamado al sentido de pertenencia entre los seguidores de su padre a través de sus redes sociales, tras advertir que algunos visitantes, incluso en estado de embriaguez, han causado daños en el lugar

Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”

Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”

Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

Shakira ensayó hasta la madrugada para su concierto en Copacabana: se conocieron las canciones e invitados que tendrá en su histórico show en Brasil

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro: “Soy experta en enterarme primero”

Deportes

Figura de RD Congo advirtió a la selección Colombia y rivales del Mundial 2026: “No hemos venido solo para completar la lista”

Figura de RD Congo advirtió a la selección Colombia y rivales del Mundial 2026: “No hemos venido solo para completar la lista”

James Rodríguez recibió una fuerte crítica de Macnelly Torres sobre su presente como capitán de la selección Colombia: “No está”

Bayern Múnich protagonizó un partidazo en la Bundesliga: 3-3 ante Heidenheim y con Luis Díaz siendo protagonista en el segundo tiempo

Juan Guillermo Cuadrado no la estaría pasando bien: en medio de los rumores de su salida, el Pisa descendió a la Serie B de Italia

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”