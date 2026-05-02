Festival de la Leyenda Vallenata: Diego Daza conmovió al pedir ayuda para encontrar al repartidor de Rappi que se detuvo a disfrutar de la música

Conmovido por la escena, Daza compartió el video y pidió ayuda a sus seguidores para invitar al repartidor a su concierto en Valledupar - crédito @diegodazam/ Instagram

El cantante colombiano Diego Daza recurrió a sus redes sociales para lanzar una búsqueda poco común: encontrar a un repartidor de Rappi que fue captado en video observando desde su motocicleta un concierto del Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

El clip, que rápidamente se viralizó, muestra al trabajador, aún con el uniforme de la plataforma, de pie junto a su moto y disfrutando a la distancia de la presentación musical.

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Daza, conmovido por la imagen, compartió el video en su cuenta de Instagram y pidió la colaboración de sus seguidores para identificar y contactar al repartidor. “Encuéntrenme al Rappi. Ayúdenme a ubicar al señor de Rappi y avísenle que quiero invitarlo a un concierto hoy con nosotros aquí en Valledupar”, expresó el artista, quien tenía programada una actuación este viernes 1 de mayo en la capital del Cesar.

En el video se ve al hombre subido en la parte trasera de su moto, aún llevando en la espalda la tradicional maleta de los domicilios, mientras intentaba ver un poco del show.

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Diego Daza utilizó sus redes sociales para localizar a un repartidor de Rappi que fue grabado mirando un concierto del Festival de la Leyenda Vallenata desde su motocicleta - crédito @diegodazam/ Instagram

La respuesta del público no tardó: usuarios de diferentes redes sociales celebraron el gesto del cantante y se sumaron a la búsqueda con mensajes y publicaciones llenas de humor y apoyo. El video generó empatía, no solo por la actitud del repartidor, sino por la iniciativa de Daza, quien manifestó su deseo de reconocer el esfuerzo de quienes, aun en medio de sus jornadas laborales, encuentran instantes para disfrutar de la música.

“Qué triste mientras unos disfrutan otros trabajan, da risa de verlo encarapitado buscando la forma de no perderse eso”, “Que grandeeee nene!!! BUSQUEN AL RAPPI”, “ese pedido no va llegar , el que llegó a su destino fue el 😂“, ”se merece una entrada a palco quien lo patrocina👏“, dicen algunas de las reacciones.

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El Festival de la Leyenda Vallenata, escenario donde se captó la escena, es uno de los eventos más importantes de la música colombiana. Desde su nacimiento en 1968, el festival ha buscado preservar y exaltar el legado cultural del vallenato, reuniendo cada año a artistas, agrupaciones, periodistas y representantes de la industria musical nacional e internacional. La historia de este certamen ha estado ligada al crecimiento social y cultural de Valledupar, así como a la difusión del género vallenato dentro y fuera de Colombia.

Actualmente, el festival es una plataforma fundamental para la proyección de nuevos talentos y la celebración de las raíces del folclore colombiano.

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El Festival de la Leyenda Vallenata 2026 culmina con conciertos y coronación del Rey Vallenato

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se ha desarrollado en Valledupar entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026, consolidándose nuevamente como la mayor celebración de la música vallenata en Colombia. Este año, el festival rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y al Binomio de Oro de América, agrupación icónica del género. Durante cuatro días, la ciudad ha recibido a miles de visitantes nacionales e internacionales, que han disfrutado de concursos de acordeoneros, desfiles, parrandas y conciertos con artistas de talla internacional.

El Parque de la Leyenda Vallenata ha sido el centro de los principales espectáculos, mientras otros escenarios como la Plaza Alfonso López, el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo y el Centro Recreacional La Pedregosa han albergado competencias tradicionales y actividades culturales. La programación ha incluido semifinales y finales de acordeón en todas sus categorías, piquería y canción vallenata inédita, así como el tradicional desfile de piloneras y exposiciones de arte.

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El Parque de la Leyenda Vallenata fue el epicentro de los conciertos y competencias, acompañado de otros escenarios culturales y artísticos en la ciudad. - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Este sábado 2 de mayo, la agenda del festival culmina con las semifinales de acordeón profesional y de canción vallenata inédita en la mañana, y la gran final de ambas categorías por la noche en el Parque de la Leyenda Vallenata. El evento culmina con la coronación del Rey Vallenato 2026, seguida de presentaciones de J Balvin, Binomio de Oro, Churo Díaz y Elder Dayán Díaz, que cierran la edición con un espectáculo multitudinario.

A la par de la programación musical, Valledupar ofrece a sus visitantes recorridos históricos por el centro de la ciudad, el Museo del Acordeón, la Plaza Alfonso López y el Callejón de la Purrututú, así como experiencias naturales en el río Guatapurí y excursiones a Nabusimake en la Sierra Nevada.

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