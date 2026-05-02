Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

El creador de contenido paisa insinuó que la argentina estaría detrás de la publicación del material que se hizo viral en redes sociales - crédito @k_psmj/ X

La difusión de un video que exhibe al colombiano Westcol y la argentina Milica, ambos influencers, en una situación privada ha provocado una reacción masiva en redes sociales y ha puesto bajo escrutinio la intimidad de los creadores de contenido.

El material, que muestra a ambos en una tina con espuma mientras comparten risas y bromas, se viralizó rápidamente tras la victoria de Milica, que también es boxeadora, en el evento Supernova Génesis, realizado el 26 de abril de 2026.

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La claridad de las imágenes y la notoriedad de ambos protagonistas alentaron a usuarios de distintas plataformas a especular sobre el contexto y las fechas de la grabación.

La polémica escaló debido a que muchos interpretaron el video como evidencia de una relación pasada no conocida públicamente y, para algunos, como posible señal de una infidelidad de Westcol hacia su actual pareja, Luisa Castro. Por eso, Milica optó por aclarar la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que el video corresponde a una etapa anterior y fue compartido en confianza con una persona cercana.

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Westcol se pronunció ante la filtración del video íntimo con Milica e insinuó que la boxeadora argentina estaría detrás de la publicación del material - crédito @westcol @milica_yb/ Instagram

También aseguró que la difusión se produjo como resultado de una apuesta en TikTok tras su triunfo en el combate del evento, y que el contenido no es sexual ni reciente. “Lamento la vulneración de mi privacidad y pido disculpas a Westcol por las consecuencias”, expresó.

En ese contexto, y tras varios días de silencio por su viaje en China, Westcol apareció en su canal de Kick en donde, en medio de un diálogo con sus seguidores, decidió abordar el tema por primera vez, mostrándose molesto por la publicación del material e insinuando que Milica estaría detrás de la filtración del video.

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En sus palabras aseguró que se sentía avergonzado por la situación; reveló que el motivo por el que el video había sido publicado es porque está en una nueva relación y por su nivel de fama.

“A mí me da vergüenza eso, no entiendo cuáles son las ganas, es que cuando uno ya está en otro nivel, toca controlar mucho el pene, toca hacerlo”, dijo Westcol refiriéndose a ser más precavido en cómo su vida íntima se pueda filtrar.

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El creador de contenido aseguró que luego de la filtración se cuidará de las mujeres con las que salga - crédito WestCOL / Kick

En las declaraciones, Westcol también reveló por qué cree que la publicación del video está relacionada con el inicio de su nueva relación con Luisa Castro.

“Estamos en el tiempo en el que usted se culea a una vieja y usted tiene mujer y la vieja sale con orgullo a decir: ‘fui yo’, uno ve esas mierdas y pa, ya no tienen decencia, se perdió... De esas cosas uno aprende”, añadió Westcol.

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Ante las palabras de Westcol en su en vivo y la viralidad que estas tuvieron en redes sociales, Milica respondió desde su perfil en X y arremetió contra el colombiano por insinuar que ella fue la que filtró el video. “Qué decepción ver cómo alguien puede cambiar tanto en pocos meses. me duele que hable como si yo filtré eso apropósito, como si no me conociera lo suficiente para saber que nunca haría algo para perjudicarlo”, escribió.

En el mensaje, Milica recordó que Westcol usó su nombre para una canción en la que asegura que “la usó” sexualmente para superar una tusa, situación que la argentina le reclamó en el mensaje.

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“Con qué cara se enoja, si cuando pasó lo de la canción me llamó y me mostró una barra donde decía “la M” y a los días, me escribió (desp de hacerlo público) que la cambió por mi nombre porque no le gustaba q piensen q era otra mujer q no sea yo… y a todo esto, yo qué hice? me lo tomé con humor y hasta lo defendí de los que decían que cómo va a tirar esa barra" (Sic), añadió Milica.

Milica le respondió a Westcol con un contundente mensaje en redes sociales - crédito @milica_yb/ X

La deportista se mostró sorprendida por la reacción de Westcol y aseguró que no es la misma persona que conoció hace un tiempo: “¿con qué cara habla de enojarse por no guardar silencio, si quien hizo público todo fue él y el que hablaba del tema en stream era él? q suavelo único que le pido a dios es que el luis que yo conocí siga ahí porq la persona que estoy viendo no la reconozco con ese nivel de incoherencia y contradicciones” (Sic), aseguró.

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