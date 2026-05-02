La Policía de Bogotá incautó más de 6.000 dosis de drogas, recuperó autopartes robadas y capturó a 10 personas

Las intervenciones policiales desplegadas en varios sectores priorizados resultaron en la aprehensión de individuos señalados por delitos como tráfico de estupefacientes y receptación, además del hallazgo de partes de vehículos reportados como robados - crédito Secretaría de Seguridad

En una jornada de operativos desarrollada el 1 de mayo de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó 500 uniformados en las localidades de Puente Aranda y Los Mártires, especialmente en Cinco Huecos, La Leona y el Canal de la 6 con 30.

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las acciones en estos puntos clave de la ciudad permitieron el decomiso de 6.000 dosis de drogas y la detención de 10 personas. Además, en sectores priorizados por su relevancia delictiva se hallaron autopartes de vehículos con registro de hurto.

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Las operaciones incluyeron registros a personas, verificaciones de antecedentes y controles en establecimientos. Esto derivó en siete capturas por tráfico de estupefacientes, dos por receptación (madre e hijo) y una más por orden judicial por hurto, conforme a las autoridades consultadas.

Capturas y decomisos en los operativos policiales

Los agentes enfocaron sus controles en zonas identificadas como críticas para el tráfico de drogas y la comercialización ilegal de autopartes. La Secretaría de Seguridad de Bogotá señaló que estas intervenciones respondieron a requerimientos ciudadanos.

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Las autoridades señalaron que las incautaciones incluyeron diferentes tipos de estupefacientes y partes automotrices robadas, como resultado de controles reforzados en sectores identificados como críticos por las autoridades - crédito Ponal

En los procedimientos se capturó a siete sujetos por tráfico de estupefacientes y a una madre con su hijo por receptación, tras encontrarse autopartes de distintos vehículos, incluido un BMW que estaba siendo desguazado para su venta ilegal.

Además, se efectuó una captura por orden judicial, relacionada con hurtos previos.

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Balance de drogas y autopartes incautadas

El balance oficial presentado por la Secretaría de Seguridad Distrital reportó la incautación de 2.450 dosis de bazuco, 2.450 de marihuana, 450 de clorhidrato de cocaína y 80 de base de coca, además de municiones de varios calibres y dos radios de telecomunicaciones.

Entre las autopartes encontradas figuraban sillas, llantas, dos chasises y un motor, todos con registro de hurto. El BMW fue hallado en proceso de desguace y venta ilegal de componentes, lo que evidencia la existencia de redes entre quienes comercializan y quienes compran estos artículos.

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Todos los capturados y bienes decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Reacciones y llamado a la ciudadanía

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, enfatizó la necesidad de cortar el flujo de drogas en la ciudad al afirmar: “La Policía Metropolitana todos los días ejecuta acciones que llevan a sacar las drogas del mercado. (...) Están financiando a los ladrones”, expuso Restrepo, citado por El Tiempo.}

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Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional

La Secretaría de Seguridad de Bogotá ratificó que la Policía Nacional mantendrá su ofensiva contra las bandas dedicadas al hurto de vehículos y tráfico de autopartes, e instó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo en la línea 123 o acudir al CAI más cercano.

Comprar autopartes de origen ilegal implica una participación directa en actividades delictivas y contribuye al fortalecimiento de redes criminales, según la administración distrital.

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Autopartes falsificadas valoradas en más de $2.000 millones en Bogotá

La Policía Nacional de Colombia ejecutó un operativo que condujo a la incautación de más de $2.000 millones en autopartes falsificadas en Bogotá el 30 de abril del 2026, un golpe que busca frenar la proliferación de repuestos adulterados y aceites ilegales que ponen en riesgo la seguridad vial y afectan la economía formal.

La acción, desarrollada junto con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y expertos de una reconocida marca internacional de autopartes, representa uno de los mayores embates recientes contra la cadena de distribución ilegal en la capital.

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El operativo permitió decomisar un total de 125.000 unidades de rodamientos para motocicletas en una bodega de Fontibón, hallazgo resultado del trabajo de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

El valor de toda la mercancía incautada asciende a $2.093.743.832, de acuerdo con los dictámenes técnicos realizados por peritos de la marca afectada, dato que subraya la magnitud de la intervención. Las autoridades también confiscaron en Bosa 165 envases de aceite vehicular y 14.425 insumos usados para el envasado fraudulento —incluyendo etiquetas, recipientes plásticos y tapas— que no cumplían las normas técnicas ni de seguridad.

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En paralelo, en las localidades de Los Mártires y Engativá las fuerzas policiales aprehendieron 7.966 autopartes falsificadas, entre las que figuran kits de embrague, repuestos, bombas de agua y gasolina. Los peritos determinaron que todos estos productos incumplían los estándares de autenticidad y calidad requeridos por la ley, lo cual no solo constituye una violación de la propiedad industrial, sino que implica un peligro directo para los usuarios.

La Policía Nacional incautó autopartes falsificadas por más de $2.000 millones durante operativos en Bogotá, golpeando de forma contundente el comercio ilegal - crédito Mebog

Byron Alvarado Fernández, gerente de proyectos de Jtekt Latin America, S.A., remarcó el impacto del operativo: “Esta oportuna intervención de la Polfa salvaguarda la integridad de los ciudadanos, ya que logramos excluir del mercado productos falsificados que, al no cumplir con los estándares de calidad y originalidad, ponen en riesgo la vida de los usuarios en un 39% de los casos”.

Alvarado Fernández señaló que estos controles ayudan a la protección de 5,4 millones de empleos formales en todo el mundo y evitan daños en una economía global estimada en más de USD 4,2 billones.