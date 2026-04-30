Campaña de Iván Cepeda está en la mira: el CNE abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en su financiación

Varias personas advirtieron presuntas anomalías en la campaña de Iván Cepeda, relacionadas con la presunta violación de topes de financiación y la recepción de dineros prohibidos - crédito @SenadoGOVCo/X

Por medio del Auto No. 092, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento y abrió indagación preliminar contra el candidato presidencial Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, para la escogencia de aspirantes a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el documento del CNE, varias personas allegaron quejas y solicitudes de investigación sobre la financiación de la campaña del candidato de izquierda, advirtiendo posibles anomalías relacionadas con la presunta violación de topes y la recepción de dineros prohibidos. Estas fueron las personas que señalaron eventuales irregularidades en la financiación:

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Juan Martin Bravo Castaño, exconcejal de Cali: el 15 de enero de 2026, pidió que se investigara la campaña por anomalías que identificó en los reportes de financiación a la campaña de Cepeda.

Jonathan Pulido Hernández, senador: el 16 de enero de 2026, interpuso una queja por presunta violación al régimen de financiación de campaña electoral, señalando una vulneración de los límites de financiación privada .

Pedro Escobar de Andreis: el 17 de enero de 2026, solicitó una investigación por presunta financiación prohibida.

José Alexander Borja Rivera: el 17 de enero de 2026, pidió una investigación sobre los recursos utilizados en la campaña.

Carlos Andrés Castro Oliveros: el 17 de enero de 2026, pidió verificar los informes de financiación del candidato de izquierda.

El CNE abrió indagación preliminar contra Iván Cepeda por irregularidades en la financiación de su campaña. Lo requirió para que se pronuncie al respecto - crédito @juanmartinbc/X

El CNE decidió abrir indagación preliminar a Iván Cepeda Castro y decretar pruebas para verificar si en la financiación de su campaña hubo o no irregularidades. En ese sentido, ofició al Fondo Nacional de Financiación de Partidos del Consejo Nacional Electoral para que remita al despacho una copia íntegra del informe, concepto o revisión técnica que haya sido emitido en relación con el reporte de ingresos y gastos de la campaña del aspirante con miras a la consulta.

De igual manera, lo instó a que allegue todos los documentos, soportes y anexos de la información que se tenga sobre los ingresos y gastos de la campaña o del informe que fue presentado en el aplicativo Cuentas Claras, donde todos los aspirantes exponen los detalles de la financiación de sus campañas.

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Por otro lado, solicitó a la Dirección de Gestión Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil enviar una copia de los formularios de inscripción (E-6, E-7 y E-8) de Iván Cepeda a la consulta, así como todos los documentos relacionados con el partido o movimiento político que lo avaló.

La empresa Samat Publicidad S.A.S. debe acreditar el origen de los recursos reportados como aportes a la campaña de Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

También pidió a la empresa Samat Publicidad S.A.S. que informe y acredite el origen de los recursos reportados como aportes a la campaña de Iván Cepeda, incluyendo extractos y soportes bancarios. Todo esto, en el término de 10 días hábiles siguientes a la comunicación del auto.

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“REQUERIR al ciudadano lván Cepeda Castro, dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de este Auto, se pronuncie frente a los hechos objeto de la presente actuación y aporte los documentos que considere pertinentes, conducentes y que pretenda hacer valer como pruebas”, añadió el CNE en el auto.

El exconcejal de Cali Juan Martín Bravo se pronunció sobre la decisión de la autoridad electoral, celebrando la apertura de la indagación preliminar contra Cepeda y destacando la importancia de sus denuncias sobre posibles anomalías en la financiación de su campaña.

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El exconcejal Juan Martín Bravo C. celebró apertura de indagación preliminar contra Iván Cepeda - crédito @juanmartinbc/X

“Gracias a mi denuncia, el CNE abre indagación preliminar contra la campaña de @IvanCepedaCast por presunta financiación irregular. Se vienen posibles sanciones. Que caiga quien tenga que caer”, aseveró el exfuncionario.

Reporte de financiación de la campaña de Iván Cepeda

Solo cinco candidatos han reportado la financiación de sus campañas. Iván Cepeda no lo ha hecho - crédito Transparencia por Colombia

De acuerdo con Transparencia por Colombia, hay preocupación por la falta de información sobre la financiación de las campañas de los aspirantes a la Presidencia, pese a que en un mes se llevarán a cabo las elecciones. Solo cinco candidatos han presentado algún reporte en el aplicativo Cuentas Claras. Iván Cepeda hace parte del largo listado de aspirantes que no ha dado a conocer los detalles de los aportes que ha recibido para su campaña.

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Iván Cepeda reportó un total de $964.830.000 en ingresos y la misma cifra en gastos en su campaña para las consultas de octubre de 2025 y marzo de 2026 - crédito Transparencia por Colombia/Monitor Ciudadano/Sitio web

La organización indica que, según datos consolidados de ingresos y gastos de campaña en la fase de consultas presidenciales de octubre de 2025 (consulta interna de partido) y marzo de 2026 (consultas interpartidistas), Cepeda reportó un total de $964.830.000 por concepto de ingresos y notificó esa misma cifra en materia de gastos.