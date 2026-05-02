Colombia

María Fernanda Cabal criticó la ‘doble moral’ de Petro frente a los conflictos internacionales: “¿Ya ordenó romper relaciones con el gobierno asesino de Irán?”

La congresista denunció que el presidente de la República buscaría modificar la Constitución Política de 1991 a través de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico

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Ilustración de acuarela de un hombre con gafas y una mujer con cabello oscuro, ambos de espaldas sobre un fondo oscuro con toques de color.
María Fernanda Cabal se pronunció sobre los cambios de postura de Petro sobre el Medio Oriente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó el conflicto de Medio Oriente, subrayando el riesgo que suponía la retórica de su homólogo, Donald Trump, a nivel internacional, por lo que instó a retomar el diálogo para evitar una reciente escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán.

“Jamás el ser humano puede extinguir o siquiera hablar de acabar con una civilización humana”, sentenció Petro, haciendo referencia a cualquier amenaza de exterminio cultural o físico. Sin embargo, su administración no ha tomado acciones diplomáticas contra Irán y mucho menos ha roto relaciones con el país asiático, caso contrario al de Israel con el que ha sido uno de los mayores criticos a nivel mundial.

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Frente a la desigualdad de criterios de Petro sobre los dos conflictos, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, no dudó en criticar al gobernante de los colombianos.

La congresista denunció que el presidente de la República buscaría modificar la Constitución Política de 1991 a través de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico - crédito @MariaFdaCabal/X
La congresista denunció que el presidente de la República buscaría modificar la Constitución Política de 1991 a través de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico - crédito @MariaFdaCabal/X

Vía redes sociales, la exprecandidata presidencial sostuvo, con ironía, que sigue a la espera de que el Gobierno Petro tome cartas en el asunto y tome una posición clara frente a la disputa entre Estados Unidos e Irán.

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¿Ya Petro ordenó romper relaciones con el gobierno asesino de Iran? Ahh verdad que el cuento era dejar a las fuerzas armadas sin el apoyo tecnológico israelí… (sic)”, escribió la legisladora en X, insinuando que el jefe de Estado juzga situaciones similares con varas distintas.

María Fernanda Cabal reveló el plan que tendrían Gustavo Petro e Iván Cepeda previo a la primera vuelta

Gustavo Petro, María Fernanda Cabal e Iván Cepeda - crédito Colprensa/Senado
María Fernanda Cabal reveló el plan que tienen Gustavo Petro e Iván Cepeda previo a la primera vuelta - crédito Colprensa/Senado

La congresista María Fernanda Cabal acusó al presidente de la República, Gustavo Petro, de intentar permanecer en el poder mediante la reelección y denunció, en una entrevista con Semana, que buscaría modificar la Constitución Política de 1991 a través de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, para instaurar, según ella, un nuevo intento de permanencia de 40 años en la Casa de Nariño. Estas declaraciones se conocieron a pocos días de las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

La legisladora anticipó que, en su opinión, sólo un proceso electoral sin transparencia permitiría la victoria de Cepeda. “Si llegara a ganar [Iván Cepeda], estoy segura de que es con fraude. ¿Cómo van a votar, pregúntense ustedes, los pobladores del Cauca, Putumayo, Guaviare? ¿Cómo van a votar en el Catatumbo? Por favor, con un fusil en la cabeza”, afirmó la integrante del Centro Democrático al medio citado.

Cabal cuestionó “¿cómo van a controlar las elecciones en el Pacífico, cuando a cada rato confinan a la población civil? Muy complicadas las elecciones y, si caemos en la telaraña comunista, este país no sale en otras elecciones. Cambian la Constitución, se quedan, y seguramente volverá Petro a la Presidencia“.

En la misma entrevista, Cabal declaró que la ambición de Petro era únicamente alcanzar el poder y que, en su visión, la gestión presidencial no cumplió con las transformaciones prometidas y condujo al empobrecimiento del país. “Lo de ellos es la mentira del argumento, la mentira del cuento, la mentira del mito, pues no hizo nada distinto que empobrecer a un país”, sentenció.

Cabal apuntó a un presunto fraude en medio de la carrera presidencial de 2026 - créditos Álvaro Tavera/Colprensa | @gustavopetrourrego/IG
Cabal apuntó a un presunto plan de reelección - créditos Álvaro Tavera/Colprensa | @gustavopetrourrego/IG

Sobre el posible desenlace electoral, María Fernanda Cabal subrayó que solo en caso de “robo” de votos sería posible una reelección: “Van a buscar la reelección si tenemos la desgracia de que se nos roben las elecciones, porque yo no creo que a voto limpio gane Iván Cepeda, nunca jamás, por más que haya la propaganda del resentimiento, el fanatismo, la gente que quiere que todo el mundo viva mal, por más plata de la burocracia de 500.000 puestos de trabajo que no se necesitan en vez de construir vías y acueductos y hospitales”.

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