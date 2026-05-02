Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz que comenzará desde el banco de suplentes

La buena temporada 2025-2026 que lleva Luis Díaz con el Bayern Múnich todavía genera preguntas y recuerdos en uno de los equipos que quiso contar con los servicios del colombiano tras su salida del Liverpool: el Barcelona FC.

11:55 hs

Los “Gigantes de Baviera” tienen una prueba clave antes del duelo decisivo por Champions League

Bayern Múnich deberá remontar una desventaja de un gol-crédito Heiko Becker/REUTERS

El partido se juega el 2 de mayo de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver en las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Frank Willemborg.

Bayern Múnich viene de jugar uno de los mejores partidos en la temporada 2025-2026, el 28 de abril de 2026: el cuadro bávaro cayó por 5-4 ante París Saint Germain por las semifinales de ida de la UEFA Champions League.

En un encuentro de ida y vuelta, Harry Kane adelantó a los “Gigantes de Baviera” con gol de tiro penal al minuto 17, pero rápidamente el equipo de Luis Enrique remontó el juego gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia al 24 y de João Neves al 33 de juego.

Luego el francés Michael Olise aparecería para empatar 41 de juego, pero el delantero Ousmane Dembéle al 45+5 de tiro penal llevaría al PSG al descanso a tener la ventaja.

En el segundo tiempo, París Saint Germain salió con toda su intensidad y en 2 minutos marcó el 5-2 parcial, nuevamente con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 56 y Ousmane Dembéle al 58.

Pero Bayern no bajaría los brazos, y Dayot Upamecano al 65 y Luis Díaz al 68 descontaron durante el partido, y dejaron la llave abierta.

En lo que se refiere a la Bundesliga, el cuadro de Vincent Kompany remontó un 3-0 en contra, y logró derrotar el 25 de abril de 2026 por 4-3 al Mainz. En ese partido Luis Díaz jugó toda la primera mitad.

Por su parte, el 25 de abril de 2026, Heidenheim ganó por 2-0 ante St. Pauli en el estadio Voith-Arena. Los goles fueron del georgiano Budu Zivzivadze al 3, y del turco Eren Dinkci al 82 de partido.