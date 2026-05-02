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Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz que comenzará desde el banco de suplentes

El Bayern Múnich afronta un partido clave en el que buscará dar descanso a sus jugadores principales, de cara al encuentro de vuelta por las semifinales de la Champions League ante el París Saint Germain

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Sirlord Conteh marcando a Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Heidenheim-crédito Heiko Becker/REUTERS
Sirlord Conteh marcando a Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Heidenheim-crédito Heiko Becker/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Heidenheim por la fecha 32 de la Bundesliga.

En Infobae Colombia puede seguir todas las novedades del partido que se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena, en el minuto a minuto online.

12:34 hsHoy

Alineación titular del Bayern Múnich

Este es el equipo titular de los "Gigantes de Baviera"-crédito @FCBayern/X
Este es el equipo titular de los "Gigantes de Baviera"-crédito @FCBayern/X
  • Portero: Jonas Urbig
  • Defensores: Kim Min Jae, Hiroki Itō, Jonathan Tah, Konrad Laimer
  • Volantes: Leon Goretzka, Bara Sapolo Ndiaye, Josip Stanišić, Aleksandar Pavlović
  • Delanteros: Jamal Musiala, Nicolás Jackson
  • Banco de suplentes: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise, Alphonso Davies, Tom Bischof, Filip Pavić
  • Director técnico: Vincent Kompany
12:16 hsHoy

PSG superó al Bayern Múnich en un partidazo inolvidable: victoria 5-4 sobre el equipo de Luis Díaz en Champions

Aunque el colombiano anotó uno de los goles, los alemanes sufrieron para recortar un marcador que los deja con vida para la vuelta de las semifinales en el Allianz Arena.

El PSG pegó primero en las semifinales de la Champions League con un triunfo 5-4 sobre el Bayern Múnich en París - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
El PSG pegó primero en las semifinales de la Champions League con un triunfo 5-4 sobre el Bayern Múnich en París - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
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12:00 hsHoy

Luis Diaz y su historia fallida con el Barcelona: el cuadro español lo intentó fichar en tres ocasiones

Bayern Múnich cerró el fichaje del guajiro por 75 millones de euros, movimiento que el Barcelona no pudo igualar

Luis Díaz intentó fichar por el FC Barcelona en tres ocasiones, pero el elevado coste exigido por el Liverpool frustró sus aspiraciones, según versiones de la prensa catalana-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz intentó fichar por el FC Barcelona en tres ocasiones, pero el elevado coste exigido por el Liverpool frustró sus aspiraciones, según versiones de la prensa catalana-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La buena temporada 2025-2026 que lleva Luis Díaz con el Bayern Múnich todavía genera preguntas y recuerdos en uno de los equipos que quiso contar con los servicios del colombiano tras su salida del Liverpool: el Barcelona FC.

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11:55 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” tienen una prueba clave antes del duelo decisivo por Champions League

Bayern Múnich deberá remontar una desventaja de un gol-crédito Heiko Becker/REUTERS
Bayern Múnich deberá remontar una desventaja de un gol-crédito Heiko Becker/REUTERS

El partido se juega el 2 de mayo de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver en las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Frank Willemborg.

Bayern Múnich viene de jugar uno de los mejores partidos en la temporada 2025-2026, el 28 de abril de 2026: el cuadro bávaro cayó por 5-4 ante París Saint Germain por las semifinales de ida de la UEFA Champions League.

En un encuentro de ida y vuelta, Harry Kane adelantó a los “Gigantes de Baviera” con gol de tiro penal al minuto 17, pero rápidamente el equipo de Luis Enrique remontó el juego gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia al 24 y de João Neves al 33 de juego.

Luego el francés Michael Olise aparecería para empatar 41 de juego, pero el delantero Ousmane Dembéle al 45+5 de tiro penal llevaría al PSG al descanso a tener la ventaja.

En el segundo tiempo, París Saint Germain salió con toda su intensidad y en 2 minutos marcó el 5-2 parcial, nuevamente con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 56 y Ousmane Dembéle al 58.

Pero Bayern no bajaría los brazos, y Dayot Upamecano al 65 y Luis Díaz al 68 descontaron durante el partido, y dejaron la llave abierta.

En lo que se refiere a la Bundesliga, el cuadro de Vincent Kompany remontó un 3-0 en contra, y logró derrotar el 25 de abril de 2026 por 4-3 al Mainz. En ese partido Luis Díaz jugó toda la primera mitad.

Por su parte, el 25 de abril de 2026, Heidenheim ganó por 2-0 ante St. Pauli en el estadio Voith-Arena. Los goles fueron del georgiano Budu Zivzivadze al 3, y del turco Eren Dinkci al 82 de partido.

Con esta victoria, el cuadro visitante tiene las posibilidades matemáticas de salvarse del descenso, esperando varios resultados a lo largo de estas últimas 4 fechas.

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