Álvaro Uribe le respondió al Gobernador de Nariño por su presunta vinculación al magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “No hice mención pública”

El expresidente señaló que la información solo estaba en poder de su equipo jurídico y del Centro Democrático - crédito Colprensa

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, entregó detalles sobre la carta anónima en la que se manifiesta la posible participación de un gobernador colombiano en el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay.

El exmandatario, en declaraciones a Caracol Radio, recalcó que la información fue notificada ante las autoridades competentes, aunque lamentó que se haya revelado a la opinión pública, al considerar que podría entorpecer la investigación.

PUBLICIDAD

“Yo recibí una llamada de una señora muy seria, a quien conozco por su seriedad, dispuesta a declarar en la Fiscalía. Me dijo que había una información muy seria sobre el asesinato de nuestro compañero Miguel Uribe Turbay. (...) Me lo mandaron por el teléfono de la señora, que no menciono su nombre por protegerla, donde hay tanto riesgo. Le pedí al director del partido, doctor Vallejo y a un abogado muy cercano que le ayuda a la familia del doctor Uribe Turbay, que hicieran llegar ese papel a la Fiscalía”, comentó el exjefe de Estado al citado medio de comunicación.

Colombia's former president Alvaro Uribe Velez speaks next to Democratic Center party vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo on the day presidential candidate Paloma Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

A su vez, recalcó que la información no contenía ningún nombre de algún dirigente departamental, por lo que desconoce las razones por las que apareció vinculado el gobernador Escobar.

PUBLICIDAD

“Era mi deber. Eso fue todo lo que hice, sin ninguna mención pública, sin ninguna filtración al periodismo. Pero aparece filtrado por una respetable colega de ustedes”, exclamó.

De igual manera, Uribe recalcó que no ordenó que se conociera la denuncia, que finalmente fue revelada por la periodista Darcy Quinn de La FM. “Mis dos destinatarios fueron el abogado cercano a la familia del doctor Uribe Turbay y en nombre prudente, el doctor Vallejo, director del Centro Democrático (...) les dije: ‘Por favor, esto es muy delicado, háganlo llegar a la Fiscalía’. Ya el abogado me mandó una foto de la presentación del documento a la Fiscalía. Era mi deber”, añadió.

PUBLICIDAD

Así mismo, descartó que los dos juristas estuvieran implicados en la filtración del documento a la opinión pública. “Estoy seguro que ni el abogado ni el doctor Gabriel Jaime lo filtraron. Y ahí lo publicó su colega Darcy Quinn. Mis dos destinatarios fueron ellos, solamente ellos”, puntualizó.

Luis Alfonso Escobar, gobernador electo de Nariño, sufrió de racismo en la universidad - crédito Colprensa

Qué dice el documento

La denuncia anónima difundida por el expresidente Uribe, circuló el 29 de abril, en el que acusa directamente a funcionarios locales y departamentales de participar en la planificación y financiamiento del asesinato de Uribe Turbay.

PUBLICIDAD

La carta, remitida a Uribe Vélez y consignada por autoridades, hace alusión explícita al mes de mayo de 2023 y menciona supuestos acuerdos con grupos armados fuera de la ley para coordinar el crimen y presionar campañas comunales en Pasto en contra de la víctima.

“Estimado presidente Uribe, hoy me dirijo a usted con el fin de comunicarle del actos mas despreciables realizados por el gobernador de turno y el exgobernador de (censurado) en el mes de mayo de 2023.Ese individuo, un exalcalde del departamento de (censurado), el actual coordinador de (censurado), acordó en manta financiera el magnicidio del senador Miguel Uribe. Acto seguido financiaron unas campañas en su contra en los comunales de Pasto. Además me confirmo de los acuerdos con los diferentes grupos al margen de la ley. Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima ya que el exalcalde y yo tenemos por nuestras vidas. De antemano muchas gracias, Dios y la patria lo protegerán siempre”, se lee en el documento.

PUBLICIDAD

El exjefe de Estado tiene en su poder información clave sobre el magnicidio contra el excandidato presidencial - crédito @MariaFdaCabal/X

Defensa del Gobernador de Nariño

Al respecto, el gobernador de Nariño negó su participación en el entramado criminal y advirtió que acusaciones sin pruebas comprometían tanto su seguridad personal como la credibilidad institucional en Colombia.

“Hoy me están poniendo una lápida en la cabeza, a un hombre honorable, como se los he dicho, un profesor universitario de más de 26 años y en donde, sin lugar a dudas, nadie que me conozca podrá creer que el gobernador del departamento de Nariño pueda entrar en una confabulación para generar un magnicidio del cual nosotros hemos rechazado plenamente”, declaró Escobar a la prensa nacional.

PUBLICIDAD

Los demandantes sostienen que la estrategia, coordinada por Luis Alfonso Escobar, se basa en la celebración masiva de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal - crédito X

Defendió también su trayectoria como profesor universitario durante más de dos décadas y aseguró que “la paz tiene enemigos y enemigos muy poderosos” en Colombia.

“Yo soy un hombre de paz, no de muerte. Yo no soy un hombre de la guerra, yo soy un hombre de la paz, pero ahí, diputados, público en general, sociedad en general, nos estamos dando cuenta que la paz tiene enemigos y enemigos muy poderosos”, complementó.

PUBLICIDAD