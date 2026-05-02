Colombia

Carlos Vives lanzó ‘El último disco Vol. 1′: Juan Luis Guerra y Egidio Cuadrado entre los invitados especiales

nuevas figuras, sonidos de vinilo clásico y la herencia de Egidio Cuadrado dan vigor a la aventura colectiva que define la etapa actual del músico colombiano

Guardar
Este video musical presenta al artista Carlos Vives interpretando su canción 'Tuyo y nada más'. Incluye escenas del cantante en una playa de arena junto al mar, así como imágenes de un concierto en vivo con una numerosa audiencia en un estadio por la noche. La producción también muestra créditos detallados al final. Se observan elementos como olas, rocas costeras y luces de dispositivos móviles entre el público.

Carlos Vives presentó oficialmente "El último disco Vol. 1″, un álbum que marca su regreso a sus raíces musicales mediante una grabación en vivo junto a su banda completa. La producción integra colaboraciones de figuras reconocidas, homenajea a referentes clave y presenta la última grabación del recordado Egidio Cuadrado.

“El último disco Vol. 1”, grabado en estudio con todos los músicos tocando juntos al estilo tradicional, incluye diez canciones originales, cuenta con colaboraciones de artistas como Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori, y rinde homenaje a la herencia cultural del Caribe y España.

PUBLICIDAD

El proyecto apuesta por revivir la autenticidad en la música mediante métodos tradicionales, inspirados en los vinilos clásicos y la grabación grupal. La división en dos volúmenes busca recuperar la experiencia colectiva del estudio y transmitir un mensaje de valoración de los orígenes musicales, en un contexto de grandes cambios tecnológicos en la industria.

“El último disco Vol. 1”, grabado en estudio con todos los músicos tocando juntos al estilo tradicional, incluye diez canciones originales.
“El último disco Vol. 1”, grabado en estudio con todos los músicos tocando juntos al estilo tradicional, incluye diez canciones originales.

Entre los conceptos centrales del álbum, Vives destaca la interpretación colectiva y el retorno a las raíces como elementos esenciales. De esta forma, el álbum plantea una visión de respeto a la historia musical, invitando a reconocer el valor de la memoria y el trabajo colaborativo.

PUBLICIDAD

Colaboraciones y homenajes en El último disco Vol. 1

Egidio Cuadrado
Es especialmente relevante la participación de Egidio Cuadrado, acordeonista que grabó su última pieza antes de su fallecimiento en “Buscando el mar” @egidiocuadrado/Instagram

El disco incluye colaboraciones con Juan Luis Guerra, quien participa en “Buscando el mar”, y Sergio George, productor de “Si yo volviera a nacer” junto a Andrés Leal, en homenaje a la salsa neoyorquina. Niña Pastori contribuye con su voz en “Sombra perdida”, acompañada por músicos como Israel Romero y Josemi Carmona.

Es especialmente relevante la participación de Egidio Cuadrado, acordeonista que grabó su última pieza antes de su fallecimiento en “Buscando el mar”. Otros músicos destacados, como Martín Velilla, Andy Clay, Christian Camilo Peña y El Cocha Molina, refuerzan la riqueza sonora del proyecto.

La unión de talentos reconocidos y nuevas figuras enriquece la propuesta artística, permitiendo revalorizar la trayectoria de Vives y la herencia cultural compartida entre sus colaboradores.

Canciones y temas destacados del álbum ‘El último disco Vol. 1′

El repertorio reúne 10 canciones que transitan diversos géneros y emociones.
El repertorio reúne 10 canciones que transitan diversos géneros y emociones.

El repertorio reúne 10 canciones que transitan diversos géneros y emociones. El disco inicia con “Te dedico”, una pieza romántica que rescata el sentido de las canciones como mensajes personales.

“Tuyo y nada más”, escrita por Andy Clay, aporta un aire festivo al fusionar pop, vallenato y matices caribeños. En “Buscando el mar”, junto a Juan Luis Guerra y Egidio Cuadrado, se rinde homenaje al universo de Gabriel García Márquez y a la idea de la búsqueda de libertad a través de sonidos nostálgicos y luminosos.

La salsa se hace presente en “Si yo volviera a nacer”, producción de Sergio George y Andrés Leal, que acerca a Vives a la tradición neoyorquina y muestra la diversidad de estilos del álbum. “Perdón”, producida por Martín Velilla, es una balada pop inspirada en la relación entre Vives y su padre.

“Sombra perdida” reinterpreta un clásico vallenato, tendiendo un puente entre Colombia y España, y cuenta con la colaboración de Josemi Carmona y Niña Pastori. Canciones como “Mariposas vuelan” y “Duele corazón” destacan por su carga nostálgica y su identidad caribeña, con aportes de Christian Camilo Peña.

En el tramo final, “Yo siempre estoy aquí” refleja una perspectiva íntima y familiar, mientras que “El último disco”, junto a El Cocha Molina, revitaliza el sentir del vallenato tradicional en clave contemporánea.

Impacto, gira y proyección de Carlos Vives con ‘El último disco Vol. 1′

Con este álbum, Vives reafirma su lugar como referente de la música latinoamericana.
Con este álbum, Vives reafirma su lugar como referente de la música latinoamericana.

El lanzamiento de ‘El último disco Volune 1’ acompaña la gira internacional “Tour al sol”, que llevará los clásicos y los nuevos temas a diversas audiencias en América Latina y España.

Con este álbum, Vives reafirma su lugar como referente de la música latinoamericana, sumando nuevas propuestas a su carrera y defendiendo la tradición y autenticidad musical sin dejar de lado la innovación. El proyecto apuesta por preservar la memoria colectiva y tender puentes hacia las nuevas generaciones.

La imagen del disco invita a contemplar la música como guía y espacio común, evocando el carácter emotivo y explorador que define esta nueva etapa de Carlos Vives.

Temas Relacionados

Carlos VivesEl último disco Vol. 1Música LatinoamericanaGrabación en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un carro terminó dentro de un supermercado en Dosquebradas y dejó cinco heridos: un conductor inexperto ocasionó el accidente

El choque sorprendió a clientes y empleados del establecimiento, quienes resultaron afectados mientras las autoridades investigan si la causa fue un error humano, fallas mecánicas o exceso de velocidad

Un carro terminó dentro de un supermercado en Dosquebradas y dejó cinco heridos: un conductor inexperto ocasionó el accidente

Colombiano consultó a la IA cuánto cuesta realmente llenar el álbum Panini del Mundial 2026: “La matemática no perdona”

El historiador y coleccionista Jaime Silva compartió la respuesta que obtuvo de la inteligencia artificial, basando sus cálculos en la compra de su primera caja de láminas

Colombiano consultó a la IA cuánto cuesta realmente llenar el álbum Panini del Mundial 2026: “La matemática no perdona”

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

La vida sentimental de la empresaria vuelve a ser tendencia tras su viaje internacional. Las especulaciones sobre una boda no cesan y muchos creen que la pareja podría protagonizar uno de los enlaces más comentados del año

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

Condenan en Estados Unidos a ‘El Enano’, colombiano a 57 meses de prisión por robo de más de USD 5 millones a mensajeros de joyerías en Florida

El caso judicial concluyó con una condena de más de cuatro años de prisión para un ciudadano colombiano vinculado a una red de hurtos contra transportadores de joyas en Florida, donde se reportaron pérdidas millonarias

Condenan en Estados Unidos a ‘El Enano’, colombiano a 57 meses de prisión por robo de más de USD 5 millones a mensajeros de joyerías en Florida

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrenta un duelo crucial frente a Paraguay, buscando asegurar su clasificación al Mundial de Marruecos

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

La colaboración de Karol G y Drake ya estaría lista: este es el adelanto que se filtró en redes sociales

Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”

Festival de la Leyenda Vallenata: Diego Daza conmovió al pedir ayuda para encontrar al repartidor de Rappi que se detuvo a disfrutar de la música

Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

Deportes

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

Sorteo de la Liga BetPlay 2026-I: hora y dónde ver en vivo los cruces de los cuartos de final

Miguel “el Happy” Lora, histórico boxeador colombiano, compartió foto junto a Mike Tyson: “¿En su mejor momento quién podía ganarle?”

Figura de RD Congo advirtió a la selección Colombia y rivales del Mundial 2026: “No hemos venido solo para completar la lista”

James Rodríguez recibió una fuerte crítica de Macnelly Torres sobre su presente como capitán de la selección Colombia: “No está”