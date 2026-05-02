Carlos Vives lanzó ‘El último disco Vol. 1′: Juan Luis Guerra y Egidio Cuadrado entre los invitados especiales

Este video musical presenta al artista Carlos Vives interpretando su canción 'Tuyo y nada más'. Incluye escenas del cantante en una playa de arena junto al mar, así como imágenes de un concierto en vivo con una numerosa audiencia en un estadio por la noche. La producción también muestra créditos detallados al final. Se observan elementos como olas, rocas costeras y luces de dispositivos móviles entre el público.

Carlos Vives presentó oficialmente "El último disco Vol. 1″, un álbum que marca su regreso a sus raíces musicales mediante una grabación en vivo junto a su banda completa. La producción integra colaboraciones de figuras reconocidas, homenajea a referentes clave y presenta la última grabación del recordado Egidio Cuadrado.

“El último disco Vol. 1”, grabado en estudio con todos los músicos tocando juntos al estilo tradicional, incluye diez canciones originales, cuenta con colaboraciones de artistas como Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori, y rinde homenaje a la herencia cultural del Caribe y España.

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El proyecto apuesta por revivir la autenticidad en la música mediante métodos tradicionales, inspirados en los vinilos clásicos y la grabación grupal. La división en dos volúmenes busca recuperar la experiencia colectiva del estudio y transmitir un mensaje de valoración de los orígenes musicales, en un contexto de grandes cambios tecnológicos en la industria.

“El último disco Vol. 1”, grabado en estudio con todos los músicos tocando juntos al estilo tradicional, incluye diez canciones originales.

Entre los conceptos centrales del álbum, Vives destaca la interpretación colectiva y el retorno a las raíces como elementos esenciales. De esta forma, el álbum plantea una visión de respeto a la historia musical, invitando a reconocer el valor de la memoria y el trabajo colaborativo.

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Colaboraciones y homenajes en El último disco Vol. 1

Es especialmente relevante la participación de Egidio Cuadrado, acordeonista que grabó su última pieza antes de su fallecimiento en “Buscando el mar” @egidiocuadrado/Instagram

El disco incluye colaboraciones con Juan Luis Guerra, quien participa en “Buscando el mar”, y Sergio George, productor de “Si yo volviera a nacer” junto a Andrés Leal, en homenaje a la salsa neoyorquina. Niña Pastori contribuye con su voz en “Sombra perdida”, acompañada por músicos como Israel Romero y Josemi Carmona.

Es especialmente relevante la participación de Egidio Cuadrado, acordeonista que grabó su última pieza antes de su fallecimiento en “Buscando el mar”. Otros músicos destacados, como Martín Velilla, Andy Clay, Christian Camilo Peña y El Cocha Molina, refuerzan la riqueza sonora del proyecto.

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La unión de talentos reconocidos y nuevas figuras enriquece la propuesta artística, permitiendo revalorizar la trayectoria de Vives y la herencia cultural compartida entre sus colaboradores.

Canciones y temas destacados del álbum ‘El último disco Vol. 1′

El repertorio reúne 10 canciones que transitan diversos géneros y emociones.

El repertorio reúne 10 canciones que transitan diversos géneros y emociones. El disco inicia con “Te dedico”, una pieza romántica que rescata el sentido de las canciones como mensajes personales.

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“Tuyo y nada más”, escrita por Andy Clay, aporta un aire festivo al fusionar pop, vallenato y matices caribeños. En “Buscando el mar”, junto a Juan Luis Guerra y Egidio Cuadrado, se rinde homenaje al universo de Gabriel García Márquez y a la idea de la búsqueda de libertad a través de sonidos nostálgicos y luminosos.

La salsa se hace presente en “Si yo volviera a nacer”, producción de Sergio George y Andrés Leal, que acerca a Vives a la tradición neoyorquina y muestra la diversidad de estilos del álbum. “Perdón”, producida por Martín Velilla, es una balada pop inspirada en la relación entre Vives y su padre.

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“Sombra perdida” reinterpreta un clásico vallenato, tendiendo un puente entre Colombia y España, y cuenta con la colaboración de Josemi Carmona y Niña Pastori. Canciones como “Mariposas vuelan” y “Duele corazón” destacan por su carga nostálgica y su identidad caribeña, con aportes de Christian Camilo Peña.

En el tramo final, “Yo siempre estoy aquí” refleja una perspectiva íntima y familiar, mientras que “El último disco”, junto a El Cocha Molina, revitaliza el sentir del vallenato tradicional en clave contemporánea.

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Impacto, gira y proyección de Carlos Vives con ‘El último disco Vol. 1′

Con este álbum, Vives reafirma su lugar como referente de la música latinoamericana.

El lanzamiento de ‘El último disco Volune 1’ acompaña la gira internacional “Tour al sol”, que llevará los clásicos y los nuevos temas a diversas audiencias en América Latina y España.

Con este álbum, Vives reafirma su lugar como referente de la música latinoamericana, sumando nuevas propuestas a su carrera y defendiendo la tradición y autenticidad musical sin dejar de lado la innovación. El proyecto apuesta por preservar la memoria colectiva y tender puentes hacia las nuevas generaciones.

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La imagen del disco invita a contemplar la música como guía y espacio común, evocando el carácter emotivo y explorador que define esta nueva etapa de Carlos Vives.